Así fue la reacción de los medios y afición de Chile tras la derrota ante México en el Mundial Sub-20: “Al menos no fueron 7″

El Tricolor Juvenil mostró contundencia y efectividad en los Octavos de Final ante los anfitriones del torneo en Chile.

La Selección Mexicana Sub-20 continúa dejando huella en el Mundial Juvenil, al instalarse en los Cuartos de Final tras una contundente victoria de 4-1 sobre Chile en los Octavos de Final. El partido se llevó a cabo en el Estadio Elías Figueroa Brander, escenario que presenció una demostración de calidad y contundencia del equipo azteca frente a la afición local.

El triunfo no solo aseguró el pase a la siguiente fase, sino que también provocó diversas reacciones entre los medios y la afición chilena. Previo al encuentro, la prensa andina había hecho referencia a la figura de Gilberto Mora, mediante una polémica ilustración publicada por el medio Desde La Tribuna, donde se veía al futbolista mexicano transformado en fruta, mientras un jugador chileno lo convertía en mermelada. Además, recordaron la histórica goleada de 7-0 de la Copa América de 2016.

Tras la victoria mexicana, Desde La Tribuna suavizó su burla inicial recordando aquel marcador histórico: “AL MENOS NO FUERON 7 (?)”, comparando ambos partidos y tratando de minimizar la derrota de su selección ante México.

Por otro lado, el medio Catedral Deportiva se enfocó en la reacción de los aficionados que abandonaban el estadio. La frustración fue evidente, y los hinchas criticaron duramente al técnico Nicolás Cordova y a algunos jugadores. Entre los comentarios más destacados se escuchó: “Nos humillaron en nuestro, ya está no hay más que decir”, “Nos dieron una lección en nuestra casa” y “Nicolás Cordova es una vergüenza de técnico como permitir que te hagan cuatro en tu casa y ante tu casa”. Otros aficionados señalaron: “No pueden ser más malos los chilenos”, “Que saquen a Rossel, muy malo ese niño” y “Malisímo, esos chicos no tienen futuro en el futbol”.

Tras la goleada del Tri Sub-20, algunos medios recordaron la histórica derrota 7-0 de la Copa América de 2016.

Mientras tanto, en territorio mexicano, el optimismo y la celebración son palpables. La Selección Sub-20, comandada por su cuerpo técnico, logró un desempeño destacado, mostrando efectividad en el ataque y solidez defensiva, elementos que le permitieron doblegar a los anfitriones con autoridad. La figura de Gilberto Mora fue central, aportando tanto en la creación de juego como en la finalización de las jugadas.

Los hinchas criticaron a jugadores y al técnico Nicolás Cordova luego de la contundente victoria mexicana.

Con esta victoria, México espera rival para los Cuartos de Final, que saldrá del partido entre Nigeria y Argentina, programado para el próximo sábado 5 de octubre a las 17:00 horas (tiempo centro de México). El equipo azteca buscará mantener su racha positiva y avanzar hacia las semifinales del torneo, consolidando su posición como uno de los favoritos del certamen.

Los memes de la goleada de México ante Chile en el Mundial Sub-20 (Captura redes sociales)

Este resultado confirma que la generación juvenil de México está dejando una fuerte impresión a nivel internacional, demostrando que el talento y la disciplina pueden sobreponerse incluso ante la presión de jugar contra el país anfitrión. La afición mexicana mantiene la esperanza de que el equipo continúe su camino triunfal hacia la gloria mundial.