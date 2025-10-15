México Deportes

Humberto “Chupete” Suazo, goleador histórico de Rayados de Monterrey, anunció su retiro a los 44 años

La figura de Rayados expresó que llegó el momento de despedirse de las canchas

Por Luz Coello

El Chupete Suazo anunció su retiro del futbol, fue figura con Rayados de Monterrey. Foto: Cuartoscuro

A los 44 años, Humberto Chupete Suazo anunció su retiro definitivo del fútbol profesional, con ello cierra una carrera que marcó época en el fútbol latinoamericano. El delantero chileno, figura emblemática en su país y en la Liga MX, comunicó su decisión la noche del lunes tras reaparecer en el empate sin goles entre San Luis y Deportes Recoleta por la Liga de Ascenso Caixun 2025.

En entrevista con TNT Sports, Suazo explicó que su deseo siempre fue despedirse en la cancha y frente a su gente, así que fijó su último partido para la fecha 29 del torneo, es decir que para el 24 de octubre colgará los botines, su último partido será cuando San Luis reciba a Deportes Copiapó.

El Chupete Suazo detalló los motivos que lo llevaron a tomar esta determinación. El atacante relató que el proceso de recuperación de sus lesiones resultó especialmente complejo, incluyendo una operación de columna poco conocida por el público. “He tenido dos lesiones de rodilla, una más grave que otra y después de la que nadie sabe que me intervinieron la columna también, tenía otra lesión que no me la esperaba cuando iba a regresar a jugar”, explicó.

El Chupete Suazo detalló los motivos que lo llevaron a tomar esta determinación de retirarse (Marcelo Hernandez/ Getty Images)

El delantero agradeció el apoyo de su familia y de la directiva de San Luis, subrayando que su prioridad era retirarse en actividad: “Mi idea siempre ha sido retirarme en cancha”.

El regreso de Suazo a la actividad se produjo tras 136 días de ausencia, un periodo marcado por la incertidumbre y el esfuerzo por superar las secuelas físicas. El propio jugador reconoció que la lesión en la espalda fue inesperada y que solo un círculo reducido estaba al tanto de la intervención quirúrgica. “La decisión ya está tomada, he jugado más de la cuenta. La lesión en la espalda no me la esperaba, pocos lo sabían”, afirmó en la entrevista con TNT Sports.

Chupete Suazo, la figura histórica de Rayados de Monterrey en Liga MX

El Chupete Suazo anunció su retiro del futbol, fue figura con Rayados de Monterrey. Foto: Cuartoscuro

El legado del Chupete Suazo trasciende fronteras, pero su huella más profunda quedó en el Club de Futbol Monterrey. El delantero chileno fue durante varios años el máximo goleador histórico de Rayados, con 121 anotaciones, una marca que mantuvo hasta 2021 cuando Rogelio Funes Mori lo superó.

Su llegada a Monterrey en 2007, procedente de Colo-Colo, marcó el inicio de una etapa dorada para el club. Humberto Suazo fue pieza fundamental en la obtención de dos títulos de Liga MX (Apertura 2009 y Apertura 2010) y en la conquista de la Liga de Campeones de la Concacaf en tres ocasiones consecutivas (2011, 2012 y 2013), lo que permitió al equipo participar en el Mundial de Clubes.

Entre los momentos más destacados de su carrera de Suazo fue su campeonato de goleo en el Clausura 2008 y protagonista en finales decisivas, como el Apertura 2009 ante Cruz Azul y el Apertura 2010 frente a Santos Laguna, donde anotó un doblete.

Entre los momentos más destacados de su carrera de Suazo fue su campeonato de goleo en el Clausura 2008 (Cuartoscuro)

Su capacidad para aparecer en instancias clave lo consolidó como uno de los delanteros más determinantes en la historia de Rayados, dejando su número 26 grabado en la memoria de la institución y de toda una generación de aficionados.

De cara al futuro, Suazo anticipó que, tras su retiro, se incorporará al cuerpo técnico de San Luis. En la entrevista con TNT Sports, expresó su gratitud hacia César Villegas, propietario del club, y a su familia, por brindarle la oportunidad de despedirse en el campo y facilitar su transición a un nuevo rol dentro de la institución. “Estoy muy agradecido de don César Villegas, de toda su familia. Agradezco enormemente que me dé la oportunidad de retirarme en cancha, de incorporarme al cuerpo técnico”, manifestó el delantero.

