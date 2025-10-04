Tigres vs Cruz Azul EN VIVO: minuto a minuto del partido de hoy de la jornada 12 del Apertura 2025

Tigres y Cruz Azul se enfrentarán esta noche en el Estadio Universitario de la UANL en un duelo correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2025

Tigres y Cruz Azul se medirán este fin de semana en un duelo electrizante que promete brindar muchas emociones a los aficionados del balompié nacional. El partido entre ambas escuadras corresponde a la jornada número 12 del Apertura 2025 y se llevará a cabo en el Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

El partido entre Tigres y Cruz Azul será transmitido por Azteca Deportes en el Canal 7

Este sábado 4 de octubre , Tigres y Cruz Azul se enfrentan en el Estadio Universitario en uno de los partidos más relevantes de la Jornada 12 del torneo Apertura 2025 .

La IA revela quién será el ganador entre Tigres y Cruz Azul

Últimas noticias

Este será el rival de la Selección Mexicana en los Octavos de Final del Mundial Sub-20 Tras vencer al cuadro de Marruecos, el TRI ya tiene su oponente para la siguiente fase del torneo

México derrota un gol por cero al cuadro de Marruecos y avanza a Octavos de Final del Mundial Sub-20 Gilberto Mora convirtió el único gol del partido, derivado de un penal que se marcó por una mano del rival

Mateo Levy sufrió una conmoción cerebral en el partido de México vs Marruecos: ¿Cómo está su estado de salud? El canterano de Cruz Azul había iniciado en el once titular

Mark Sánchez, ex jugador mexicano de la NFL sufrió ataque con arma blanca en Indianápolis El ahora comentarista de Fox Sports se encontraba en la ciudad para cubrir el juego Colts vs Raiders