Maravilla Martínez respalda a Martinoli y explica por qué Argentina supera a México en futbol: “Pateas una piedra y salen futbolistas”

El pasado sábado 11 de octubre, la Selección Mexicana Sub-20 se despidió del Mundial tras caer 2-0 ante Argentina, un resultado que desató una nueva polémica en el ámbito deportivo.

El narrador de TV Azteca, Christian Martinoli, lanzó una dura crítica al comparar el nivel futbolístico entre ambos países y pidió a los analistas “no engañar a la gente” sobre la supuesta superioridad del futbol mexicano.

“No hay que mentirle a la gente. Cuando hablamos del partido Sub-20, yo lo he dicho mil ocasiones y lo repetiré: la persona que se atreva a comparar el futbol argentino con el mexicano es igual de imbécil que el que compara el boxeo argentino con el mexicano. Es igual de imbécil, eso es. El futbol argentino es una potencia mundial, el boxeo mexicano es una potencia mundial. Los argentinos nunca van a pelear como los mexicanos, ni los mexicanos van a jugar como los argentinos, por más que digas”, señaló Martinoli en pleno análisis postpartido.

Las palabras del comentarista generaron un intenso debate en redes sociales, aunque no tardó en llegar una respuesta inesperada desde el propio país sudamericano. El exboxeador argentino y campeón mundial, Sergio “Maravilla” Martínez, intervino en la conversación y, para sorpresa de muchos, respaldó los dichos de Martinoli al reconocer las marcadas diferencias entre la cultura deportiva de ambos países.

“Calculo que sí, por historia. No sé cuántos campeones hay en México, una barbaridad. Por estilo de vida, en Argentina pateas una piedra y te salen 150 futbolistas, y aquí pasa al revés con los jugadores. Por eso tienen el nivel que tienen. Argentina está lejos. En futbol es grande porque al lado está Brasil, tenemos a un país fuerte como Uruguay. La competencia es grande, y México tiene a Costa Rica. México está rodeado de países que futbolísticamente son menores y eso limita la evolución del futbol mexicano”, declaró el exboxeador en una entrevista reproducida por medios argentinos.

La respuesta de “Maravilla” Martínez se viralizó rápidamente, pues muchos usuarios destacaron la coincidencia de opiniones entre el boxeador argentino y el comentarista mexicano, algo poco habitual en las discusiones deportivas entre ambas naciones.

Mientras que algunos consideraron las palabras de Martinoli una crítica “necesaria” al nivel del futbol mexicano, otros lo acusaron de menospreciar a los jugadores nacionales. Sin embargo, el respaldo de una figura internacional como Martínez dio un giro al debate, subrayando que las diferencias deportivas entre México y Argentina nacen de sus contextos culturales y competitivos, más que del talento individual.

El comentario del exmonarca mundial cerró la discusión con una frase que sintetizó la comparación: “En Argentina nacen futbolistas, en México nacen boxeadores”.