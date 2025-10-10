WWE Crown Jewel 2025: cartelera, cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México

(Cortesía WWE)

La espera ha terminado para los aficionados de la lucha libre profesional, ya que este sábado 11 de octubre, el RAC Arena de Perth, Australia, será escenario de uno de los eventos más esperados del año: WWE Crown Jewel 2025. La cartelera reúne a las superestrellas más destacadas del momento, garantizando emoción, drama y espectáculo para los asistentes y los espectadores alrededor del mundo.

Australia se prepara para recibir a los luchadores de la WWE, con un evento que promete mantener a los fans al borde de sus asientos. El evento principal dará inicio a las 8:00 a.m. hora del Este, mientras que en México la cobertura previa comenzará desde las 6:00 a.m., ofreciendo entrevistas, análisis y todos los momentos previos a los combates.

(Cortesía WWE)

En Estados Unidos, la función se transmitirá en vivo a través de la aplicación de ESPN, mientras que en América Latina, los aficionados podrán disfrutar de la función completa en Netflix, con calidad internacional y comentarios especializados. Esto permitirá que millones de fanáticos sigan de cerca cada lucha y cada sorpresa del evento.

(Cortesía WWE)

Hasta ahora, WWE ha revelado varios enfrentamientos que destacan en la cartelera y que convierten a Crown Jewel 2025 en una cita imperdible.

(Cortesía WWE)

Cody Rhodes vs. Seth Rollins : un duelo entre dos de los luchadores más carismáticos y técnicos de la empresa, que promete una lucha intensa y llena de momentos memorables.

Roman Reigns vs. Bronson Reed : el “Jefe Tribal” buscará imponer su dominio ante un rival que ha demostrado gran poderío y resistencia.

Stephanie Vaquer vs. Tiffany Stratton : la lucha femenina estelar que resalta la fuerza y la habilidad de las mujeres en la WWE.

John Cena vs. AJ Styles : un enfrentamiento que enfrenta a dos leyendas de la lucha libre moderna, con movimientos icónicos y momentos de alta adrenalina.

Rhea Ripley & Iyo Sky vs. The Kabuki Warriors (Asuka & Kairi Sane): un combate de duplas femeninas que promete espectacularidad y técnica sobre el cuadrilátero, consolidando la evolución de la división femenina.

(Cortesía WWE)

El RAC Arena está listo para recibir a miles de aficionados que vivirán la experiencia WWE de manera única, mientras que millones más seguirán los combates desde la comodidad de sus hogares. La combinación de luchadores consagrados y nuevas estrellas garantiza que cada combate sea impredecible y emocionante, manteniendo el legado de la WWE como la compañía líder en lucha libre profesional.

(Cortesía WWE)

Crown Jewel 2025 no solo celebra la acción dentro del ring, sino también el espectáculo y la narrativa que caracteriza a la WWE, convirtiéndose en un evento global que atrae a fanáticos de todas las edades y de distintos países.

(Cortesía WWE)

La expectativa continúa creciendo y los seguidores esperan que los combates cumplan con las expectativas y dejen momentos memorables que se recordarán durante todo el año.