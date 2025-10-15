Seattle vs Toronto: a qué hora y dónde ver a los mexicanos en busca de un pase a la Serie Mundial de la MLB

El tercer partido de la serie divisional podría definir al invitado a las finales. (Jesús Avilés / Infobae México)

La Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) ha alcanzado un momento decisivo, con los Seattle Mariners a un triunfo de eliminar a los Toronto Blue Jays y asegurar su pase a la Serie Mundial. En este contexto, la presencia de los mexicanos Randy Arozarena, Andrés Muñoz y Alejandro Kirk adquiere especial relevancia, mientras Kirk suma un logro personal al ser nominado al Guante de Oro de la Liga Americana.

Actualmente, los Mariners dominan la serie con una ventaja de 2-0, tras imponerse en los dos primeros encuentros disputados en el Rogers Centre de Toronto. Esta situación deja a los Blue Jays al borde de la eliminación, obligados a revertir una desventaja que solo tres equipos han conseguido superar en una Serie de Campeonato al mejor de siete juegos en la MLB.

El tercer partido, que se jugará en el T-Mobile Park de Seattle, representa una oportunidad crucial para Toronto, que necesita una victoria para mantener vivas sus aspiraciones y forzar el regreso de la serie a Canadá.

Muñoz se ha convertido en uno de los pitchers de mayor confianza del equipo técnico de los Marineros. (Credit: John E. Sokolowski-Imagn Images)

¿A qué hora y dónde ver a los jugadores aztecas?

El encuentro se llevará a cabo este miércoles, 15 de octubre, en punto de las 18:08 horas (tiempo del centro de México) por la señal de ESPN y en streaming por MLB.com. La participación de Kirk, Muñoz y Arozarena será clave para que los Azulejos pongan sobre las cuerdas a los Marineros o que los de Seattle puedan revivir.

El poderío mexicano: la clave para los canadienses

La participación de jugadores mexicanos en esta instancia añade un matiz especial al enfrentamiento. Randy Arozarena y Alejandro Kirk se han convertido en figuras clave para sus respectivos equipos, reflejando el impacto creciente de los peloteros latinoamericanos en las Grandes Ligas. Kirk, originario de Tijuana, Baja California, se ha consolidado como el cátcher titular de los Blue Jays, destacando por su desempeño tanto defensivo como ofensivo a lo largo de la temporada.

El reconocimiento individual para Kirk llegó con la reciente nominación al Guante de Oro de la Liga Americana, anunciada el miércoles. Este galardón premia la excelencia defensiva y subraya la importancia del trabajo realizado por el receptor mexicano durante la campaña. Su labor detrás del plato lo ha consolidado como una pieza fundamental en la estructura del equipo canadiense.

La ofensiva de los Azulejos le dio el voto de confianza al mexicano. (AP foto/Matt Freed)

El camino de los Blue Jays hacia la Serie de Campeonato estuvo marcado por una victoria significativa en la ronda de comodines, donde superaron en cuatro juegos a los Yankees de Nueva York. Este logro les permitió avanzar en la postemporada y firmar una de las temporadas más importantes para la franquicia en los últimos años, reforzando el valor de los aportes individuales y colectivos en el éxito reciente del equipo.

Así, mientras la serie se inclina a favor de los Mariners y la presión aumenta sobre Toronto, el desempeño de Kirk y sus compañeros refleja el esfuerzo y la calidad que han llevado al equipo a protagonizar una de sus campañas más destacadas en la historia reciente de la MLB.