Ángel “Tashiro” Fierro es descalificado por patear a Abraham Cordero: así fue la agresión ilegal

Ángel Tashiro Fierro pateó a Abraham Cordero en una pelea de box (X/ @ESPNKnockOut)

La pelea entre Ángel Tashiro Fierro y Abraham Bombi Cordero fue suspendida luego de que Tashiro perdiera el control; en un ataque de ira violó los reglamentos del boxeo y agredió de manera ilegal a Cordero, le propició una patada en la pierna izquierda a su oponente, por lo que fue descalificado.

La noche del sábado 4 de octubre se realizó una función de box en el Auditorio Municipal de Tijuana, escenario que representó el regreso de Fierro a la cartelera tras fallar en el peso en la revancha ante Isaac Pitbull Cruz en julio. Sin embargo, su reaparición en el cuadrilátero estuvo acompañado de otra polémica.

El tijuanense perdió la paciencia contra Abraham Cordero, durante el tercer asalto, Ángel Fierro evidenció frustración y empezó a engancharse con Cordero al grado que optó por golpearlo en las piernas, le soltó una patada. Esta acción originó la intervención del réferi y de la esquina del tapatío, por lo que descalificaron a Tashiro Fierro.

Así descalificaron a Tashiro Fierro por patear a Abraham Cordero

Durante una función de box en Tijuana, Ángel Fierro pateó a su oponente y fue descalificado

Durante el primer asalto, ambos pugilistas intercambiaron combinaciones precisas en el cuadrilátero. Tashiro Fierro empleó el jab como herramienta estratégica para mantener la distancia y buscar el control durante la pelea, mientras que Cordero respondió cerrando el round con un volado de izquierda que logró impactar en su rival.

En el segundo asalto, la intensidad del combate se elevó considerablemente. Cordero intentó imponer su estilo con ataques calculados a media y larga distancia. Tashiro Fierro exhibió recursos defensivos efectivos y, en algunos momentos, logró arrinconar a Cordero contra las cuerdas, generando presión adicional.

Sin embargo, la tensión se fue elevando y en tercer round explotó. Cordero empezó a dominar la contienda y Tashiro Fierro mostró síntomas de impaciencia. Se engancharon y el referí intervino para calmarlos y pedirles una pelea limpia, pero los boxeadores intercambiaron un fuerte diálogo, previo a reanudar la acción, Cordero conectó un golpe directo al rostro de Fierro, lo que provocó el enojo evidente del tijuanense. Fierro ignoró la autoridad del juez y se lanzó contra su oponente y en ese instante lo pateó.

¿Quién es Ángel Tashiro Fierro?

Tashiro Fierro habla luego de cancelar la pelea contra Pitbull Cruz (IG Ángel Fierro)

Ángel Tashiro Fierro es un boxeador profesional mexicano nacido en Tijuana, Baja California. Compite en la categoría de peso ligero. Fierro ha ganado reconocimiento en el ámbito boxístico por su estilo agresivo y capacidad de recuperación durante las peleas.

Ha disputado varios combates destacados, y ha enfrentado a rivales tanto nacionales como internacionales, lo que le ha permitido posicionarse como uno de los púgiles emergentes de México en su división.

Ángel Fierro ha demostrado su resistencia y poder de nocaut, por lo que su trayectoria sigue en ascenso, manteniéndose como un contendiente relevante dentro del boxeo mexicano actual. Una de las peleas más importante que ha protagonizado ha sido contra Isaac Pitbull Cruz, donde perdió