México Deportes

Así reaccionó Nacho Ambriz a las revelaciones de Jesús Martínez sobre su regreso al club León

el técnico mexicano inicia una nueva etapa tras conversaciones con los Martínez y el respaldo de la dirigencia

Por Luz Coello

Guardar
Nacho Ambriz encaró las declaraciones
Nacho Ambriz encaró las declaraciones de Jesús Martínez y las disculpas que ofreció para regresar a León (X/ @clubleonfc)

Ignacio Nacho Ambriz, actual técnico del Club León, reaccionó a las recientes declaraciones de Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, quien afirmó que el regreso del estratega mexicano al banquillo esmeralda para el Apertura 2025 solo fue posible tras una disculpa a la directiva.

En conferencia de prensa previa a la Jornada 13 de la Liga MX, Ambriz reconoció que su salida en mayo de 2021 se debió a desacuerdos con la directiva, pero aseguró que todos los malentendidos se aclararon antes de su retorno. A pesar de la manera en la que Jesús Martínez exhibió a Nacho Ambriz, el estratega confirmó la versión de los hechos.

“Sé que es un tema muy nombrado, pero cuando me senté con su hijo, con Jesús Martínez, quedó muy claro. Es cierto que atrás hubo cosas que no permitieron que yo continuara, descontentos, desajustes económicos o personales... lo dejó bien claro, lo hablamos, yo lo hablé con Jesús hijo, con el papá también”, explicó Ambriz durante su encuentro con los medios.

Nacho Ambriz acepta que se disculpó con Jesús Martínez para regresar al club León

El técnico compartió que, en la conversación con Jesús Martínez y su hijo, Jesús Martínez Murguía, ofreció disculpas en caso de haber cometido alguna falta: “Si yo me equivoqué y le falté el respeto al escudo, a los colores del escudo, al club o alguno de ustedes, pues les pido una disculpa. Me dijo: ‘No, no, no, fueron malentendidos’”.

Nacho Ambriz subrayó que el episodio pertenece al pasado y que su atención está puesta en esta nueva etapa con el León, por lo que minimizó la polémica pese a la manera en la que se reveló esa conversación íntima que tuvo con la directiva.

“El pasado ya está. Hoy salir a debatir que si esto o lo otro no vale la pena. El hijo declaró que ya estaba todo resuelto. Hay que darle vuelta a la página, es un nuevo comienzo para mí y estoy muy a gusto de estar aquí”, concluyó el estratega y dejó en claro que su objetivo es consolidar un nuevo ciclo al frente del equipo.

Esto dijo Jesús Martínez sobre Nacho Ambriz y sus disculpas

El presidente de Grupo Pachuca aseguró que un entrenador en el equipo de León le robó Crédito: Canal de Youtube RealOviedo

Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, ofreció su perspectiva sobre el regreso de Ambriz. En conferencia de prensa, Martínez señaló que el técnico mexicano “se equivocó igual que Carrión. Por querer ver una mejor oferta, creía él que se iba a ir a otro equipo y la iba a ser y le fue, olvídate. Vino al Huesca, le fue mal; luego fue al Toluca no le fue tan bien, después a Santos”.

El directivo de Grupo Pachuca destacó que el retorno de Ambriz y de otros entrenadores al grupo solo es posible cuando existe un reconocimiento de errores y una alineación con los valores institucionales.

El directivo enfatizó que Grupo Pachuca prioriza la lealtad, la transparencia y los principios en todos sus proyectos deportivos, tanto en México como en España. Martínez recalcó que no todos los perfiles encajan con la filosofía del grupo y que la confianza depositada en los entrenadores exige un compromiso con estos valores.

Temas Relacionados

Nacho AmbrizClub LeónJesús MartínezGrupo Pachucamexico-deportes

Más Noticias

Tuca Ferretti y su advertencia sobre Ochoa rumbo al Mundial 2026: “Están dejando la puerta abierta al muerto”

Ferretti reavivó la discusión sobre la portería y puso en el centro la presión que enfrentan los aspirantes rumbo a la máxima cita internacional

Tuca Ferretti y su advertencia

Randy Arozarena brilló con un cuadrangular, pero los Mariners se hundieron en una paliza histórica

Brilló con un jonrón, pero su equipo se hundió, los Mariners fueron apaleados por Toronto, que revivió con 13 carreras y 18 imparables

Randy Arozarena brilló con un

Quién es el ex entrenador de Chivas que llega a DAZN como comentarista deportivo

Surgieron reportes de que el estratega tenía posibilidad de dirigir un club grande de la Liga MX

Quién es el ex entrenador

El clásico joven entre América y Cruz Azul ya tiene árbitro central

La Liga MX confirmó al encargado de impartir justicia en el duelo de la jornada 13 en CU, uno de los más esperados del torneo Apertura 2025

El clásico joven entre América

La contundente predicción que da un ex campeón mexicano para la pelea Picasso vs Inoue: “Casi va al suicidio”

El mexicano buscará quitarle todos los campeonatos de la división supergallo al “Monstruo Japonés”

La contundente predicción que da
MÁS NOTICIAS

NARCO

Pagos de cárteles mexicanos por

Pagos de cárteles mexicanos por asesinar a funcionarios de EEUU serían falsos, asegura un exagente de la DEA

Se registra ataque armado contra Richard Millán, alcalde de Elota en Sinaloa

Procesan a hombre acusado del asesinato de Gilberto Ruiz, exalcalde de Jalcomulco en Veracruz

Este sería el grupo criminal detrás del laboratorio de metanfetamina valuado en más de 2 mil millones de pesos en Morelos

Capturan en Tamaulipas a tres extranjeros que pretendían ingresar al país con más de mil cartuchos y armamento

ENTRETENIMIENTO

Adrián Marcelo explota contra Manola

Adrián Marcelo explota contra Manola Díez por su participación en La Granja VIP y usuarios aseguran que le recuerda a Gala Montes

Los Macuarriors preparan tributo especial a Silvio Rodríguez y Fernando Delgadillo en CDMX: fecha y sede

Abuela de Aldo de Nigris revela que la buscan para La Casa de los Famosos y le ofrecen dólares

Cazzu habría tomado drástica decisión relacionada con Inti ante comunicado de Christian Nodal

Las 10 películas más exitosas de Prime Video México para disfrutar esta noche

DEPORTES

Tuca Ferretti y su advertencia

Tuca Ferretti y su advertencia sobre Ochoa rumbo al Mundial 2026: “Están dejando la puerta abierta al muerto”

Randy Arozarena brilló con un cuadrangular, pero los Mariners se hundieron en una paliza histórica

Quién es el ex entrenador de Chivas que llega a DAZN como comentarista deportivo

El clásico joven entre América y Cruz Azul ya tiene árbitro central

La contundente predicción que da un ex campeón mexicano para la pelea Picasso vs Inoue: “Casi va al suicidio”