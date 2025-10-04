México Deportes

Pumas vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 12 del Apertura 2025

Los Universitarios busca recuperarse tras perder ante América, mientras el Rebaño Sagrado llega en racha positiva

Por Jesús F. Beltrán

Pumas llega golpeado tras perder 4-1 ante América y se mantiene en la décima posición con 13 puntos, mientras que Chivas suma dos victorias consecutivas, incluyendo el Clásico Nacional, y ocupa la novena posición con 14 unidades; (Ilustración: Jovani Pérez)

El Estadio Olímpico Universitario será testigo de un duelo cargado de historia y rivalidad cuando este domingo 5 de octubre de 2025 los Pumas de la UNAM reciban a las Chivas de Guadalajara en la jornada 12 del Torneo Apertura 2025. Dos de los clubes más populares del país, considerados entre los llamados “grandes” de México, se enfrentarán con la obligación de sumar puntos para consolidar sus aspiraciones rumbo a la fase final.

Los Universitarios llegan con sentimientos encontrados tras haber sufrido una dura derrota a manos del América, que los goleó 4-1 en el Clásico Capitalino. Ese tropiezo los mantiene en la décima posición de la tabla con 13 unidades, apenas dentro de la zona de Play-In, lo que hace de este encuentro un partido crucial para sus aspiraciones. La presión sobre el equipo auriazul es alta, pues una derrota más podría comprometer seriamente su lugar en la clasificación.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - September 27, 2025 Pumas UNAM's Keylor Navas looks dejected after the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Por su parte, las Chivas atraviesan un mejor momento. El conjunto tapatío llega motivado con dos victorias consecutivas, primero sobre Necaxa y posteriormente frente a Puebla, además de cargar con la moral en lo alto luego de haber derrotado al América 2-1 en el Clásico Nacional, hace casi un mes. Con estos resultados, el Rebaño Sagrado se encuentra en la novena posición con 14 puntos, apenas uno más que los Pumas, lo que convierte este enfrentamiento en un choque directo por escalar en la tabla.

Chivas sorprende venciendo al América, le quita el invicto y sale del último lugar de la Liga MX (Cuartoscuro)

El partido está programado para las 19:00 horas y podrá ser seguido en televisión abierta a través del canal 5, así como mediante la plataforma de streaming Vix Premium. La expectativa es grande, pues ambos equipos cuentan con plantillas de renombre y una afición exigente que espera un espectáculo digno de la tradición que representan.

El clásico de grandes se disputará este domingo a las 19:00 horas en el Olímpico Universitario y será transmitido por canal 5 y Vix Premium.

El choque entre Pumas y Chivas no solo representa tres puntos vitales en el Apertura 2025, sino también el orgullo de dos instituciones con gran tradición. En un torneo tan competitivo, cada resultado cuenta, y este domingo la rivalidad universitaria contra el Rebaño Sagrado promete emociones fuertes, goles y un ambiente inigualable en el Olímpico Universitario.

