Cruz Azul vs América: cuánto cuestan los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

América y Cruz Azul se enfrentarán en la semifinal del Clausura 2025 de la Liga MX (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Las entradas para el esperado enfrentamiento entre Cruz Azul y América en el Estadio Olímpico Universitario ya cuentan con precios oficiales, a pesar de que la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX se jugará después de la actual Fecha FIFA.

El regreso de la competencia local será protagonizado por el partido entre ambos equipos capitalinos, quienes cuentan con una intensa rivalidad histórica que suele captar la atención de la afición.

El partido entre celestes y azulcremas está programado para el sábado 18 de octubre a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en la cancha de Ciudad Universitaria.

Tigres y Cruz Azul continúan empatados (X@CruzAzul)

¿Cuánto cuestan los boletos para el partido entre Cruz Azul y América en el Olímpico Universitario?

A través de sus redes sociales, Cruz Azul dio a conocer los precios oficiales de los boletos para su partido contra América en el Estado Olímpico Universitario, estos van desde los $420 pesos (Cabecera sur), hasta los 1,100 pesos (Platea y Palcos).

Cabecera sur | 420 pesos.

Planta baja general | 510 pesos.

Planta alta pebetero | 590 pesos.

Palomar general | 650 pesos.

Platea | 1100 pesos.

Palcos | 1100 pesos.

Cabe señalar que la preventa para abonados y aficionados que asistieron a los partidos ante Mazatlán, Querétaro y Juárez comenzó desde el domingo 12 de octubre desde las 11:00 horas (tiempo del centro de México), mientras que para Bankaool inició desde el lunes 13 de octubre.

Cruz Azul publicó los precios oficiales de los boletos para su partido contra el América en CU (X@CruzAzul)

¿Cómo llegarán Cruz Azul y América al partido en el Olímpico Universitario?

Con la mira puesta en un nuevo enfrentamiento, Cruz Azul y América llegan al partido respaldados por recientes resultados que marcaron su trayectoria en la fase actual del torneo. Las Águilas, dirigidas por André Jardine, llegan con la motivación de una victoria contundente tras superar 3 a 0 a Santos Laguna en el Estadio Ciudad de los Deportes, ascendiendo así al segundo puesto de l atabla general con 27 puntos.

Jugadores del club América festejan tras anotar el tercer gol con el que vencieron a Santos Laguna en el torneo mexicano. Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México, México. 4 de octubre de 2025. REUTERS/Eloisa Sánchez

En contraste, Cruz Azul, bajo el mando de Nicolás Larcamón, viene de rescatar un empate de último minuto ante Tigres que le ayudó a sumar 25 unidades y aunque sus prestaciones defensivas aún no terminan de convencer, se ubica en el cuarto lugar del torneo regular.

Cabe recordar que el último antecedente entre los dos conjuntos se remonta a las semifinales del Clausura 2025, donde las Águilas se impusieron gracias a la regla del “Gol de visitante”. Ambos equipos terminaron empatando 2 a 2, pero los de Coapa fueron los que clasificaron a la gran final.