México Deportes

Alexis Gutiérrez recuerda su paso en Cruz Azul con gratas palabras: “Sueños cumplidos”

El ahora jugador de las Águilas volvió a ser convocado con la Selección Nacional de México

Por César Márquez

Guardar
Alexis Gutiérrez tuvo un paso
Alexis Gutiérrez tuvo un paso exitoso con Cruz Azul, donde ganó distintos campeonatos (EFE)

El paso de Alexis Gutiérrez de Cruz Azul al América representó un cambio importante en su carrera y en la relación entre ambos equipos. Bajo la dirección de Martín Anselmi, el jugador mexicano se consolidó como una pieza relevante en el mediocampo cementero.

El propio Gutiérrez ha reconocido la influencia de Anselmi en su desarrollo profesional. En declaraciones recientes, el mediocampista destacó el respaldo recibido por parte del entrenador argentino y su cuerpo técnico. Sin embargo, la llegada de Vicente Sánchez al banquillo redujo su participación, lo que derivó en su venta a las Águilas por una suma significativa.

El mediocampista llegó al club
El mediocampista llegó al club de sus amores desde pequeño.

Alexis Gutiérrez recuerda su paso en Cruz Azul con gratas palabras

En una reciente entrevista con Ricardo Peláez, Alexis Gutiérrez definió a Cruz Azul de una manera muy especial. La importancia de estas declaraciones se amplifica en el contexto del próximo Clásico Joven, donde los conjuntos de Jardine y Larcamón se disputan el liderato del torneo junto a Toluca. El partido, que será el primero de Nicolás como entrenador en este tipo de enfrentamientos, adquiere un significado especial tanto por la rivalidad histórica como por la situación actual de ambos equipos.

“Agradecimiento, aprendizaje, sueños cumplidos, oportunidad, campeonatos y amistades”, declaró Gutiérrez.

El nuevo refuerzo azulcrema dio
El nuevo refuerzo azulcrema dio bastante de que hablar en redes sociales. (Jesús Avilés)

Cabe recordar que hace algunos días, Alexis también se refirió a su antiguo club con palabras que han generado controversia entre los aficionados cementeros y analistas. En esas declaraciones, Gutiérrez aseguró que a pesar de que ha estado en equipos grandes como Cruz Azul, América es el más importante.

“En los otros equipos que he estado son grandes,pero yo considero que estoy en el mejor equipo de México y estoy muy feliz”, comentó.

Alexis Gutiérrez y su nueva convocatoria a la Selección Nacional de México

La posibilidad de que Gutiérrez integre el plantel de la Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo dependerá principalmente de su rendimiento actual con el América. Aunque el trabajo previo bajo la coordinación de Anselmi resultó fundamental para que el jugador recibiera una convocatoria al equipo nacional el año pasado, la continuidad de Alexis en la élite internacional exige que mantenga un nivel destacado en su club actual.

En el presente, el futbolista surgido de la cantera de Chivas atraviesa una etapa regular vistiendo la camiseta azulcrema. Esta situación no ha impedido que Javier Aguirre vuelva a integrarlo a la Selección Mexicana para los partidos amistosos programados frente a Colombia y Ecuador en el transcurso de este mes. El desempeño en estas convocatorias podría influir directamente en las posibilidades de Gutiérrez de acudir al máximo certamen futbolístico internacional.

Temas Relacionados

Alexis GutiérrezCruz AzulLiga MXClub Américamexico-deportes

Más Noticias

Quién es Ulises Dávila, futbolista mexicano declarado culpable de amaño de partidos en Australia

El mediocampista de 34 años aceptó su participación en el arreglo de apuestas cuando fue capitán del Macarthur FC

Quién es Ulises Dávila, futbolista

Grupo Pachuca oficializa el cese de Paunović en el Real Oviedo de la liga española

Tras ocho jornadas en Primera, el club decidió cerrar el ciclo del técnico serbio y buscar soluciones ante el bajo rendimiento mostrado

Grupo Pachuca oficializa el cese

Revelan cómo se encuentra Omar ‘N’, ex futbolista de Chivas, desde que ingresó a prisión por presunto abuso sexual

El abogado del exjugador del Guadalajara compartió detalles de la situación emocional en la que se encuentra su cliente

Revelan cómo se encuentra Omar

Pitbull Cruz lanza dura advertencia a Lamont Roach previo a su pelea de diciembre: “Perro que ladra no muerde”

El pugilista mexicano defenderá por primera vez su campeonato interino del CMB

Pitbull Cruz lanza dura advertencia

Ulises Dávila se declara culpable de amaño de partidos en Australia

El ex futbolista de Chivas y capitán del Macarthur FC admitió haber manipulado tarjetas amarillas para beneficiar apuestas ilegales

Ulises Dávila se declara culpable
MÁS NOTICIAS

NARCO

En territorio del Cártel de

En territorio del Cártel de Sinaloa: Marina localiza y desmantela tres campamentos improvisados

De Ovidio Guzmán a Julio César Chávez Jr., la lista de 12 objetivos del Cártel de Sinaloa incluidos en una causa penal

Esposo de exalcaldesa de Chihuahua se encuentra entre los 9 detenidos por agresión a policías estatales

Dejan narcomanta y restos humanos a un costado de la Fiscalía de Baja California

Capturan en CDMX a “El Farrukito”, presunto integrante de La Unión Tepito dedicado a la venta de drogas

ENTRETENIMIENTO

Belinda interpone medidas legales contra

Belinda interpone medidas legales contra Lupillo Rivera y orden de restricción por violencia de género y digital

Esposa de Alexis Ayala reacciona a la ausencia del actor en la fiesta organizada por Galilea Montijo

Dalílah Polanco responde a haters que la acusan de fingir su caída en La Casa de los Famosos México

Gustavo Adolfo Infante revela la verdad detrás del video de Belinda y Lupillo Rivera bailando: “Quítamelo de encima”

Cuál es el mejor boleto calidad precio para el sexto concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

DEPORTES

Quién es Ulises Dávila, futbolista

Quién es Ulises Dávila, futbolista mexicano declarado culpable de amaño de partidos en Australia

Grupo Pachuca oficializa el cese de Paunović en el Real Oviedo de la liga española

Revelan cómo se encuentra Omar ‘N’, ex futbolista de Chivas, desde que ingresó a prisión por presunto abuso sexual

Pitbull Cruz lanza dura advertencia a Lamont Roach previo a su pelea de diciembre: “Perro que ladra no muerde”

Ulises Dávila se declara culpable de amaño de partidos en Australia