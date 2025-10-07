Caso Omar Bravo: lo que se sabe hasta ahora sobre la denuncia en su contra por abuso sexual infantil

El exfurbolista de las Chivas, Omar Bravo, enfrenta acusaciones de abuso sexual infantil. (Anayeli Tapia/Infobae)

La reciente detención de Omar Bravo, exgoleador histórico del Club Deportivo Guadalajara, lo ha colocado en el centro de la atención pública y judicial en México. El exfutbolista fue detenido el sábado 4 de octubre de 2025 en Zapopan, Jalisco, por el presunto delito de abuso sexual infantil agravado.

Actualmente se encuentra bajo prisión preventiva en el penal de Puente Grande, donde permanece a la espera de una próxima audiencia el 10 de octubre, en donde se definirá si es vinculado a proceso.

Denuncia e investigación

La víctima señalada en la denuncia es una adolescente de 17 años que presuntamente habría sufrido episodios de abuso desde los 10 u 11 años hasta la fecha.

El exfutboilista fue puesto a disposición de las autoridades para resolver su situación jurídica. Foto: (RS)

La joven presentó una denuncia formal el 30 de septiembre, aportando su testimonio, peritajes y material audiovisual como pruebas, incluidos “videos y fotografías grabados por ella misma”, de acuerdo con información dada a conocer por la periodista Ahtziri Cárdenas

Las autoridades de Jalisco integraron de inmediato una carpeta de investigación que permitió judicializar el caso y obtener la orden de arresto. En la audiencia inicial, celebrada el domingo 5 de octubre a puerta cerrada en los juzgados de juicios orales del complejo penitenciario de Puente Grande, y sin acceso para la prensa debido a la protección de la víctima, el Ministerio Público presentó pruebas que fundamentan la acusación.

La víctima relató haber sido objeto de tocamientos y amenazas durante varios años, situación documentada mediante videograbaciones y notas presuntamente escritas por Bravo.

Otros periodistas deportivos, como Carlos Meza, apuntan a que el expediente incluye “42 fotografías, dos videos y diversos testimonios”.

El acusado ya fue puesto a disposición de las autoridades en el penal de Puente Grande donde se determinará su situación. (FGE Jalisco)

Las fuentes antes citadas apuntan a que la joven habría decidido recopilar pruebas porque anteriormente su entorno no creyó sus señalamientos.

Proceso penal y situación actual

En la audiencia, la defensa del exfutbolista solicitó la ampliación del término constitucional de 144 horas para recabar pruebas, lo que llevó a que la audiencia de vinculación a proceso se fijara para el viernes 10 de octubre.

Durante este periodo, Bravo permanecerá bajo prisión preventiva en Puente Grande. La decisión se justificó por la gravedad del delito señalado.

Las penas previstas en el Código Penal de Jalisco para abuso sexual infantil agravado van de 8 hasta 20 años de prisión, aunque la sanción máxima podría ascender a 25 años si el tribunal encuentra agravantes.

El expediente en su contra cita los artículos 142-L y 142-Ñ del marco legal estatal. Estos contemplan como agravantes la relación de confianza, la reiteración de los actos y el uso de violencia o amenazas, elementos que la fiscalía asegura haber acreditado en la fase inicial del proceso.

El abuso se habría extendido por al menos siete años. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la audiencia inicial, Bravo se abstuvo de declarar, y sus abogados evitaron realizar declaraciones a los medios, manteniendo absoluta reserva sobre la estrategia y la versión de la defensa.

De cara a la audiencia del 10 de octubre, existen dos posibles escenarios legales: que Bravo pueda continuar su proceso en libertad condicional, presentándose periódicamente a firmar ante la autoridad, o que siga privado de la libertad hasta que se defina una sentencia.

Habría más denuncias

El secretario de gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, confirmó el lunes 6 de octubre que existen varias denuncias recientes contra Bravo por abuso sexual.

Zamora declaró a medios nacionales que “son varias las denuncias contra el exfutbolista Omar ‘N’ sobre presunto abuso sexual”, y recalcó el compromiso de la administración estatal con la procuración de justicia sin privilegios ni excepciones, incluso para figuras públicas.

Dentro de los antecedentes personales de Bravo, periodistas deportivos recordaron que, cuando tenía 22 años, tuvo una hija con una menor de 15 años, situación que nunca fue judicializada ni reconocida públicamente por el exdelantero y que no forma parte del proceso actual.

Por su parte, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, quien mantuvo una relación profesional previa con Bravo, señaló que el caso se encuentra en manos de la Fiscalía y que “las autoridades determinarán las responsabilidades”. Frangie, ex directivo de Chivas, agregó que en su momento propuso a Bravo como Embajador del Mundial 2026, realzando el perfil público que tenía el exdelantero hasta antes de las acusaciones.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, también se pronunció al respecto y aseguró que “en el estado se imparte justicia sin distinción de personas o influencias”, en respuesta a comparaciones con otros casos mediáticos donde exfutbolistas mexicanos han enfrentado investigaciones por delitos similares.

¿Quién es Omar Bravo?

Las medidas cautelares funcionan cuando hay alta probabilidad de fuga. (Especial)

Omar Bravo Tordecillas es una figura relevante en el futbol mexicano y el máximo anotador en la historia de Chivas con 132 goles.

Destacó como seleccionado nacional en el Mundial de Alemania 2006, participó en distintos clubes, tanto en México como en España y Estados Unidos, y se retiró como jugador profesional en 2019.

Recientemente vivía entre México y Estados Unidos y desarrollaba actividades vinculadas con academias deportivas y campañas publicitarias.