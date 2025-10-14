México Deportes

Jesús Martínez lanza fuerte acusación: “Hay un técnico que me robó en León”

El socio mayoritario de Grupo Pachuca habló del regreso de Nacho Ambriz y confirmó un conflicto con otro DT, sin revelar su identidad

Por Gerardo Lezama

Jesús Martínez, presidente de Grupo
Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, habló en Oviedo sobre el proyecto internacional del grupo y la situación de Real Oviedo y Club León. (Reuters)

Desde Oviedo, España, el presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, ofreció una conferencia de prensa este 14 de octubre de 2025 para hablar sobre el proyecto internacional del grupo, en especial el Real Oviedo, club del que es accionista mayoritario.

En ese marco, abordó también el regreso de Luis Carrión al equipo español y de Ignacio Ambriz al Club León, y lanzó una declaración que sacudió al entorno del futbol mexicano.

“Hay técnicos que conmigo no vuelven. En León hay uno que me robó.”, expresó el directivo de Grupo Pachuca.

La frase fue pronunciada al explicar por qué algunos entrenadores reciben segundas oportunidades y otros no. Martínez destacó que tanto Carrión como Ambriz reconocieron errores pasados y pidieron disculpas, lo que abrió la puerta a su regreso. En contraste, señaló que hubo un caso en León que implicó una falta grave.

“Ese no vuelve”, agregó, sin revelar el nombre del estratega involucrado.

El presidente de Grupo Pachuca aseguró que un entrenador en el equipo de León le robó Crédito: Canal de Youtube RealOviedo

La declaración generó especulación inmediata en medios y redes sociales, ya que Martínez no ofreció más detalles sobre el periodo en que ocurrieron los hechos ni sobre la naturaleza del conflicto. Tampoco respondió preguntas adicionales sobre el tema.

Sobre Nacho Ambriz, Martínez comentó que el técnico mexicano “se equivocó por querer ver una mejor oferta”, pero que reconoció su error y expresó que “el mejor lugar para trabajar es Grupo Pachuca y el Club León”, comentó Martínez

La conferencia también abordó la situación del Real Oviedo, que atraviesa una etapa de reestructuración tras la salida de Veljko Paunovic.

Martínez defendió la continuidad de Carrión y reafirmó su compromiso con los proyectos deportivos del grupo, tanto en México como en España.

Martínez confirmó el regreso de
Martínez confirmó el regreso de Luis Carrión al Real Oviedo y de Ignacio Ambriz al Club León, destacando la importancia del reconocimiento de errores para segundas oportunidades. Imagen cuenta de X @RealOviedo

Además, Martínez subrayó que el Grupo Pachuca busca consolidar una red de trabajo basada en valores, transparencia y lealtad. Aseguró que los entrenadores que forman parte de sus equipos deben compartir esa visión y respetar la confianza que se les otorga. “No se trata solo de resultados, sino de principios”, dijo Jesús Martínez.

El regreso de Ambriz al León y de Carrión al Oviedo fueron presentados como ejemplos de reconciliación profesional, siempre que exista reconocimiento de errores y voluntad de enmendar. En ese sentido, Martínez fue enfático al señalar que no todos los perfiles son compatibles con la filosofía del grupo.

La frase sobre el exentrenador que “me robó” ya circula ampliamente y se suma a las tensiones extracancha que han marcado el entorno reciente de la Liga MX. Aunque no se reveló la identidad, el mensaje fue claro: hay figuras que no volverán a trabajar con él.

Jesús MartínezGrupo PachucaClub LeónReal OviedoLiga MX

Así felicitó Xolos a Gilberto

Cabo Verde va al Mundial

México vs Ecuador, IA revela

Hijo de Dr. Wagner Jr.

Alberto El Patrón revela negociaciones
Este es el cártel que

Este es el cártel que opera en la colonia Doctores, donde fue atacado el abogado David Cohen Sacal

José Alberto Castro revela todo

José Alberto Castro revela todo sobre ‘Los Hilos del Pasado’, su nueva telenovela

Así felicitó Xolos a Gilberto

Así felicitó Xolos a Gilberto Mora por cumplir 17 años: “Amo su inocencia”

Cabo Verde va al Mundial 2026 y en México se revive la nostalgia por un viejo conocido

México vs Ecuador, IA revela al ganador del partido

