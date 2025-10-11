AAA rinde tributo a Antonio Peña con el regreso de los Relevos Atómicos en Héroes Inmortales 2025

La empresa Lucha Libre AAA Worldwide celebrará Héroes Inmortales el 25 de octubre de 2025 en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, Ciudad de México. Imagen cuenta de X @luchalibreaaa

La empresa Lucha Libre AAA Worldwide celebrará una nueva edición de Héroes Inmortales el próximo 25 de octubre de 2025, a las 6:00 PM, en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México.

Este evento, el segundo magnoevento de la compañía bajo la dirección de WWE tras Triplemanía XXXIII, y honra el legado de Antonio Peña, fundador de AAA, con una cartelera que combina tradición, espectáculo y proyección internacional.

Héroes Inmortales fue creado en 2007 como un homenaje póstumo a Peña que tras su deceso la dirección de la empresa fue tomada por su hermana Marisela Peña, y desde entonces se ha consolidado como una cita anual para celebrar su visión, creatividad y aportes al desarrollo de la lucha libre mexicana.

Cada edición busca mantener viva su memoria a través de combates emblemáticos, formatos únicos y la participación de figuras que representan su legado.

Uno de los enfrentamientos más esperados será el regreso de los Relevos Atómicos de Locura, una modalidad ideada por el mismo Antonio Peña que reúne a cuatro luchadores por equipo, cada uno representando una categoría distinta: masculino, femenino, mini y exótico.

El equipo técnico estará conformado por Niño Hamburguesa, Pimpinela Escarlata, Mascarita Sagrada y Lady Shani; el bando rudo por Dallys, Mini Abismo Negro, Taurus y Abismo Negro. Imagen cuenta de X @luchalibreaaa

Esta fórmula, única en el mundo del pancracio, se ha convertido en una tradición dentro de los eventos conmemorativos de la empresa y le ha brindado un éxito rotundo cada que se presenta dicha modalidad.

En esta edición, el equipo técnico estará conformado por Niño Hamburguesa, Pimpinela Escarlata, Mascarita Sagrada y Lady Shani, mientras que el bando rudo lo integran Dallys, Mini Abismo Negro, Taurus y Abismo Negro.

La combinación de estilos, carisma, lances, habilidad luchistica y contraste promete una contienda electrizante que celebra la diversidad del cuadrilátero.

Además, AAA y WWE han confirmado dos luchas titulares para el evento. La primera será la defensa del Megacampeonato AAA, donde el actual monarca Dominik Mysterio enfrentará al retador Dragon Lee, en un duelo que marca uno de los cruces más relevantes entre talento de ambas compañías y será la primera defensa de “Dom” tras ganarlo en Worlds Collide.

La segunda lucha será por el Campeonato Reina de Reinas AAA, en una triple amenaza entre Flammer (campeona), Faby Apache (retadora) y Nataly (aspirante). Este enfrentamiento reúne a tres exponentes de la lucha femenina con estilos contrastantes y trayectoria internacional.

Héroes Inmortales no solo es una vitrina global del talento nacional, sino también un espacio de memoria, identidad y celebración para los aficionados que siguen creyendo en el espectáculo que Antonio Peña soñó.