México Deportes

Maravilla Martínez respalda a Martinoli y explica por qué Argentina supera a México en futbol: “Pateas una piedra y salen futbolistas”

El exboxeador argentino coincidió con el narrador de TV Azteca y explicó por qué el futbol argentino y el boxeo mexicano son potencias en sus disciplinas

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
El exboxeador respaldó las palabras
El exboxeador respaldó las palabras de Martinoli y explicó por qué Argentina mantiene su hegemonía futbolística. (Ilustración: Jovani Pérez)

El pasado sábado 11 de octubre, la Selección Mexicana Sub-20 se despidió del Mundial tras caer 2-0 ante Argentina, un resultado que desató una nueva polémica en el ámbito deportivo.

El narrador de TV Azteca, Christian Martinoli, lanzó una dura crítica al comparar el nivel futbolístico entre ambos países y pidió a los analistas “no engañar a la gente” sobre la supuesta superioridad del futbol mexicano.

Soccer Football - FIFA Under
Soccer Football - FIFA Under 20 World Cup - Quarter Final - Mexico v Argentina - Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, Santiago, Chile - October 11, 2025 Mexico's Tahiel Jimenez is shown a red card by referee Jalal Jayed REUTERS/Pablo Sanhueza
“No hay que mentirle a la gente. Cuando hablamos del partido Sub-20, yo lo he dicho mil ocasiones y lo repetiré: la persona que se atreva a comparar el futbol argentino con el mexicano es igual de imbécil que el que compara el boxeo argentino con el mexicano. Es igual de imbécil, eso es. El futbol argentino es una potencia mundial, el boxeo mexicano es una potencia mundial. Los argentinos nunca van a pelear como los mexicanos, ni los mexicanos van a jugar como los argentinos, por más que digas”, señaló Martinoli en pleno análisis postpartido.

Las palabras del comentarista generaron un intenso debate en redes sociales, aunque no tardó en llegar una respuesta inesperada desde el propio país sudamericano. El exboxeador argentino y campeón mundial, Sergio “Maravilla” Martínez, intervino en la conversación y, para sorpresa de muchos, respaldó los dichos de Martinoli al reconocer las marcadas diferencias entre la cultura deportiva de ambos países.

(EFE)
(EFE)
“Calculo que sí, por historia. No sé cuántos campeones hay en México, una barbaridad. Por estilo de vida, en Argentina pateas una piedra y te salen 150 futbolistas, y aquí pasa al revés con los jugadores. Por eso tienen el nivel que tienen. Argentina está lejos. En futbol es grande porque al lado está Brasil, tenemos a un país fuerte como Uruguay. La competencia es grande, y México tiene a Costa Rica. México está rodeado de países que futbolísticamente son menores y eso limita la evolución del futbol mexicano”, declaró el exboxeador en una entrevista reproducida por medios argentinos.

La respuesta de “Maravilla” Martínez se viralizó rápidamente, pues muchos usuarios destacaron la coincidencia de opiniones entre el boxeador argentino y el comentarista mexicano, algo poco habitual en las discusiones deportivas entre ambas naciones.

Julio César Chávez aseguró que
Julio César Chávez aseguró que Canelo "se vio cansado" ante Crawford (X/@Jcchavez115)

Mientras que algunos consideraron las palabras de Martinoli una crítica “necesaria” al nivel del futbol mexicano, otros lo acusaron de menospreciar a los jugadores nacionales. Sin embargo, el respaldo de una figura internacional como Martínez dio un giro al debate, subrayando que las diferencias deportivas entre México y Argentina nacen de sus contextos culturales y competitivos, más que del talento individual.

El comentario del exmonarca mundial cerró la discusión con una frase que sintetizó la comparación: “En Argentina nacen futbolistas, en México nacen boxeadores”.

Temas Relacionados

Sergio 'Maravilla' MartínezChristian MartinolliMéxicoArgentinafutbolboxeomexico-deportes

Más Noticias

Santiago Fernández culpa a Christian Martinoli por burlarse de su error en el Preolímpico 2008: ”No midió el daño que causó”

El exjugador recordó cómo la frase de “¡De que te vas a disfrazar, Fernández” marcó su vida tras fallar un gol clave ante Haití en el Preolímpico de 2008

Santiago Fernández culpa a Christian

Selección Mexicana: cuándo, dónde y cómo adquirir el jersey oficial del Tri para el Mundial 2026

Aunque el equipo nacional no se encuentra en su mejor momento, la afición ha mostrado gran interés en participar en la justa mundialista

Selección Mexicana: cuándo, dónde y

Tuca Ferretti y su advertencia sobre Ochoa rumbo al Mundial 2026: “Están dejando la puerta abierta al muerto”

Ferretti reavivó la discusión sobre la portería y puso en el centro la presión que enfrentan los aspirantes rumbo a la máxima cita internacional

Tuca Ferretti y su advertencia

Randy Arozarena brilló con un cuadrangular, pero los Mariners se hundieron en una paliza histórica

Brilló con un jonrón, pero su equipo se hundió, los Mariners fueron apaleados por Toronto, que revivió con 13 carreras y 18 imparables

Randy Arozarena brilló con un

Así reaccionó Nacho Ambriz a las revelaciones de Jesús Martínez sobre su regreso al club León

el técnico mexicano inicia una nueva etapa tras conversaciones con los Martínez y el respaldo de la dirigencia

Así reaccionó Nacho Ambriz a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen 11 personas con armas

Caen 11 personas con armas largas, droga y vehículos robados tras operativos coordinados en Zacatecas

¿Por qué atacaron la sede de la FGE en Tijuana y quiénes estarían detrás? La fiscal responde

Videos del ataque contra la Fiscalía en Tijuana: así fueron las explosiones

Ataque con explosivos contra FGE en Playas de Tijuana: abren investigación por delito de terrorismo

Consulado de EEUU emite alerta tras ataques con drones a la FGE en Playas de Tijuana

ENTRETENIMIENTO

“Me desnudo en la última”:

“Me desnudo en la última”: Aaron Mercury promete recrear el descuido de Sergio Mayer Mori en ‘Las estrellas bailan en Hoy’

Acusan a Ángela Aguilar de promover presunta violencia vicaria de Christian Nodal contra Cazzu

Piden la salida de Adal Ramones de La Granja VIP tras la primera gala de nominación por este grave error

La Granja VIP en vivo hoy 16 de octubre: Manola Diez rompe en llanto

Lupillo Rivera contrademanda a Belinda por presunta falsedad de declaraciones

DEPORTES

Santiago Fernández culpa a Christian

Santiago Fernández culpa a Christian Martinoli por burlarse de su error en el Preolímpico 2008: ”No midió el daño que causó”

Selección Mexicana: cuándo, dónde y cómo adquirir el jersey oficial del Tri para el Mundial 2026

América Femenil remonta al Atlas con doblete histórico de Kiana Palacios en el Jalisco

Tuca Ferretti y su advertencia sobre Ochoa rumbo al Mundial 2026: “Están dejando la puerta abierta al muerto”

Randy Arozarena brilló con un cuadrangular, pero los Mariners se hundieron en una paliza histórica