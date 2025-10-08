El jugador de Cruz Azul al que Vicente Sánchez llevaría a la Selección de Uruguay: “Se lo merece”

Vicente Sánchez podría volver a dirigir luego de su breve paso por Cruz Azul (REUTERS)

Vicente Sánchez tuvo una etapa breve pero exitosa con Cruz Azul, donde en menos de un semestre pudo ganar la Concacaf Champions Cup. Y aunque el técnico charrúa no logró convencer a la directiva cementera para quedarse al frente, sigue recordado su paso en el club. En una reciente entrevista, el estratega se sinceró y reveló el nombre de un jugador de la Máquina al que llevaría a la Selección de Uruguay.

Cabe señalar que Sánchez aún no tiene equipo, sin embargo, durante este mercado fue pretendido por varios equipos de Sudamérica como América de Cali o Atlético Nacional.

El jugador de Cruz Azul al que Vicente Sánchez llevaría a la Selección

Durante una entrevista con El Espectador Deportivo, Vicente Sánchez resaltó el nivel y la trayectoria del actual capitán de Cruz Azul, Ignacio Rivero, quien atraviesa el mejor momento de su carrera y que, en su opinión, merece una oportunidad con la Selección de Uruguay.

“Ignacio Rivero es un jugador muy completo. Con nivel de Selección. Y se lo merece”, comentó el charrúa.

Estas palabras, recogidas por el citado medio, reflejan la valoración que el exentrenador tiene sobre el polifuncional futbolista uruguayo de 33 años, quien se ha consolidado como líder dentro del club mexicano.

Rivero, a pesar de su rendimiento y su papel fundamental en el esquema de Nicolás Larcamón, nunca ha sido convocado por Marcelo Bielsa para integrar la selección uruguaya. . Esta situación contrasta con la inclusión de otros futbolistas de la Liga MX, como Rodrigo Aguirre y Sebastián Cáceres, ambos del América, quienes sí han recibido el llamado de Bielsa. A diferencia de ellos, Rivero no ha tenido la posibilidad de representar a su país en ninguna categoría.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Queretaro - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - September 24, 2025 Cruz Azul's Ignacio Rivero in action with Queretaro's Mateo Coronel REUTERS/Raquel Cunha

Nacho Rivero: su importancia y capitanía en Cruz Azul

En el contexto interno de Cruz Azul, Rivero no solo ostenta la capitanía, sino que también se ha convertido en una pieza clave para el funcionamiento del equipo. Su aporte va más allá de la defensa, ya que suele asociarse con José Paradela en el ataque, facilitando la recuperación del balón y generando opciones de pase. Sin embargo, la regla de menores vigente en la Liga MX obliga al entrenador Nicolás Larcamón a alinear a jóvenes como Luka Romero, lo que ha derivado en una competencia directa por el puesto titular.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Santos Laguna - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - August 16, 2025 Cruz Azul's Ignacio Rivero celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Esta normativa ha favorecido la presencia de Romero junto a Paradela y ha abierto la puerta a Jorge Sánchez, quien también ha mostrado un buen desempeño, relegando en ocasiones a Rivero al banquillo, como ocurrió en el reciente empate ante Tigres.