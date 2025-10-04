Tigres vs Cruz Azul EN VIVO: minuto a minuto del partido de hoy de la jornada 12 del Apertura 2025

La IA revela quién será el ganador entre Tigres y Cruz Azul
Este sábado 4 de octubre, Tigres y Cruz Azul se enfrentan en el Estadio Universitario en uno de los partidos más relevantes de la Jornada 12 del torneo Apertura 2025.
El partido entre Tigres y Cruz Azul será transmitido por Azteca Deportes en el Canal 7
Tigres y Cruz Azul se medirán este fin de semana en un duelo electrizante que promete brindar muchas emociones a los aficionados del balompié nacional. El partido entre ambas escuadras corresponde a la jornada número 12 del Apertura 2025 y se llevará a cabo en el Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
Posibles alineaciones
Tigres: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Rómulo Zwarg, Jesús Angulo, Marco Farfán; Fernando Gorriarán, Brunetta, Diego Lainez, Ozziel Herrera; Gignac y Ángel Correa.
Cruz Azul: Kevin Mier; Willer Ditta, Jorge Rodarte, Gonzalo Piovi; Jorge Sánchez, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Rodolfo Rotondi; Nacho Rivero, José Paradela y Gabriel Fernández.
