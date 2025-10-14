México Deportes

Así felicitó Xolos a Gilberto Mora por cumplir 17 años: “Amo su inocencia”

El club de Tijuana dedicó un mensaje a su centrocampista que ha llamado la atención de equipos europeos

Por Luz Coello

Guardar
Gilberto Mora está cumpliendo 17
Gilberto Mora está cumpliendo 17 años (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Tras su sobresaliente actuación en la Copa Mundial Sub-20 con la selección mexicana, Gilberto Mora regresó a México. En el aeropuerto fue recibido por la afición, quienes le pidieron fotografías y lo felicitaron por su participación en el torneo Chile 2025; a pesar de que el equipo de Eduardo Arce no pasó a la siguiente fase, el jugador de Xolos llamó la atención de clubes extranjeros.

Este 14 de octubre, Gilberto Mora está cumpliendo 17 años. El joven centrocampista fue felicitado por sus seguidores, así como sus compañeros de la Liga MX, pero, sobresalió que el club Tijuana preparó un video para reconocer a la joven promesa.

Fue por medio de redes sociales que los Xolos prepararon una grabación para felicitar a Gil Mora en su cumpleaños. Y es que, debido a su corta edad y los éxitos que ha cosechado, el conjunto tijuanense no desaprovechó la oportunidad de recordar la “inocencia” de Mora.

Así felicitó Xolos de Tijuana a Gilberto Mora por su cumpleaños

A través de redes sociales, el club Tijuana felicitó a Gilberto Mora, su figura estrella que está cumpliendo 17 años Crédito: X/ @Xolos

La cuenta oficial de Xolos compartió un mensaje de felicitación a Mora por su cumpleaños, debido a que el centrocampista está celebrando sus 17 años de vida, su club retomó la canción de Los Ángeles Azules que lleva por nombre 17 años para reconocer al centrocampista. Incluso bromearon los la estrofa de la canción para referirse a la corta edad del futbolista que ha generado altas expectativas.

La grabación la acompañó de la siguiente publicación: "Amo su inocencia… ¡17 años! Nuestro Gilberto Mora celebra su cumpleaños 17 ¡Felicidades, Gil! Por más goles, sueños y celebraciones con la Rojinegra“, publicaron.

Rafaela Pimenta, agente de Gilberto Mora, exige cifra récord para su venta

El reciente posicionamiento de Rafaela Pimenta sobre el valor de Gilberto Mora ha sacudido el panorama de transferencias en el fútbol mexicano, al establecer una cifra que redefine las expectativas para cualquier club europeo interesado en el joven talento.

El futbolista de Xolos debutó
El futbolista de Xolos debutó con 15 años y ahora tendrá su primera experiencia en el Tricolor Foto: IG@gil_morita IG@xolos

La agente, reconocida por su trabajo con figuras como Santiago Giménez y Erling Haaland, declaró a TUDN que el precio de salida del mediocampista de Xolos de Tijuana no será inferior a USD 15 millones, y enfatizó la magnitud de la inversión necesaria al afirmar: “Con 15 millones de dólares no compro una pierna de Gilberto Mora”.

La irrupción de Gilberto Mora Zambrano en el fútbol profesional ha sido meteórica. Nacido en Tuxtla Gutiérrez el 14 de octubre de 2008, debutó en la Liga MX durante el Apertura 2024 con apenas 15 años, situándose entre los jugadores más jóvenes en la historia de la competición. Antes de alcanzar los 16 años, ya había marcado su primer gol en la máxima categoría, consolidando su presencia en el primer equipo de Xolos.

El rendimiento de Mora en el Clausura 2025 le valió la convocatoria a la selección mexicana, donde participó como titular en la Copa Oro 2025. Según información de 365Scores, tanto el Club Tijuana como la agente han acordado fijar el precio de salida del jugador en torno a 20 millones de euros, con la posibilidad de negociar incluso desde el 50 % del pase. Esta valuación responde al creciente interés de equipos del viejo continente, aunque hasta el momento no se han confirmado acercamientos formales.

Temas Relacionados

Gilberto MoraXolosclub TijuanaLiga MXmexico-deportes

Más Noticias

Jesús Martínez lanza fuerte acusación: “Hay un técnico que me robó en León”

El socio mayoritario de Grupo Pachuca habló del regreso de Nacho Ambriz y confirmó un conflicto con otro DT, sin revelar su identidad

Jesús Martínez lanza fuerte acusación:

Cabo Verde va al Mundial 2026 y en México se revive la nostalgia por un viejo conocido

La histórica clasificación de la selección africana despierta recuerdos en Torreón por un vínculo inolvidable

Cabo Verde va al Mundial

México vs Ecuador, IA revela al ganador del partido

La inteligencia artificial analizó estadísticas, rendimiento y contexto previo para anticipar el desenlace del duelo amistoso en Guadalajara

México vs Ecuador, IA revela

Hijo de Dr. Wagner Jr. debuta en WWE NXT: a qué hora y dónde ver en vivo desde México

El luchador de “El Legado Wagner” debutará este martes 14 de octubre; conoce los detalles de la función en la que enfrentará a Lexis King

Hijo de Dr. Wagner Jr.

Alberto El Patrón revela negociaciones con WWE y su deseo de volver para cerrar su carrera

El luchador potosino reveló en “La Granja VIP” que mantiene negociaciones con WWE tras siete años de ausencia en la empresa

Alberto El Patrón revela negociaciones
MÁS NOTICIAS

NARCO

Este es el cártel que

Este es el cártel que opera en la colonia Doctores, donde fue atacado el abogado David Cohen Sacal

Participaron dos personas en el homicidio del abogado David Cohen, asegura Fiscalía CDMX

Comparecen en EEUU los hermanos Treviño Morales, exlíderes de Los Zetas: les fijan nueva audiencia en mayo de 2026

Lauro Becerra, alcalde electo en Veracruz, exige mayor seguridad en Coxquihui tras asesinato de su padre

Detienen a “Beto Coca” y “La Señora”, presuntos jefe de plaza y operadora financiera de La Barredora en Tabasco

ENTRETENIMIENTO

José Alberto Castro revela todo

José Alberto Castro revela todo sobre ‘Los Hilos del Pasado’, su nueva telenovela

Ricardo Casares podría recibir fuerte castigo tras confundir La Granja VIP con La Casa de los Famosos

Surge nueva teoría sobre el asesinato de Fede Dorcaz: por culpa de un fuerte video que subió y luego eliminó

Exatlón México: quién gana el Duelo de Enigmas hoy 14 de octubre

La Granja VIP EN VIVO: Eleazar Gómez recuerda fuerte accidente que lo llevó al hospital

DEPORTES

Jesús Martínez lanza fuerte acusación:

Jesús Martínez lanza fuerte acusación: “Hay un técnico que me robó en León”

David Failtelson y su opinión sobre el papel de México en el Mundial Sub 20: “No era necesario ganarle a Argentina”

Cabo Verde va al Mundial 2026 y en México se revive la nostalgia por un viejo conocido

México vs Ecuador, IA revela al ganador del partido

Hijo de Dr. Wagner Jr. debuta en WWE NXT: a qué hora y dónde ver en vivo desde México