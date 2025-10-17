México Deportes

Exjugador de la Selección Mexicana Sub-17 revela cómo Cruz Azul frustró su sueño europeo tras ser campeón del mundo

El campeón del mundo Sub-17 confesó que la Máquina Celeste le pidió 8 millones de dólares por su carta, frustrando su sueño europeo

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
Francisco Flores fue pieza importante
Francisco Flores fue pieza importante para el equipo de la Sub-17 que conquistó aquel mundial. (Instagram / @fran_flores17)

La generación dorada del futbol mexicano Sub-17 que conquistó el Mundial de 2011 en el Estadio Azteca frente a Uruguay sigue siendo motivo de orgullo nacional. Sin embargo, no todos los campeones lograron consolidar una carrera a la altura de aquel logro. Uno de ellos, Francisco Flores, rompió el silencio y reveló cómo Cruz Azul le cerró las puertas para emigrar a Europa, truncando lo que pudo ser una prometedora trayectoria internacional.

Durante una charla en el podcast del exfutbolista “Shaggy” Martínez, Flores recordó el momento en que su vida parecía cambiar. Apenas horas después de alzar el trofeo con México, fue abordado por ojeadores del Olympique de Lyon y del Lille, dos clubes franceses interesados en ficharlo.

“Imagínate, venía de ser campeón del mundo y se me acercan dos equipos europeos. Me proyecté allá, jugando en Francia”, relató con nostalgia.
Francisco Flores revivió su frustración
Francisco Flores revivió su frustración por no poder fichar con el Lyon, un caso que reabre el debate sobre la exportación de talento mexicano. (Instagram / @fran_flores17)

El entonces mediocampista celeste explicó que los representantes de ambos equipos solicitaron hablar con Cruz Azul para negociar su traspaso. Pocos días después, Flores fue citado en La Noria, donde se reunió con el entonces presidente Billy Álvarez, el técnico Enrique Meza y otros directivos. Según su testimonio, el Lyon mostró mayor interés y se mantuvo en contacto directo con el club mexicano para intentar llegar a un acuerdo.

Sin embargo, la ilusión del joven futbolista se derrumbó cuando conoció la cifra que Cruz Azul pidió por su carta: 8 millones de dólares, una cantidad impensable para un jugador de 17 años que apenas daba sus primeros pasos como profesional.

El exjugador relató cómo, pese
El exjugador relató cómo, pese al interés de clubes franceses, el alto costo de su traspaso lo dejó sin oportunidad de emigrar. (Instagram / @fran_flores17)
“Me hablaron del Lyon, pero en Cruz Azul les dijeron que querían 8 millones. Ahí se acabó todo”, lamentó.

Flores relató que, en su desesperación por no dejar escapar la oportunidad, acudió a Alberto Quintano, exjugador y entonces director deportivo del club, para pedirle apoyo. La respuesta que recibió lo marcó para siempre.

Francisco Flores contó que tras
Francisco Flores contó que tras ganar el Mundial 2011, dos clubes franceses lo buscaron, pero la directiva lo tasó en una cifra inalcanzable.(Instagram / @fran_flores17)
“Fui a pedirle que hablara con el presidente, pero me contestó: ‘Son 8 millones o no te vas. Y si los franceses no quieren pagar, dile a tu papá que pida un préstamo en el banco’”, contó el exjugador.

El testimonio generó polémica entre los aficionados, quienes recordaron que varios integrantes de aquella selección juvenil, pese a su talento, no lograron despegar profesionalmente. Francisco Flores terminó teniendo una carrera discreta en el futbol mexicano, sin poder concretar aquel sueño europeo que pudo cambiar su destino.

El caso de Flores reabre el debate sobre cómo los clubes nacionales limitan las oportunidades internacionales de los jóvenes, priorizando intereses económicos por encima del desarrollo deportivo. Mientras otros países exportan talento desde temprana edad, en México, historias como la suya evidencian una deuda pendiente con las futuras generaciones de futbolistas.

Temas Relacionados

Francisco FloresMundial Sub-17 2011Cruz AzulShaggy MartínezAlberto Quintanomexico-deportes

Más Noticias

El clavadista mexicano Osmar Olvera hace historia y es nominado al premio Atleta del Año 2025

El mexicano de 21 años ha conquistado medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024 y acumular ocho preseas en Campeonatos Mundiales

El clavadista mexicano Osmar Olvera

Aaron Ramsey convoca a búsqueda masiva para encontrar a su perro Halo perdido en Guanajuato: “Estamos desconsolados”

El futbolista de Pumas ha pedido ayuda para localizar a su mascota

Aaron Ramsey convoca a búsqueda

Turco Mohamed se rinde ante Gilberto Mora y asegura que competirá por ir al Mundial 2026: “Me encanta”

El canterano de Xolos tuvo una participación destacada con México en la pasada Copa del Mundo Sub 20

Turco Mohamed se rinde ante

Dark Espíritu: el Spaceman del ring que homenajeó a Ace Frehley

Con máscara plateada y actitud glam, el luchador mexicano canalizó al guitarrista de KISS en cada combate

Dark Espíritu: el Spaceman del

Cuál es la marca que podría igualar Cruz Azul si no pierde ante el América este fin de semana en el Olímpico Universitario

La Máquina y las Águilas se medirán este fin de semana en la cancha de Ciudad Universitaria

Cuál es la marca que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Esta fue la suma de

Esta fue la suma de dinero que pagó el Cártel de Cali para tener al elenco de ‘El Chavo del 8′ en una fiesta infantil

Quién fue ‘El Chato’ del Cártel de los Arellano Félix y qué relación tenía con Vanessa Gurrola

Vanessa Gurrola y su último viaje a Bali antes de ser detenida en EEUU: “Regreso con el alma en paz”

Quién es Vanessa Gurrola, “la doble de Emma Coronel”, que fue detenida en EEUU

Vanessa Gurrola, exreina de belleza y modelo, es detenida en EEUU por el homicidio de un capo de Los Arellano Félix

ENTRETENIMIENTO

Cazzu canta ‘No me pidas

Cazzu canta ‘No me pidas perdón’ de la Banda MS en Guadalajara; fans le piden un disco de regional

Abelito aclara si demandará a Máynez por usar su imagen para promoción política: “Mi mánager ya lo está viendo”

Eleazar Gómez revela a quién traicionará este viernes 17 de octubre en La Granja VIP

La mamá de Cazzu e Inti se hospedaron con los papás de Nodal en México y él estaría furioso, dice Javier Ceriani

La Granja VIP EN VIVO hoy 17 de octubre: sigue todo lo que sucede en el reality

DEPORTES

El clavadista mexicano Osmar Olvera

El clavadista mexicano Osmar Olvera hace historia y es nominado al premio Atleta del Año 2025

Cristiano Ronaldo jugaría con Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca, confirma Mikel Arriola

Aaron Ramsey convoca a búsqueda masiva para encontrar a su perro Halo perdido en Guanajuato: “Estamos desconsolados”

Turco Mohamed se rinde ante Gilberto Mora y asegura que competirá por ir al Mundial 2026: “Me encanta”

Dark Espíritu: el Spaceman del ring que homenajeó a Ace Frehley