¿En qué lugar se encuentra México en el ranking FIFA tras sus últimos encuentros?

México se ubica por encima de selecciones como Estados Unidos y Uruguay, aunque continúa lejos de los primeros puestos del ranking FIFA. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

La Selección Mexicana mantiene su lugar en el puesto número 14 del Ranking FIFA, de acuerdo con la última actualización del organismo rector del futbol mundial.

A pesar de los resultados de la reciente Fecha FIFA (una derrota 4-0 ante Colombia y un empate 1-1 frente a Ecuador), el conjunto tricolor logró conservar su posición dentro del Top 15.

Con 1,688 puntos, México se ubica por encima de selecciones como Uruguay (15°), Estados Unidos (16°) y Suiza (17°), aunque continúa lejos de los primeros lugares.

Los últimos encuentros dejaron al descubierto la necesidad de ajustes en el funcionamiento del equipo, que desde hace cuatro años no logra superar el décimo puesto en la clasificación.

El equipo dirigido por Javier Aguirre atraviesa un proceso de evaluación tras una serie de partidos en los que el rendimiento defensivo generó dudas. El estratega mexicano busca estabilizar al plantel y definir su esquema de cara a la próxima Copa del Mundo 2026, torneo en el que México será uno de los anfitriones.

Europa domina la clasificación

(REUTERS/Wolfgang Rattay)

Conforme a la Federación Internacional de Fútbol, España se mantiene como líder del ranking con 1,875 puntos, seguida por Francia (1,870.92) y Argentina (1,870.32).

En el cuarto y quinto lugar se encuentran Inglaterra (1,820) y Portugal (1,779), respectivamente. En tanto, Brasil descendió al sexto lugar tras su derrota ante Japón, mientras que Italia cierra el Top 10 con 1,710 puntos.

En el caso de la región de Concacaf, tanto México como Estados Unidos registraron un impacto negativo por sus recientes resultados. El conjunto estadounidense, dirigido por Mauricio Pochettino, cayó al puesto 17 después de empatar con Ecuador y vencer por la mínima a Australia.

Níger, la selección que más avanzó en la última actualización

Ya hay 28 equipos clasificados al Mundial 2026 tras la fecha FIFA de octubre. (Imagen cuenta de X @fifaworldcup_es)

La sorpresa más reciente la dio Níger, que escaló cuatro posiciones para situarse en el lugar 117 del ranking. El combinado africano cerró como segundo del Grupo E en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026, aunque no logró acceder a la repesca continental.

Los movimientos en la tabla reflejan el impacto de la reciente Fecha FIFA y marcan la pauta rumbo al cierre de año, en el que las selecciones nacionales continuarán afinando su rendimiento antes de las competencias de 2026.