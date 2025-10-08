México Deportes

Así fue la reacción de los medios y afición de Chile tras la derrota ante México en el Mundial Sub-20: “Al menos no fueron 7″

Aficionados y prensa local cuestionaron la actuación de su selección tras perder 4-1 ante el Tri Sub-20

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
El Tricolor Juvenil mostró contundencia
El Tricolor Juvenil mostró contundencia y efectividad en los Octavos de Final ante los anfitriones del torneo en Chile.

La Selección Mexicana Sub-20 continúa dejando huella en el Mundial Juvenil, al instalarse en los Cuartos de Final tras una contundente victoria de 4-1 sobre Chile en los Octavos de Final. El partido se llevó a cabo en el Estadio Elías Figueroa Brander, escenario que presenció una demostración de calidad y contundencia del equipo azteca frente a la afición local.

El triunfo no solo aseguró el pase a la siguiente fase, sino que también provocó diversas reacciones entre los medios y la afición chilena. Previo al encuentro, la prensa andina había hecho referencia a la figura de Gilberto Mora, mediante una polémica ilustración publicada por el medio Desde La Tribuna, donde se veía al futbolista mexicano transformado en fruta, mientras un jugador chileno lo convertía en mermelada. Además, recordaron la histórica goleada de 7-0 de la Copa América de 2016.

Tras la victoria mexicana, Desde La Tribuna suavizó su burla inicial recordando aquel marcador histórico: “AL MENOS NO FUERON 7 (?)”, comparando ambos partidos y tratando de minimizar la derrota de su selección ante México.

, Desde La Tribuna suavizó
, Desde La Tribuna suavizó su burla inicial recordando aquel marcador histórico: “AL MENOS NO FUERON 7 (?)”, comparando ambos partidos y tratando de minimizar la derrota de su selección ante México.

Por otro lado, el medio Catedral Deportiva se enfocó en la reacción de los aficionados que abandonaban el estadio. La frustración fue evidente, y los hinchas criticaron duramente al técnico Nicolás Cordova y a algunos jugadores. Entre los comentarios más destacados se escuchó: “Nos humillaron en nuestro, ya está no hay más que decir”, “Nos dieron una lección en nuestra casa” y “Nicolás Cordova es una vergüenza de técnico como permitir que te hagan cuatro en tu casa y ante tu casa”. Otros aficionados señalaron: “No pueden ser más malos los chilenos”, “Que saquen a Rossel, muy malo ese niño” y “Malisímo, esos chicos no tienen futuro en el futbol”.

Tras la goleada del Tri
Tras la goleada del Tri Sub-20, algunos medios recordaron la histórica derrota 7-0 de la Copa América de 2016.

Mientras tanto, en territorio mexicano, el optimismo y la celebración son palpables. La Selección Sub-20, comandada por su cuerpo técnico, logró un desempeño destacado, mostrando efectividad en el ataque y solidez defensiva, elementos que le permitieron doblegar a los anfitriones con autoridad. La figura de Gilberto Mora fue central, aportando tanto en la creación de juego como en la finalización de las jugadas.

Los hinchas criticaron a jugadores
Los hinchas criticaron a jugadores y al técnico Nicolás Cordova luego de la contundente victoria mexicana.

Con esta victoria, México espera rival para los Cuartos de Final, que saldrá del partido entre Nigeria y Argentina, programado para el próximo sábado 5 de octubre a las 17:00 horas (tiempo centro de México). El equipo azteca buscará mantener su racha positiva y avanzar hacia las semifinales del torneo, consolidando su posición como uno de los favoritos del certamen.

Los memes de la goleada
Los memes de la goleada de México ante Chile en el Mundial Sub-20 (Captura redes sociales)

Este resultado confirma que la generación juvenil de México está dejando una fuerte impresión a nivel internacional, demostrando que el talento y la disciplina pueden sobreponerse incluso ante la presión de jugar contra el país anfitrión. La afición mexicana mantiene la esperanza de que el equipo continúe su camino triunfal hacia la gloria mundial.

Temas Relacionados

Selección MexicanaMundial Sub-20medios chilenosGil Moraviralmexico-deportes

Más Noticias

¿Generación dorada? Gilberto Mora asegura que México tiene todo para ser campeones del Mundial Sub-20

El medio ofensivo de los Xolos de Tijuana ha cautivado a los amantes del fútbol mexicano y, pese a su corta edad, ya sueña con ser el mejor dle mundo

¿Generación dorada? Gilberto Mora asegura

Las 5 leyendas de la Fórmula 1 que consagraron el título mundial en el Gran Premio de México

Desde John Surtees en 1964 hasta Max Verstappen en 2021, estos pilotos dejaron una huella imborrable en la historia del automovilismo mexicano

Las 5 leyendas de la

Suspenden de manera indefinida a Ángel ‘Tashiro’ Fierro por propinar patada durante pelea de box en Tijuana

Usuarios en redes sociales reaccionaron con indignación tras la polémica patada que Fierro le dio a su rival ‘Bombi’ Cordero

Suspenden de manera indefinida a

Gobierno de Jalisco revela nuevos señalamientos contra el exfutbolista Omar ‘N’, acusado de abuso sexual infantil

El hombre de 45 años de edad fue retenido por las autoridades debido a la gravedad del delito y a una alta probabilidad de fuga

Gobierno de Jalisco revela nuevos

Gilberto Mora reacciona al video viral donde una aficionada pide a Javier Aguirre que lo alejen del “bacardí”

El joven futbolista aseguró que su objetivo es seguir creciendo y representar con orgullo a la Selección Mexicana

Gilberto Mora reacciona al video
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guardia Nacional tendrá un papel

Guardia Nacional tendrá un papel clave para reforzar la seguridad en carreteras de México, afirma Sheinbaum

Chiapas y su crisis por violencia contra defensores de DDHH: 156 ataques en año y medio

“No somos la guerra contra el narco de Calderón”: Sheinbaum lamenta asesinato de trabajadores en Tamaulipas por militares

El 40% de los delitos en Mazatlán son cometidos por menores de edad, advierte la SSPM

Tragedia en fábrica de sombreros: joven muere atrapado durante incendio en San Francisco del Rincón, hay dos lesionados

ENTRETENIMIENTO

“Un acto fraudulento”: Ex de

“Un acto fraudulento”: Ex de Juan Osorio lanza fuerte advertencia a Eva Daniela tras casarse con el productor

¿Wendy Guevara se peleó con Galilea Montijo? Video de la fiesta de La Casa de los Famosos México desata controversia en redes

Quién es Víctor Mendivil, el artista que reclama el trono de Peso Pluma y Natanael Cano en los corridos tumbados

Teorías conspirativas y pactos con el Diablo: Víctor Mendivil asalta Spotify con “Orula”, éxito que todo México canta

“Alguien que es ensamble”: Galilea Montijo reaviva la polémica entre Alexis Ayala y Guana en su fiesta

DEPORTES

¿Generación dorada? Gilberto Mora asegura

¿Generación dorada? Gilberto Mora asegura que México tiene todo para ser campeones del Mundial Sub-20

Suspenden de manera indefinida a Ángel ‘Tashiro’ Fierro por propinar patada durante pelea de box en Tijuana

Gobierno de Jalisco revela nuevos señalamientos contra el exfutbolista Omar ‘N’, acusado de abuso sexual infantil

Gilberto Mora reacciona al video viral donde una aficionada pide a Javier Aguirre que lo alejen del “bacardí”

CMLL presenta cartelera de la segunda fase del Campeonato Universal de Amazonas 2025