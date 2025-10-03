Lista la convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Colombia y Ecuador

Javier Aguirre dio su lista para enfrentar los compromisos contra Ecuador y Colombia. (Zurisaddai González/Infobae)

La Selección Mexicana dio a conocer este viernes 3 de octubre la lista de convocados para los partidos amistosos ante Colombia y Ecuador, programados para el 11 y 14 de octubre respectivamente.

Ambos encuentros forman parte de la preparación rumbo al Mundial de 2026, donde México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

El equipo dirigido por Javier Aguirre enfrentará a Colombia el sábado 11 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y a Ecuador el martes 14 en el Estadio Akron de Guadalajara, en lo que será el último partido del año en territorio nacional.

La convocatoria incluye 26 futbolistas, con base en América y Cruz Azul, y una mezcla de experiencia internacional y talento joven de la Liga MX y Europa.

Video oficial de la convocatoria de la Selección Mexicana para los próximos partidos frente a Colombia y Ecuador, con el regreso de Carlos Acevedo y Julián Quiñones. Crédito: Cuenta de X @miseleccionmx

Lista completa de convocados:

Porteros:

Luis Ángel Malagón (América)

Raúl Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defensas:

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Ramón Juárez (América)

Israel Reyes (América)

Kevin Álvarez (América)

Jorge Sánchez (Cruz Azul)

César Montes (Lokomotiv Moscú)

Johan Vásquez (Genoa)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mediocampistas:

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Alexis Gutiérrez (América)

Érick Sánchez (América)

Erik Lira (Cruz Azul)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Luis Romo (Chivas)

Diego Lainez (Tigres)

Marcel Ruiz (Toluca)

Delanteros:

Santiago Giménez (AC Milan)

Julián Quiñones (Al-Qadsiah)

Germán Berterame (Rayados)

César Huerta (Anderlecht)

Hirving Lozano (San Diego FC)

Alexis Vega (Toluca)

Acevedo vuelve tras larga ausencia

El regreso de Carlos Acevedo y Julián Quiñones destaca en la convocatoria de México para los partidos de octubre. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images

El regreso de Carlos Acevedo es uno de los movimientos más destacados. El arquero de Santos Laguna no había sido convocado desde 2023, y su inclusión responde al buen momento que atraviesa en Liga MX. Competirá por la titularidad con Malagón y Rangel, en una lista que busca definir el grupo rumbo a la Copa del Mundo.

Quiñones, Sánchez y Lozano, entre los perfiles clave

También regresa Julián Quiñones, quien no había sido llamado en la pasada fecha FIFA. El delantero del Al-Qadsiah suma 29 goles en sus últimos 36 partidos oficiales y podría formar dupla con Santiago Giménez.

En el medio campo, destacan Érick Sánchez y Kevin Álvarez, ambos del América, así como el retorno de Luis Romo, ahora en buen nivel con Chivas.

Hirving Lozano, por su parte, vuelve una vez más tras su fichaje por San Diego FC y ser convocado en la pasada Fecha FIFA, ya que ha retomado ritmo competitivo. Su experiencia mundialista lo mantiene como pieza clave en el esquema de Aguirre.

Ausencias por lesión y cierre de grupo

Edson Álvarez, Raúl Jiménez y Rodrigo Huescas quedan fuera de la convocatoria por lesión para los amistosos de octubre. (AP Foto/Ashley Landis)

Entre las bajas más sensibles están Edson Álvarez, quien recién volvió a la actividad con Fenerbahce; Raúl Jiménez, fuera por un golpe en las costillas; y Rodrigo Huescas, quien sufrió rotura de ligamento cruzado y está descartado para el Mundial. También quedó fuera Roberto Alvarado, en rehabilitación por lesión de tobillo.

El cuerpo técnico, encabezado por Aguirre y Rafael Márquez, busca cerrar filas rumbo a 2026. Los partidos ante Colombia y Ecuador serán pruebas clave para evaluar funcionamiento, liderazgo y adaptación en escenarios exigentes