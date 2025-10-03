Chaco Gimenez le manda mensaje de aliento a Rodrigo Huescas luego de la lesión que sufrió: “Tienes que estar tranquilo”

Dejando de lado su cariño por el cuadro cementero, el ‘Chaco’ reconoció que la directiva celeste tuvo gran parte de culpa en la polémica con Huescas. Foto: Jovani Pérez

Rodrigo Huescas, sufrió una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha y deberá someterse a una cirugía que deja en incertidumbre su participación en la Copa del Mundo 2026.

El incidente tuvo lugar durante un duelo de la Champions League entre el Copenhague y el Qarabağ, cuando Huescas salió del campo en camilla tras un golpe en su rodilla derecha. Las imágenes del dolor evidente en el lateral derecho causaron alarma tanto en su equipo danés como en la Selección Mexicana, donde es reconocido como uno de los mexicanos con mejor presente.

Foto de archivo de Rodrigo Huescas (13) celebrando tras anotar un gol con el Copenhague. Voith-Arena, Heidenheim, Alemania. 20 de febrero de 2025. REUTERS/Heiko Becker

El informe difundido por el club europeo señala que Rodrigo Huescas estará ausente, al menos, durante el resto de la temporada. Esta noticia supone un panorama desfavorable para el mexicano, pues únicamente una recuperación “milagrosa” le permitiría ser parte de la próxima Copa del Mundo, programada en México, Estados Unidos y Canadá.

“El lateral derecho mexicano del FC Copenhague, Rodrigo Huescas, se enfrenta a una cirugía y un largo período de rehabilitación, y estará fuera como mínimo el resto de la temporada“, se lee en parte del comunicado del club.

Chaco Gimenez le manda mensaje a Rodrigo Huescas tras la lesión que sufrió

Durante el programa Fox Sports Radio, Chaco Gimenez aprovechó para mandarle un mensaje de aliento a Rodrigo Huescas y destacó que uno de los consejos que le puede dar es que debe estar tranquilo, ya que todavía tendrá 10 o 15 años más de carrera.

“La ventaja de esta situación es que es joven Rodrigo y obviamente va a tener tiempo para poder recuperarse. Es uno de los consejos que le puedo dar, porque es una lesión donde debes recuperarte bien porque él va a tener 10 o 15 años más de carrera donde se va a basar mucho en cómo pega ese ligamento. La realidad es que hoy tienes que estar tranquilo, pasaron las cosas y yo no tengo duda que va a salir adelante”, comentó el ahora analista de Fox Sports.

Cabe indicar que la cercanía entre Chaco y Huescas se remonta a la etapa que vivieron ambos con Cruz Azul, pues Gimenez fue un personaje clave para que Rodrigo pudiera seguir en el club.

Soccer Football - Conference League - Round of 16 - Second Leg - Chelsea v FC Copenhagen - Stamford Bridge, London, Britain - March 13, 2025 Chelsea's Marc Cucurella in action with FC Copenhagen's Rodrigo Huescas Action Images via Reuters/Andrew Boyers

Rodrigo Huescas y su relevancia en el Copenhague

La reciente trayectoria de Rodrigo Huescas en el fútbol europeo fortaleció su posición como uno de los mexicanos más notables del momento. Su incorporación al FC Copenhague respondió al afán de progresar profesionalmente y elevar sus oportunidades de ser considerado por la Selección Mexicana. Durante este periodo que lleva en Dinamarca, un episodio polémico lo excluyó de la Copa Oro; sin embargo, su gran desempeño lo devolvió al radar del equipo nacional.

A sus 22 años, el jugador azteca se consolidó como uno de los futbolistas con mayor valor dentro del FC Copenhague en la campaña vigente. Actualmente, su valoración de mercado alcanza los 7,08 millones, ocupando el tercer lugar entre los miembros más valiosos de su club. En el panorama general de la liga danesa, Huescas figura en la séptima posición entre los mejor cotizados. El jugador con el valor más alto en la Superliga de Dinamarca es Franculino, del Midtjylland, cuyo precio supera por el doble la cotización del mexicano.