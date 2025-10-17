México Deportes

¿Quién transmitirá el Mundial Sub-17 femenil en México?

La señal oficial del torneo juvenil femenino estará disponible en una plataforma digital y en una cadena deportiva nacional, según el partido

Por Gerardo Lezama

El Mundial Sub-17 femenil 2025
El Mundial Sub-17 femenil 2025 se jugará en Marruecos del 17 de octubre al 8 de noviembre con 24 selecciones. Imagen cuenta de X @FIFAWWC

El Mundial Sub-17 femenil 2025 se celebrará del 17 de octubre al 8 de noviembre en Rabat, Marruecos, con la participación de 24 selecciones nacionales.

La expectativa por el desempeño de la Selección Mexicana Sub-17 es alta, y muchos aficionados ya se preguntan dónde podrán seguir los partidos en México.

La respuesta involucra tres señales con funciones distintas: una plataforma digital con cobertura total, una televisora enfocada exclusivamente en los encuentros del representativo nacional y un servicio global de FIFA con acceso internacional.

ViX será la única plataforma que transmitirá todos los partidos del torneo, desde la fase de grupos hasta la final. Este servicio digital, propiedad de TelevisaUnivision, cuenta con los derechos completos del certamen y ofrecerá acceso gratuito en territorio mexicano.

Los usuarios podrán seguir los encuentros en vivo y bajo demanda, con narración en español y contenido adicional como estadísticas, repeticiones, análisis, entrevistas y cobertura previa.

ViX transmitirá todos los partidos
ViX transmitirá todos los partidos del Mundial Sub-17 femenil 2025 en México, con acceso gratuito y contenido adicional. Imagen cuenta de X @FIFAWWC

ViX se posiciona como la opción principal para quienes deseen seguir el desarrollo completo del campeonato, incluyendo selecciones como España, Japón, Brasil, Alemania y Estados Unidos.

Por otro lado, TUDN ofrecerá cobertura únicamente de los partidos que dispute la Selección Mexicana Sub-17. Esta señal, también perteneciente a TelevisaUnivision, transmitirá los encuentros del equipo nacional en televisión abierta y plataformas asociadas, dependiendo del horario y la fase del torneo.

Es importante destacar que TUDN no tiene acceso a los partidos de otras selecciones, por lo que su cobertura será parcial y enfocada exclusivamente en México, con énfasis en análisis local y seguimiento del equipo tricolor.

Además, FIFA+ estará disponible como alternativa global para seguir el torneo. Esta plataforma oficial de la Federación Internacional de Futbol Asociación ofrece acceso gratuito a todos los partidos, con narración en distintos idiomas y cobertura internacional.

Aunque su enfoque no está centrado en el público mexicano, representa una opción válida para quienes prefieren seguir el torneo desde una fuente oficial y multilingüe, con contenido adicional como documentales y perfiles de jugadoras.

FIFA+ permitirá ver el Mundial
FIFA+ permitirá ver el Mundial Sub-17 femenil 2025 en todo el mundo, con narración en varios idiomas y acceso gratuito. Imagen cuenta de X @FIFAWWC

La diferencia entre señales es clara: ViX y FIFA+ tienen los derechos globales del Mundial Sub-17 femenil 2025, mientras que TUDN se limita a los partidos de México.

Esta información es clave para que los aficionados elijan cómo y dónde seguir el torneo, según sus intereses, idioma preferido y hábitos de consumo.

Para quienes buscan cobertura completa, ViX y FIFA+ son las únicas alternativas viables. En cambio, quienes solo estén interesados en el desempeño de México podrán recurrir a TUDN como opción complementaria.

