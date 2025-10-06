Esta es la televisora que transmitirá la Fórmula 1 en México hasta 2028 ( REUTERS/Athit Perawongmetha)

A semanas de que la Fórmula 1 llegue a la Ciudad de México para el Gran Premio de México de esta temporada, los aficionados recibieron una noticia que cambiará la manera en la que se consume las carreras del máximo circuito de velocidad. Luego de que Fox Sports México no transmitió el Gran Premio de Singapur, una nueva televisora anunció la adquisición de los derechos de la F1.

El panorama de la Fórmula 1 en México cambia de manera significativa tras el anuncio de Televisa sobre la adquisición de los derechos de transmisión en México del Gran Circo, pues los seguidores de los pilotos y escuderías podrán ver lo que resta de la temporada 2025, además, esta oferta se extenderá por varios años.

Anteriormente Fox Sports México era la única televisora con los derechos totales de la temporada de la F1; sin embargo, en meses recientes la empresa de Grupo Lauman ha perdido contratos para la transmisión de diferentes deportes, entre ellos la Fórmula 1.

¿Dónde ver la Fórmula 1 en México? REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

¿Dónde ver la Fórmula 1 en México?

En un comunicado de la empresa difundido por TUDN y Televisa, la señal de la Fórmula 1 en México se emitirá a través de Sky Sports e Izzi desde el Gran Premio de Singapur, programado este domingo 5 de octubre de 2025, y hasta la temporada 2028. Este acuerdo representa una nueva etapa para los aficionados mexicanos, quienes podrán seguir las carreras en plataformas de televisión de paga y streaming.

De acuerdo con el comunicado de Televisa, la transmisión de la Fórmula 1 estará disponible en los sistemas Izzi y Sky, específicamente en los canales de Sky Sports. Además, los usuarios de Izzi tendrán la opción de ver las carreras mediante la aplicación Izzi Go, lo que amplía las posibilidades de acceso a dispositivos móviles y computadoras en el sistema de streaming.

Por el momento, la televisora no ha confirmado si la señal abierta formará parte de este acuerdo, aunque se espera que en el futuro se den a conocer detalles adicionales sobre la posible inclusión de otras plataformas o modalidades de acceso.

Televisa adquirió los derechos de transmisión de la Fórmula 1 hasta 2028 (X/ @TUDNMEX)

El cambio de derechos de transmisión ocurre tras la salida de Fox Sports, que hasta ahora había sido la encargada de llevar la Fórmula 1 a los hogares mexicanos. Según el comunicado de Televisa, la alianza con la Fórmula 1 se extiende hasta 2028, lo que garantiza la cobertura de todas las temporadas comprendidas en ese periodo que coincide con el regreso de Sergio Checo Pérez a la F1.

En cuanto al equipo de transmisión, información difundida en redes sociales confirma que Sam Reyes y Sergio Rodríguez serán los comentaristas principales para la cobertura de la Fórmula 1 en Sky Sports. Reyes, con experiencia como Director de Control de Carrera en diversas series del automovilismo mexicano y Oficial de Pista en competencias internacionales, expresó su entusiasmo por el nuevo reto:

“Emocionado estoy de compartir que estaremos transmitiendo el GP de Singapur este domingo. Tendré el honor de compartir micrófonos con Sergio Rodríguez y también una voz experimentada de las pistas... buen amigo y piloto”, publicó en sus redes sociales. Por su parte, Rodríguez, conocido como Checho es originario de Argentina y tuvo una destacada carrera como piloto en motociclismo durante los años 90. Actualmente, se desempeña como analista en medios como Being, Telemundo y TUDN.