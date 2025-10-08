Martinoli menosprecia la goleada de México ante Chile en el Mundial Sub-20

La selección mexicana eliminó a Chile de la Copa Mundial Sub-20 (X/ @miseleccionsubs)

La selección mexicana sub-20 venció a Chile en el Mundial y avanzó a la siguiente ronda de cuartos de final. El equipo dirigido por Eduardo Arce se impuso a los locales de la Copa Mundial Sub-20 y les propició una goleada de 1 - 4, marcador que generó una serie de reacciones entre la afición.

En redes sociales se viralizaron una serie de comentarios y debates sobre la actuación de los juveniles dirigidos por Lalo Arce, la gran mayoría elogió al Tri y a Gilberto Mora por su destacada actuación en lo que va del torneo. Sin embargo, desde la perspectiva de Christian Martinoli, el equipo mostró algunas deficiencias.

Fue por medio de su cuenta oficial de X (Twitter) que compartió un breve análisis de la actuación del conjunto tricolor, aunque reconoció el triunfo y la gran diferencia en el marcador, sí insistió que la selección mexicana sufrió unos minutos y tuvo complicaciones.

Esto dijo Christian Martinoli de la goleada del Tri sub-20 ante Chile

México goleó 1 - 4 a Chile en el Mundial Sub-20 (AP Foto/Andre Penner)

La selección sub 20 se impuso en el marcador en un partido que, según Christian Martinoli, “debió liquidar en el primer tiempo”. Chile mostró un planteamiento táctico débil, por ello el comentarista de Azteca Deportes insistió que México perdió minutos importantes para liquidar el encuentro desde temprano.

Martinoli insistió que el equipo dirigido por Nicolás Córdova fue un “equipo mediano” que México no aprovechó en su totalidad, aunque golearon con cuatro goles, el narrador deportivo cuestionó la estrategia del entrenador mexicano, ya que tardó en hacer ajustes a su planteamiento.

Por otra parte, consideró que el combinado nacional sufrió unos minutos, en especial cuando el marcador se encontraba con la mínima diferencia de un gol. La opinión de Martinoli fue exigente hacia el rendimiento de la selección mexicana, esto fue lo que publicó:

“La Sub 20 gana un partido que debió liquidar en el primer tiempo claramente. Después sufrió 20 minutos y Fimbres solucionó todo con dos disparos a portería. Buen partido en términos generales contra un anfitrión, que salvó el 9 de la Católica, fue un equipo mediano por decir lo menos”, precisó.

Martinoli menospreció la goleada de México ante Chile en el Mundial Sub-20 (X/ @martinolimx)

México avanza a cuartos de final del Mundial Sub-20

La Selección Nacional de México Sub-20 avanzó a los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub-20 tras vencer a Chile por 1-4 en el Estadio Elías Figueroa Brander. Los goles del equipo mexicano fueron convertidos por Tahiel Jiménez al minuto 26, Iker Fimbres al 67 y Hugo Camberos en los minutos 80 y 86.

El conjunto dirigido por Eduardo Arce espera al ganador del partido entre Argentina y Nigeria para definir su próximo rival. El encuentro de cuartos de final está programado para el sábado 11 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago, Chile.