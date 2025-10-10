Alexis Gutiérrez recuerda su paso en Cruz Azul con gratas palabras: “Sueños cumplidos”

Alexis Gutiérrez tuvo un paso exitoso con Cruz Azul, donde ganó distintos campeonatos (EFE)

El paso de Alexis Gutiérrez de Cruz Azul al América representó un cambio importante en su carrera y en la relación entre ambos equipos. Bajo la dirección de Martín Anselmi, el jugador mexicano se consolidó como una pieza relevante en el mediocampo cementero.

El propio Gutiérrez ha reconocido la influencia de Anselmi en su desarrollo profesional. En declaraciones recientes, el mediocampista destacó el respaldo recibido por parte del entrenador argentino y su cuerpo técnico. Sin embargo, la llegada de Vicente Sánchez al banquillo redujo su participación, lo que derivó en su venta a las Águilas por una suma significativa.

El mediocampista llegó al club de sus amores desde pequeño.

Alexis Gutiérrez recuerda su paso en Cruz Azul con gratas palabras

En una reciente entrevista con Ricardo Peláez, Alexis Gutiérrez definió a Cruz Azul de una manera muy especial. La importancia de estas declaraciones se amplifica en el contexto del próximo Clásico Joven, donde los conjuntos de Jardine y Larcamón se disputan el liderato del torneo junto a Toluca. El partido, que será el primero de Nicolás como entrenador en este tipo de enfrentamientos, adquiere un significado especial tanto por la rivalidad histórica como por la situación actual de ambos equipos.

“Agradecimiento, aprendizaje, sueños cumplidos, oportunidad, campeonatos y amistades”, declaró Gutiérrez.

El nuevo refuerzo azulcrema dio bastante de que hablar en redes sociales. (Jesús Avilés)

Cabe recordar que hace algunos días, Alexis también se refirió a su antiguo club con palabras que han generado controversia entre los aficionados cementeros y analistas. En esas declaraciones, Gutiérrez aseguró que a pesar de que ha estado en equipos grandes como Cruz Azul, América es el más importante.

“En los otros equipos que he estado son grandes,pero yo considero que estoy en el mejor equipo de México y estoy muy feliz”, comentó.

Alexis Gutiérrez y su nueva convocatoria a la Selección Nacional de México

La posibilidad de que Gutiérrez integre el plantel de la Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo dependerá principalmente de su rendimiento actual con el América. Aunque el trabajo previo bajo la coordinación de Anselmi resultó fundamental para que el jugador recibiera una convocatoria al equipo nacional el año pasado, la continuidad de Alexis en la élite internacional exige que mantenga un nivel destacado en su club actual.

En el presente, el futbolista surgido de la cantera de Chivas atraviesa una etapa regular vistiendo la camiseta azulcrema. Esta situación no ha impedido que Javier Aguirre vuelva a integrarlo a la Selección Mexicana para los partidos amistosos programados frente a Colombia y Ecuador en el transcurso de este mes. El desempeño en estas convocatorias podría influir directamente en las posibilidades de Gutiérrez de acudir al máximo certamen futbolístico internacional.