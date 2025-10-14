Así felicitó Xolos a Gilberto Mora por cumplir 17 años: “Amo su inocencia”

Gilberto Mora está cumpliendo 17 años (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Tras su sobresaliente actuación en la Copa Mundial Sub-20 con la selección mexicana, Gilberto Mora regresó a México. En el aeropuerto fue recibido por la afición, quienes le pidieron fotografías y lo felicitaron por su participación en el torneo Chile 2025; a pesar de que el equipo de Eduardo Arce no pasó a la siguiente fase, el jugador de Xolos llamó la atención de clubes extranjeros.

Este 14 de octubre, Gilberto Mora está cumpliendo 17 años. El joven centrocampista fue felicitado por sus seguidores, así como sus compañeros de la Liga MX, pero, sobresalió que el club Tijuana preparó un video para reconocer a la joven promesa.

Fue por medio de redes sociales que los Xolos prepararon una grabación para felicitar a Gil Mora en su cumpleaños. Y es que, debido a su corta edad y los éxitos que ha cosechado, el conjunto tijuanense no desaprovechó la oportunidad de recordar la “inocencia” de Mora.

Así felicitó Xolos de Tijuana a Gilberto Mora por su cumpleaños

A través de redes sociales, el club Tijuana felicitó a Gilberto Mora, su figura estrella que está cumpliendo 17 años Crédito: X/ @Xolos

La cuenta oficial de Xolos compartió un mensaje de felicitación a Mora por su cumpleaños, debido a que el centrocampista está celebrando sus 17 años de vida, su club retomó la canción de Los Ángeles Azules que lleva por nombre 17 años para reconocer al centrocampista. Incluso bromearon los la estrofa de la canción para referirse a la corta edad del futbolista que ha generado altas expectativas.

La grabación la acompañó de la siguiente publicación: "Amo su inocencia… ¡17 años! Nuestro Gilberto Mora celebra su cumpleaños 17 ¡Felicidades, Gil! Por más goles, sueños y celebraciones con la Rojinegra“, publicaron.

Rafaela Pimenta, agente de Gilberto Mora, exige cifra récord para su venta

El reciente posicionamiento de Rafaela Pimenta sobre el valor de Gilberto Mora ha sacudido el panorama de transferencias en el fútbol mexicano, al establecer una cifra que redefine las expectativas para cualquier club europeo interesado en el joven talento.

El futbolista de Xolos debutó con 15 años y ahora tendrá su primera experiencia en el Tricolor Foto: IG@gil_morita IG@xolos

La agente, reconocida por su trabajo con figuras como Santiago Giménez y Erling Haaland, declaró a TUDN que el precio de salida del mediocampista de Xolos de Tijuana no será inferior a USD 15 millones, y enfatizó la magnitud de la inversión necesaria al afirmar: “Con 15 millones de dólares no compro una pierna de Gilberto Mora”.

La irrupción de Gilberto Mora Zambrano en el fútbol profesional ha sido meteórica. Nacido en Tuxtla Gutiérrez el 14 de octubre de 2008, debutó en la Liga MX durante el Apertura 2024 con apenas 15 años, situándose entre los jugadores más jóvenes en la historia de la competición. Antes de alcanzar los 16 años, ya había marcado su primer gol en la máxima categoría, consolidando su presencia en el primer equipo de Xolos.

El rendimiento de Mora en el Clausura 2025 le valió la convocatoria a la selección mexicana, donde participó como titular en la Copa Oro 2025. Según información de 365Scores, tanto el Club Tijuana como la agente han acordado fijar el precio de salida del jugador en torno a 20 millones de euros, con la posibilidad de negociar incluso desde el 50 % del pase. Esta valuación responde al creciente interés de equipos del viejo continente, aunque hasta el momento no se han confirmado acercamientos formales.