El clavadista mexicano Osmar Olvera hace historia y es nominado al premio Atleta del Año 2025

Osmar Olvera ganó medalla de oro en el Mundial de Deportes Acuáticos 2025 (AP)

El clavadista mexicano Osmar Olvera continúa consolidándose como una de las figuras más destacadas del deporte nacional e internacional.

Tras un 2025 lleno de triunfos, el capitalino fue nominado por World Aquatics al premio de Atleta del Año, reconocimiento que distingue a los mejores exponentes de los deportes acuáticos a nivel mundial.

El pasado 1 de agosto, Olvera se proclamó campeón mundial en la prueba de trampolín tres metros individual durante el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos celebrado en Singapur.

Con este triunfo, se convirtió en el primer hombre mexicano en obtener una medalla de oro mundial en una prueba olímpica, hazaña que solo había conseguido Paola Espinosa en la plataforma de 10 metros en el Mundial de Roma 2009.

Bajo la supervisión de la entrenadora Ma Jin, Olvera alcanzó un total de ocho medallas en Campeonatos Mundiales, cifra que lo convierte en el clavadista mexicano con más preseas en la historia.

Osmar Olvera, el mexicano que brilla entre los mejores del mundo acuático

(REUTERS/Tingshu Wang)

World Aquatics incluyó al originario de la Ciudad de México, Osmar Olvera, entre los nominados al premio Atleta del Año 2025, junto con los clavadistas Cassiel Rousseau (Australia), Yun Cao y Zongyuan Wang (China), y Oleksii Sereda (Ucrania).

El organismo internacional reconoció el desempeño del mexicano durante la presente campaña, en la que conquistó cuatro medallas mundiales y superó a los representantes de China en su especialidad.

Los hitos que convirtieron a Olvera en leyenda del clavado mexicano

Juegos Olímpicos de París 2024. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

En 2024, Osmar Olvera conquistó dos medallas en los Juegos Olímpicos de París: bronce en trampolín individual y plata en sincronizados junto al también mexicano Juan Celaya.

Estos logros lo consolidaron como uno de los clavadistas más exitosos en la historia del deporte nacional y en la justa internacional.

El clavadista, ganador del Premio Nacional del Deporte 2024, ha sido nuevamente propuesto para el galardón este año, impulsado por la Asociación de Medallistas Olímpicos, encabezada por Daniel Aceves Villagrán, medallista de plata en lucha grecorromana en los Juegos Olímpicos de 1982.