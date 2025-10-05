México Deportes

¿Cuándo y a qué hora ver el Chile vs México, Octavos de Final del Mundial Sub-20?

El TRI logró una victoria ante Marruecos que lo llevo a la siguiente ronda de la competencia juvenil

Por Gerardo Lezama

La Selección Mexicana Sub-20 enfrenta
La Selección Mexicana Sub-20 enfrenta a Chile en los octavos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025.

La Selección Mexicana Sub-20 enfrentará a Chile este martes 7 de octubre en los octavos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025.

El partido se jugará en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso a las 13:30 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible por TUDN y ViX Premium, con cobertura previa desde una hora antes del silbatazo inicial.

México llega a esta instancia como segundo lugar del Grupo C, tras empatar sin goles ante Brasil y 1-1 frente a España, además de vencer 1-0 a Marruecos en la última jornada.

El equipo dirigido por Eduardo Arce mostró orden táctico, capacidad de adaptación y un rendimiento ascendente, con especial protagonismo de Gilberto Mora, mediocampista de 16 años que suma tres goles y una asistencia en el torneo.

El Tri juvenil ha destacado por su solidez defensiva y por competir de tú a tú ante selecciones de alto calibre. En el duelo ante Marruecos, Mora convirtió el penal decisivo que selló la clasificación, confirmando su rol como líder futbolístico y promesa del fútbol mexicano.

México llega como segundo del
México llega como segundo del Grupo C tras empatar con Brasil y España y vencer a Marruecos. Imagen cuenta de X @miseleccionsubs

Su desempeño ha sido clave para mantener el equilibrio en el medio campo y generar opciones ofensivas, además de mostrar madurez en momentos de presión.

Por su parte, Chile clasificó como segundo del Grupo A con tres puntos, producto de una victoria ante Nueva Zelanda por 2-1 y derrotas frente a Japón (0-2) y Egipto (1-2).

El equipo anfitrión, dirigido por Cristian Leiva, logró avanzar gracias al criterio de fair play, en una definición cerrada que dejó fuera a Egipto por acumulación de tarjetas.

Aunque jugará como local y con el respaldo de su afición, Chile llega con dudas defensivas y sin una figura clara en ataque.

El conjunto chileno ha mostrado irregularidad en su rendimiento, con errores en zona baja y poca contundencia ofensiva. Su clasificación fue agónica y dependerá del impulso local para competir ante un México más sólido y con mejor balance colectivo.

Chile clasificó como segundo del
Chile clasificó como segundo del Grupo A tras una definición cerrada por fair play y jugará como local. (AP Foto/Esteban Félix)

El partido promete intensidad y tensión, con dos selecciones que buscan avanzar a cuartos de final en un torneo que ha mostrado gran nivel competitivo.

Para México, el reto será mantener la concentración y aprovechar su momento anímico. Para Chile, será clave corregir errores, ajustar su planteamiento y aprovechar el respaldo de su afición.

El duelo entre México y Chile será uno de los más esperados de la fase de eliminación directa, con dos estilos contrastantes y una historia reciente que favorece al conjunto mexicano en categorías juveniles. La expectativa crece conforme se acerca el silbatazo inicial.

