México Deportes

Cruz Azul vs América: cuánto cuestan los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

La Máquina de Nicolás Larcamón recibirá a las Águilas de André Jardine en la cancha de CU

Por César Márquez

Guardar
América y Cruz Azul se
América y Cruz Azul se enfrentarán en la semifinal del Clausura 2025 de la Liga MX (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Las entradas para el esperado enfrentamiento entre Cruz Azul y América en el Estadio Olímpico Universitario ya cuentan con precios oficiales, a pesar de que la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX se jugará después de la actual Fecha FIFA.

El regreso de la competencia local será protagonizado por el partido entre ambos equipos capitalinos, quienes cuentan con una intensa rivalidad histórica que suele captar la atención de la afición.

El partido entre celestes y azulcremas está programado para el sábado 18 de octubre a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en la cancha de Ciudad Universitaria.

Tigres y Cruz Azul continúan
Tigres y Cruz Azul continúan empatados (X@CruzAzul)

¿Cuánto cuestan los boletos para el partido entre Cruz Azul y América en el Olímpico Universitario?

A través de sus redes sociales, Cruz Azul dio a conocer los precios oficiales de los boletos para su partido contra América en el Estado Olímpico Universitario, estos van desde los $420 pesos (Cabecera sur), hasta los 1,100 pesos (Platea y Palcos).

  • Cabecera sur | 420 pesos.
  • Planta baja general | 510 pesos.
  • Planta alta pebetero | 590 pesos.
  • Palomar general | 650 pesos.
  • Platea | 1100 pesos.
  • Palcos | 1100 pesos.

Cabe señalar que la preventa para abonados y aficionados que asistieron a los partidos ante Mazatlán, Querétaro y Juárez comenzó desde el domingo 12 de octubre desde las 11:00 horas (tiempo del centro de México), mientras que para Bankaool inició desde el lunes 13 de octubre.

Cruz Azul publicó los precios
Cruz Azul publicó los precios oficiales de los boletos para su partido contra el América en CU (X@CruzAzul)

¿Cómo llegarán Cruz Azul y América al partido en el Olímpico Universitario?

Con la mira puesta en un nuevo enfrentamiento, Cruz Azul y América llegan al partido respaldados por recientes resultados que marcaron su trayectoria en la fase actual del torneo. Las Águilas, dirigidas por André Jardine, llegan con la motivación de una victoria contundente tras superar 3 a 0 a Santos Laguna en el Estadio Ciudad de los Deportes, ascendiendo así al segundo puesto de l atabla general con 27 puntos.

Jugadores del club América festejan
Jugadores del club América festejan tras anotar el tercer gol con el que vencieron a Santos Laguna en el torneo mexicano. Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México, México. 4 de octubre de 2025. REUTERS/Eloisa Sánchez

En contraste, Cruz Azul, bajo el mando de Nicolás Larcamón, viene de rescatar un empate de último minuto ante Tigres que le ayudó a sumar 25 unidades y aunque sus prestaciones defensivas aún no terminan de convencer, se ubica en el cuarto lugar del torneo regular.

Cabe recordar que el último antecedente entre los dos conjuntos se remonta a las semifinales del Clausura 2025, donde las Águilas se impusieron gracias a la regla del “Gol de visitante”. Ambos equipos terminaron empatando 2 a 2, pero los de Coapa fueron los que clasificaron a la gran final.

Temas Relacionados

Cruz AzulAméricaClub AméricaEstadio Olímpico UniversitarioBoletosApertura 2025Jornada 13Liga MXmexico-deportes

Más Noticias

México vs Ecuador EN VIVO minuto a minuto: Arranca el partido de preparación rumbo al Mundial del 2026

La Selección Mexicana viene de un duro golpe tras ser goleada por Colombia 4 por 0, buscará dar un mejor encuentro

México vs Ecuador EN VIVO

Hijo de Dr. Wagner Jr. debuta en NXT con una victoria sobre Lexis King

El campeón latinoamericano impuso su estilo, cerró con Wagner Driver y lanzó reto directo por el título norteamericano

Hijo de Dr. Wagner Jr.

Por esta razón Nacho Ambriz reapareció con el rostro desfigurado; revelan la enfermedad que padece

La nueva apariencia del técnico mexicano causó reacciones y especulaciones entre los aficionados

Por esta razón Nacho Ambriz

Julio César Chávez revela cuántas peleas le quedan a su hijo Junior antes de que se retire del boxeo

El “gran campeón mexicano” habló del futuro de Julio César Chávez Jr. en el ring y las peleas que le quedan por delante

Julio César Chávez revela cuántas

Bajan los precios hasta un 50% en todas las localidades para el México vs Ecuador en el estadio Akron

El recorte busca reactivar el ánimo tras la goleada sufrida y asegurar una buena entrada en el último ensayo rumbo al Mundial 2026

Bajan los precios hasta un
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es Héctor “N”, joven

Quién es Héctor “N”, joven acusado del asesinato del abogado David Cohen

Golpe al CJNG: aseguran inmueble con arsenal, más de 40 mil cartuchos, granadas y drogas en Nayarit

A qué políticos mexicanos EEUU les revocó la visa y por qué

Departamento de Seguridad de EEUU acusa que organizaciones criminales en México ofrecen pagos por asesinar a agentes federales

Hallan restos humanos dentro de una caja de paquetería en Oaxaca, fiscalía ya investiga

ENTRETENIMIENTO

Revelan la ‘miserable’ cantidad que

Revelan la ‘miserable’ cantidad que Nodal da a Cazzu para Inti y la compara con los millones que gasta en Ángela Aguilar

Mariana Ávila revela video del último día que pasó junto a Fede Dorcaz, cantante asesinado en CDMX

Qué ver esta noche en Disney+ México

Top de las mejores películas de Google en México

La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el tercer capítulo de este martes 14 de octubre

DEPORTES

Hijo de Dr. Wagner Jr.

Hijo de Dr. Wagner Jr. debuta en NXT con una victoria sobre Lexis King

Por esta razón Nacho Ambriz reapareció con el rostro desfigurado; revelan la enfermedad que padece

México vs Ecuador EN VIVO: Partido de preparación rumbo al Mundial del 2026

Julio César Chávez revela cuántas peleas le quedan a su hijo Junior antes de que se retire del boxeo

Bajan los precios hasta un 50% en todas las localidades para el México vs Ecuador en el estadio Akron