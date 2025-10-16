Así reaccionó Nacho Ambriz a las revelaciones de Jesús Martínez sobre su regreso al club León

Nacho Ambriz encaró las declaraciones de Jesús Martínez y las disculpas que ofreció para regresar a León (X/ @clubleonfc)

Ignacio Nacho Ambriz, actual técnico del Club León, reaccionó a las recientes declaraciones de Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, quien afirmó que el regreso del estratega mexicano al banquillo esmeralda para el Apertura 2025 solo fue posible tras una disculpa a la directiva.

En conferencia de prensa previa a la Jornada 13 de la Liga MX, Ambriz reconoció que su salida en mayo de 2021 se debió a desacuerdos con la directiva, pero aseguró que todos los malentendidos se aclararon antes de su retorno. A pesar de la manera en la que Jesús Martínez exhibió a Nacho Ambriz, el estratega confirmó la versión de los hechos.

“Sé que es un tema muy nombrado, pero cuando me senté con su hijo, con Jesús Martínez, quedó muy claro. Es cierto que atrás hubo cosas que no permitieron que yo continuara, descontentos, desajustes económicos o personales... lo dejó bien claro, lo hablamos, yo lo hablé con Jesús hijo, con el papá también”, explicó Ambriz durante su encuentro con los medios.

Nacho Ambriz acepta que se disculpó con Jesús Martínez para regresar al club León

El técnico compartió que, en la conversación con Jesús Martínez y su hijo, Jesús Martínez Murguía, ofreció disculpas en caso de haber cometido alguna falta: “Si yo me equivoqué y le falté el respeto al escudo, a los colores del escudo, al club o alguno de ustedes, pues les pido una disculpa. Me dijo: ‘No, no, no, fueron malentendidos’”.

Nacho Ambriz subrayó que el episodio pertenece al pasado y que su atención está puesta en esta nueva etapa con el León, por lo que minimizó la polémica pese a la manera en la que se reveló esa conversación íntima que tuvo con la directiva.

“El pasado ya está. Hoy salir a debatir que si esto o lo otro no vale la pena. El hijo declaró que ya estaba todo resuelto. Hay que darle vuelta a la página, es un nuevo comienzo para mí y estoy muy a gusto de estar aquí”, concluyó el estratega y dejó en claro que su objetivo es consolidar un nuevo ciclo al frente del equipo.

Esto dijo Jesús Martínez sobre Nacho Ambriz y sus disculpas

El presidente de Grupo Pachuca aseguró que un entrenador en el equipo de León le robó Crédito: Canal de Youtube RealOviedo

Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, ofreció su perspectiva sobre el regreso de Ambriz. En conferencia de prensa, Martínez señaló que el técnico mexicano “se equivocó igual que Carrión. Por querer ver una mejor oferta, creía él que se iba a ir a otro equipo y la iba a ser y le fue, olvídate. Vino al Huesca, le fue mal; luego fue al Toluca no le fue tan bien, después a Santos”.

El directivo de Grupo Pachuca destacó que el retorno de Ambriz y de otros entrenadores al grupo solo es posible cuando existe un reconocimiento de errores y una alineación con los valores institucionales.

El directivo enfatizó que Grupo Pachuca prioriza la lealtad, la transparencia y los principios en todos sus proyectos deportivos, tanto en México como en España. Martínez recalcó que no todos los perfiles encajan con la filosofía del grupo y que la confianza depositada en los entrenadores exige un compromiso con estos valores.