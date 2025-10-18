La figura de Cruz Azul que está próxima a renovar contrato

Cruz Azul sigue extendiendo los contratos a sus mejores futbolistas (X@CruzAzul)

Con la reciente renovación de Erik Lira, la directiva de Cruz Azul ha reforzado su estrategia de consolidación de plantilla. El seleccionado nacional firmó la extensión de su contrato hasta junio de 2029. Cabe indicar que el movimiento que se hizo oficial el jueves pasado muestra la apuesta del club por mantener a sus figuras clave.

La extensión de contrato con Erik disipa los rumores sobre una posible salida y lo consolida como pieza fundamental en el esquema del equipos, que busca llegar fortalecido al Mundial de Clubes de 2029. Además del "Pitbull" Lira, la institución cementera ha concretado las renovaciones de Charly Rodríguez, Ángel Sepúlveda y Gonzalo Piovi.

Soccer Football - Liga MX - Tigres UANL v Cruz Azul - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - October 4, 2025 Tigres UANL's Juan Brunetta in action with Cruz Azul's Erik Lira REUTERS/Daniel Becerril

Rodolfo Rotondi en negociaciones para renovar contrato con Cruz Azul

En paralelo, la situación de Rodolfo Rotondi ocupa un lugar prioritario en la agenda de Cruz Azul. De acuerdo con información revelada por el periodista Carlos Ponce de León para Diario Récord, el delantero argentino mantiene conversaciones avanzadas con la directiva para extender su contrato hasta mediados de 2029.

Rotondi es titular indiscutible en el equipo desde hace varias temporadas y ya había renovado su vínculo en julio de 2024, con vigencia hasta 2028, pero la intención del club es prolongar su permanencia por una temporada adicional, en línea con la estrategia de asegurar la base del plantel para los próximos años.

Renovados en Cruz Azul

Ignacio Rivero (2026), Ángel Sepúlveda (2026), Lorenzo Faravelli (2026), Gudiño (2027), Willer Ditta (2028), Kevin Mier (2029), Charly Rodríguez (2029) y ahora Erik Lira (2029) y la tentativa de la renovación de Rodo Rotondi.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Toluca - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - August 23, 2025 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

Amaury Morales y su situación contractual con Cruz Azul

Por otro lado, la situación de Amaury Morales presenta matices particulares, pues el canterano cementero que tiene contrato con Cruz Azul hasta el 30 de junio de 2029, continúa percibiendo un salario correspondiente al de un futbolista juvenil, a pesar de su proyección y del tiempo restante de su vínculo.

Sin embargo, la intención del club cementero era mejorar significativamente sus condiciones salariales durante la presente temporada, aunque hasta el momento, la institución no ha comunicado oficialmente ninguna modificación respecto a este aspecto contractual.

Cabe recordar que en medio de esta mejora salarial, el joven mediocampista ha captado la atención de varios clubes europeos. Y es que diversos reportes señalan que equipos como el Rangers de Escocia y el Espanyol de Barcelona han mostrado interés en sumarlo a sus filas en un futuro.