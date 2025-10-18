India Sioux derrota a Skadi y envía mensaje a mujeres tras ganar el título Universal de Amazonas 2025: “No se rindan, somos poderosas”

La campeona destacó la disciplina, la resiliencia y el esfuerzo como claves para alcanzar los sueños en la lucha libre. (Foto: Diego Cedrix)

Este viernes 17 de octubre, la sexta edición del Campeonato Universal de Amazonas vivió un momento histórico cuando India Sioux derrotó a Skadi, conocida como la ‘Reina de los Lobos’, en un combate mano a mano que destacó por la intensidad y la técnica de ambas luchadoras.

Durante la reyerta coestelar, Skadi mostró todo su poderío, aplicando castigos contundentes a la integrante de la dinastía Ortiz. Sin embargo, India Sioux mantuvo la calma y demostró su experiencia sobre el cuadrilátero, soportando los ataques y contrarrestando en los momentos clave del encuentro. La lucha alcanzó su clímax cuando India Sioux logró revertir una llave en la tercera cuerda, después de recibir un sentón y una guillotina, finalizando con una cruceta que obligó a Skadi a rendirse.

Con un cruceta, la luchadora de la Dinastía Ortiz logró conquistar la presea. (Captura de pantalla)

Con esta victoria, India Sioux se convierte por primera vez en campeona Universal de Amazonas, consolidándose como una de las figuras más destacadas de la lucha libre femenina. El triunfo no solo representa un logro profesional, sino también un reconocimiento al esfuerzo y la disciplina que la luchadora ha demostrado a lo largo de su carrera.

En declaraciones tras el combate, India Sioux expresó su emoción y dedicó el triunfo a su familia:

“Estoy cumpliendo todo eso. El Consejo Mundial me ha dado las oportunidades, yo las he aprovechado y estoy... No, no me cabe la felicidad el día de hoy. El esfuerzo que hago día a día, las ganas y desempeño que le pongo a este deporte que tanto amo, hoy se vio reflejado. Mi rival fue una rival demasiado fuerte. Sé que las fuerzas vienen del cielo y de esos que tengo ahí a un lado”, destacó, haciendo referencia a su padre, El Hombre Bala (q.e.p.d).

India Sioux hizo que toda la Arena México la ovacionara tras su triunfo. (Captura de pantalla)

La campeona también dedicó un emotivo mensaje a sus hermanos y a su madre, quien siguió la lucha a través de una pantalla:

“Lo que quiero es que ellos sepan que el ejemplo se puede conseguir todo con disciplina y deporte. Salir adelante haciendo las cosas bien. Quiero ser ese ejemplo para ellos, para que el día de mañana ellos también sepan hacerlo bien. Esto también es para mis hermanos, para mi hermano Monster, que sé que pronto estará de vuelta en un cuadrilátero”.

India Sioux junto a sus hijos celebró la obtención de su presea. (Cortesía: CMLL)

Además, India Sioux envió un mensaje inspirador a todas las mujeres que buscan cumplir su sueño en la lucha libre profesional:

“Que siempre se puede, que no se rindan, que los sueños se pueden cumplir y que nadie nos puede detener, porque somos poderosas, somos fuertes y siempre somos resilientes”.

La sexta edición del Campeonato Universal de Amazonas dejó claro que la lucha libre femenina continúa ganando terreno y reconocimiento, ofreciendo combates de alta calidad y dejando ver la pasión y dedicación de las gladiadoras. La coronación de India Sioux no solo marca un hito en su carrera, sino también en la historia del torneo, consolidando el mensaje de empoderamiento y resiliencia que cada vez más luchadoras llevan al ring.