México Deportes

Tigres vs Cruz Azul EN VIVO: minuto a minuto del partido de hoy de la jornada 12 del Apertura 2025

El cuadro felino recibirá esta noche a la Máquina de Nicolás Larcamón en el Estadio Universitario de la UANL

Por César Márquez

Guardar
23:45 hsAyer

La IA revela quién será el ganador entre Tigres y Cruz Azul

Tigres vs Cruz Azul, IA revela al ganador del partido

Será un duelo clave en el Volcán, ya que Tigres recibe a Cruz Azul por el liderato del Apertura, IA anticipa partido parejo y táctico

Por Gerardo Lezama

Tigres y Cruz Azul se
Tigres y Cruz Azul se enfrentan en el Estadio Universitario en la Jornada 12 del Apertura 2025. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México.

Este sábado 4 de octubre, Tigres y Cruz Azul se enfrentan en el Estadio Universitario en uno de los partidos más relevantes de la Jornada 12 del torneo Apertura 2025.

Leer la nota completa
23:43 hsAyer

El partido entre Tigres y Cruz Azul será transmitido por Azteca Deportes en el Canal 7

Tigres vs Cruz Azul: dónde, cuándo y a qué hora ver partido en vivo de la jornada 12 del Apertura 2025

El cuadro felino recibirá a la Máquina de Nicolás Larcamón este sábado en el Estadio Universitario de la UANL

Por César Márquez

Tigres y Cruz Azul se
Tigres y Cruz Azul se enfrentarán este fin de semana en un duelo correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2025 (Jesús Avilés| Infobae )

Tigres y Cruz Azul se medirán este fin de semana en un duelo electrizante que promete brindar muchas emociones a los aficionados del balompié nacional. El partido entre ambas escuadras corresponde a la jornada número 12 del Apertura 2025 y se llevará a cabo en el Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Leer la nota completa
23:02 hsAyer

Posibles alineaciones

Tigres: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Rómulo Zwarg, Jesús Angulo, Marco Farfán; Fernando Gorriarán, Brunetta, Diego Lainez, Ozziel Herrera; Gignac y Ángel Correa.

Cruz Azul: Kevin Mier; Willer Ditta, Jorge Rodarte, Gonzalo Piovi; Jorge Sánchez, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Rodolfo Rotondi; Nacho Rivero, José Paradela y Gabriel Fernández.

22:58 hsAyer

Tigres y Cruz Azul se enfrentarán esta noche en el Estadio Universitario de la UANL en un duelo correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2025

Tigres y Cruz Azul se
Tigres y Cruz Azul se enfrentarán este fin de semana en un duelo correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2025 (Jesús Avilés| Infobae )

Temas Relacionados

Club TigresCruz AzulTigres vs Cruz AzulJornada 12Apertura 2025Tigres vs Cruz Azul EN VIVOmexico-deportes

Últimas noticias

Este será el rival de la Selección Mexicana en los Octavos de Final del Mundial Sub-20

Tras vencer al cuadro de Marruecos, el TRI ya tiene su oponente para la siguiente fase del torneo

Este será el rival de

México derrota un gol por cero al cuadro de Marruecos y avanza a Octavos de Final del Mundial Sub-20

Gilberto Mora convirtió el único gol del partido, derivado de un penal que se marcó por una mano del rival

México derrota un gol por

Mateo Levy sufrió una conmoción cerebral en el partido de México vs Marruecos: ¿Cómo está su estado de salud?

El canterano de Cruz Azul había iniciado en el once titular

Mateo Levy sufrió una conmoción

Mark Sánchez, ex jugador mexicano de la NFL sufrió ataque con arma blanca en Indianápolis

El ahora comentarista de Fox Sports se encontraba en la ciudad para cubrir el juego Colts vs Raiders

Mark Sánchez, ex jugador mexicano

Andrade El Ídolo demuestra que no extraña WWE y gana título de peso pesado de compañía independiente de lucha libre

El gladiador mexicano no pierde el tiempo en causar impacto ahora que su última etapa en la WWE ha llegado a su fin

Andrade El Ídolo demuestra que

ÚLTIMAS NOTICIAS

Macarena Rinaldi volvió a bailar

Macarena Rinaldi volvió a bailar tras años de dedicación a la psicología y luego de ser mamá: “Me animo con imperfección”

Gafas inteligentes para deportes extremos: así funcionan las Oakley Meta Vanguard con IA y resistencia IP67

Milei llevó su campaña a Entre Ríos: reunión con su aliado Frigerio y una recorrida junto a una multitud

Día Interamericano del Agua: la urgencia de proteger los glaciares ante el avance del cambio climático

Hamas dice “sí, pero” al plan de Trump para Gaza: puede que eso no sea suficiente

INFOBAE AMÉRICA

Hamas dice “sí, pero” al

Hamas dice “sí, pero” al plan de Trump para Gaza: puede que eso no sea suficiente

Clima en Seattle: el reporte del estado del tiempo para este 5 de octubre

La música nueva pierde terreno frente a los clásicos: algoritmos y nostalgia dominan el consumo en 2025

Donald Trump ordenó desplegar la Guardia Nacional en Illinois en medio de nuevos incidentes con agentes migratorios

Enojo y descontento entre los fans de Tina Turner por la estatua de la artista que inauguraron en Tennessee, su ciudad natal

DEPORTES

La selección argentina iguala 0-0

La selección argentina iguala 0-0 contra Italia en el cierre de la fase de grupos del Mundial Sub 20

Con Messi de titular, Inter Miami empata contra New England Revolution por la MLS

Huracán venció 1-0 a Banfield en un duelo clave por el ingreso a los playoffs del Torneo Clausura

Impacto en el Mundial Sub 20: España le ganó a Brasil y lo eliminó por primera vez en la historia de la fase de grupos

Con Franco Mastantuono de titular, Real Madrid venció 3-1 al Villarreal y recuperó la cima de la Liga de España