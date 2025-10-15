Javier Aguirre, DT Selección Mexicana, reconoce fracaso ante Colombia y Ecuador: “Estamos buscando jugadores para el Mundial”

Soccer Football - International Friendly - Mexico v Ecuador - Akron Stadium, Guadalajara, Mexico - October 14, 2025 Mexico coach Javier Aguirre before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

La Selección Mexicana cerró una decepcionante fecha FIFA de octubre 2025 al caer goleada 0-4 ante Colombia en Estados Unidos y empatar 1-1 frente a Ecuador en el Estadio Akron, de Guadalajara, Jalisco. El balance dejó más dudas que certezas para el equipo dirigido por Javier “El Vasco” Aguirre, quien reconoció que aún no define la convocatoria final rumbo al Mundial 2026.

“Estamos buscando jugadores, necesitamos los mejores 25 para el Mundial de una población de 50 y 60, no los hemos encontrado”, declaró el técnico mexicano tras el partido ante Ecuador, dejando en claro que el proceso de selección continúa abierto y que varios futbolistas aún deben ganarse su lugar.

Aguirre destacó la mejoría en la actitud del equipo en comparación con el desastroso encuentro ante Colombia.

Soccer Football - International Friendly - Mexico v Ecuador - Akron Stadium, Guadalajara, Mexico - October 14, 2025 Mexico coach Javier Aguirre reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

“El cambio fue de actitud. Seguramente obedece a que nos fuimos pronto en el marcador, que estás en casa con tu gente, con las modificaciones que hablábamos. A mí me da la sensación de que hoy, en cuanto a actitud, a voluntad, a esfuerzo, no tengo nada que reprocharles a los jugadores. Sí, en otros asuntos”, señaló.

El estratega explicó que todavía hay aspectos futbolísticos que necesitan pulirse, especialmente en la zona defensiva y en la definición frente al arco rival.

Enner Valencia festeja tras anotar el gol con el que Ecuador venció a Argentina en la última jornada de la eliminatoria para el Mundial. Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil, Ecuador. 9 de septiembre de 2025. REUTERS/Cristina Vega

“En el trabajo defensivo de repente flojeamos un poco, de repente en el área rival nos faltó ser más determinados para entrar, para ir. No sé si merecíamos ganar, pero tampoco perder”, añadió.

Durante el encuentro, las cámaras captaron un tenso intercambio verbal entre Aguirre y el delantero ecuatoriano Enner Valencia. El propio entrenador aclaró lo sucedido.

“Nos abrazamos en el túnel, lo reconozco hace tiempo, es muy buen muchacho y claro, casi que había fingido en el penalti y él se reía y luego nos disculpábamos, nos abrazamos y nos inventábamos la madre, pero a gusto, sin ofensas”.

Soccer Football - International Friendly - Mexico v Ecuador - Akron Stadium, Guadalajara, Mexico - October 14, 2025 Mexico's German Berterame celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

El “Vasco” también elogió a Valencia por su profesionalismo y calidad.

“Es un buen muchacho, un gran elemento, un gran código en casa, en México; de esos queremos, gente buena, profesional, goleadora. Le dije todo eso a él, me gustó mucho”, apuntó.

Finalmente, Aguirre resaltó la atmósfera vivida en Guadalajara, ciudad que será una de las sedes del Mundial 2026.

“Me voy con muchas conclusiones, una de ellas es que ya es un aroma mundialista. Los rivales que tuvimos en este momento fueron segundo y tercero en las eliminatorias mundialistas de la Conmebol. Y son juegos que dejan mucha experiencia. De aquí al Mundial habrá muchos partidos más de alto nivel”, concluyó.

Pese a los resultados negativos, el técnico se mostró optimista de cara al futuro del Tricolor, consciente de que el tiempo se agota y la exigencia crece a menos de un año del arranque del Mundial en territorio mexicano.