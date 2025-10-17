México Deportes

Vicente Sánchez revela que desea volver a dirigir a Cruz Azul: “Ojalá se dé”

El estratega uruguayo logró conquistar la Concacaf Champions Cup durante su corta instancia en el club cementero

Por César Márquez

Vicente Sánchez podría volver a dirigir luego de su breve paso por Cruz Azul (REUTERS)

Vicente Sánchez es recordado con gran cariño por la afición de Cruz Azul luego de dejar buenos resultados durante su estancia. El técnico charrúa tomó el mando del equipo tras la inesperada salida de Martín Anselmi hacia el futbol europeo.

Durante sus primeras jornadas, la llegada de Sánchez fue recibida con reservas y críticas por parte de la afición, que dudó de su capacidad para revertir el escenario del club. A pesar del ambiente adverso, los resultados comenzaron a respaldar el proyecto del entrenador uruguayo.

Uno de los mayores logros obtenidos durante su mandato fue la conquista de la Concacaf Champions Cup 2025, título que fortaleció su vínculo con la institución y cimentó su legado entre los seguidores cementeros. Y aunque la ansiada corona de liga no pudo materializarse debido a la eliminación en Semifinales en manos del América, el balance de su gestión fue valorado positivamente por la hinchada, que reconoce los avances logrados bajo su conducción.

Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Final - Cruz Azul v Vancouver Whitecaps - Estadio Olimpico Mexico 1968, Mexico City, Mexico - June 1, 2025 Cruz Azul coach Vicente Sanchez celebrates with the trophy after winning the CONCACAF Champions Cup REUTERS/Raquel Cunha

Vicente Sánchez revela que desea volver a Cruz Azul

En entrevista con Claro Sports, Vicente Sánchez reveló que desea volver a Cruz Azul y añadió que mientras tanto está tranquilo mirando futbol y esperando la oportunidad.

“Vivo un día a la vez. Ojalá se dé un regreso, es el deseo de mi familia y mío, pero Dios sabe cuándo será el momento. Estoy tranquilo, mirando mucho fútbol y esperando la oportunidad”, comentó el entrenador uruguayo.

Sánchez consolidó su legado en el club cementero al mantener una racha de 19 partidos invicto, marca que permanece en la historia del club. Además, durante su gestión, el equipo se caracterizó por mostrar una fuerte solidez defensiva.

Foto de archivo del director técnico Vicente Sánchez celebrando con el trofeo tras ganar la Copa de Campeones de la Concacaf con Cruz Azul. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 1 de junio de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

¿Por qué se fue Vicente Sánchez de Cruz Azul?

La salida de Sánchez del club se produjo tras una decisión del presidente Víctor Velázquez, quien optó por un cambio en la dirección técnica y contrató a Nicolás Larcamón. El propio Vicente explicó que mantiene una relación cordial y de respeto con directivo de la Cooperativa.

“Fue una decisión del presidente, a quien siempre le estaré agradecido por darme la oportunidad de entrar en la historia de un club gigantesco y de conocer una afición increíble. Logramos el campeonato y él decidió seguir otro camino. Tengo con él una relación muy respetuosa y de amistad”, comentó en la misma charla.

En la actualidad, el entrenador uruguayo confirmó que ha recibido propuestas de equipos tanto de la Liga MX como de Colombia. Sin embargo, a pesar de estas ofertas, Sánchez reiteró que su prioridad es encontrar un proyecto que le brinde estabilidad y satisfacción profesional, sin descartar la posibilidad de un regreso a Cruz Azul si las circunstancias lo permiten.

