México Deportes

Chaco Gimenez le manda mensaje de aliento a Rodrigo Huescas luego de la lesión que sufrió: “Tienes que estar tranquilo”

El lateral derecho sufrió una rotura de ligamentos cruzados y puede perderse la Copa del Mundo 2026

Por César Márquez

Guardar
Dejando de lado su cariño
Dejando de lado su cariño por el cuadro cementero, el ‘Chaco’ reconoció que la directiva celeste tuvo gran parte de culpa en la polémica con Huescas. Foto: Jovani Pérez

Rodrigo Huescas, sufrió una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha y deberá someterse a una cirugía que deja en incertidumbre su participación en la Copa del Mundo 2026.

El incidente tuvo lugar durante un duelo de la Champions League entre el Copenhague y el Qarabağ, cuando Huescas salió del campo en camilla tras un golpe en su rodilla derecha. Las imágenes del dolor evidente en el lateral derecho causaron alarma tanto en su equipo danés como en la Selección Mexicana, donde es reconocido como uno de los mexicanos con mejor presente.

Foto de archivo de Rodrigo
Foto de archivo de Rodrigo Huescas (13) celebrando tras anotar un gol con el Copenhague. Voith-Arena, Heidenheim, Alemania. 20 de febrero de 2025. REUTERS/Heiko Becker

El informe difundido por el club europeo señala que Rodrigo Huescas estará ausente, al menos, durante el resto de la temporada. Esta noticia supone un panorama desfavorable para el mexicano, pues únicamente una recuperación “milagrosa” le permitiría ser parte de la próxima Copa del Mundo, programada en México, Estados Unidos y Canadá.

“El lateral derecho mexicano del FC Copenhague, Rodrigo Huescas, se enfrenta a una cirugía y un largo período de rehabilitación, y estará fuera como mínimo el resto de la temporada“, se lee en parte del comunicado del club.

Chaco Gimenez le manda mensaje a Rodrigo Huescas tras la lesión que sufrió

Durante el programa Fox Sports Radio, Chaco Gimenez aprovechó para mandarle un mensaje de aliento a Rodrigo Huescas y destacó que uno de los consejos que le puede dar es que debe estar tranquilo, ya que todavía tendrá 10 o 15 años más de carrera.

“La ventaja de esta situación es que es joven Rodrigo y obviamente va a tener tiempo para poder recuperarse. Es uno de los consejos que le puedo dar, porque es una lesión donde debes recuperarte bien porque él va a tener 10 o 15 años más de carrera donde se va a basar mucho en cómo pega ese ligamento. La realidad es que hoy tienes que estar tranquilo, pasaron las cosas y yo no tengo duda que va a salir adelante”, comentó el ahora analista de Fox Sports.

Cabe indicar que la cercanía entre Chaco y Huescas se remonta a la etapa que vivieron ambos con Cruz Azul, pues Gimenez fue un personaje clave para que Rodrigo pudiera seguir en el club.

Soccer Football - Conference League
Soccer Football - Conference League - Round of 16 - Second Leg - Chelsea v FC Copenhagen - Stamford Bridge, London, Britain - March 13, 2025 Chelsea's Marc Cucurella in action with FC Copenhagen's Rodrigo Huescas Action Images via Reuters/Andrew Boyers

Rodrigo Huescas y su relevancia en el Copenhague

La reciente trayectoria de Rodrigo Huescas en el fútbol europeo fortaleció su posición como uno de los mexicanos más notables del momento. Su incorporación al FC Copenhague respondió al afán de progresar profesionalmente y elevar sus oportunidades de ser considerado por la Selección Mexicana. Durante este periodo que lleva en Dinamarca, un episodio polémico lo excluyó de la Copa Oro; sin embargo, su gran desempeño lo devolvió al radar del equipo nacional.

A sus 22 años, el jugador azteca se consolidó como uno de los futbolistas con mayor valor dentro del FC Copenhague en la campaña vigente. Actualmente, su valoración de mercado alcanza los 7,08 millones, ocupando el tercer lugar entre los miembros más valiosos de su club. En el panorama general de la liga danesa, Huescas figura en la séptima posición entre los mejor cotizados. El jugador con el valor más alto en la Superliga de Dinamarca es Franculino, del Midtjylland, cuyo precio supera por el doble la cotización del mexicano.

Temas Relacionados

Chaco GimenezRodrigo HuescasRotura de ligamentos cruzadosCopa del Mundo 2026LesionesChristian Gimenezmexico-deportes

Más Noticias

¿Por qué fue despedido el luchador Andrade de WWE?

El mexicano reapareció en AEW tras dejar la empresa de TKO, su salida se dio sin cláusula de exclusividad ni comunicado oficial

¿Por qué fue despedido el

Juan Manuel Márquez revela los nombres de los boxeadores que podrían ocupar el lugar de Canelo cuando este se retire

El “Dinamita” es una de las voces autorizadas de este deporte y puso dos nombres sobre la mesa que podrían sustituir al tapatío

Juan Manuel Márquez revela los

NFL en México: cuándo y donde será el regreso del futbol americano a CDMX

Roger Goodell anunció que el americano volverá a la capital del país, donde los fanáticos han aumentado

NFL en México: cuándo y

Piovi renueva con La Máquina: contrato extendido hasta 2028

El defensor argentino firmó una ampliación de contrato con Cruz Azul, la directiva cementera reconoció su compromiso y lo consolida como pieza clave del proyecto deportivo

Piovi renueva con La Máquina:

Así será TRIONDA, el balón oficial para el Mundial 2026 que se usará en el Estadio Azteca para la inauguración

La selección mexicana se encargará de protagonizar el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México

Así será TRIONDA, el balón
MÁS NOTICIAS

NARCO

Niegan amparo a Luis Cárdenas

Niegan amparo a Luis Cárdenas Palomino por caso Rápido y Furioso

Sentencian a hombre que trató de subir más de 300 kilos de marihuana a una grúa en Nuevo León

Detienen a presunto reclutador del crimen organizado y liberan a tres jóvenes en Ojuelos, Jalisco

Procesan a tres presuntos miembros del CJNG detenidos en Michoacán con armas de fuego, drogas y explosivos

Procesan a cuatro personas capturadas con armas de fuego largas, chalecos y 27 vehículos en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

El miedo que Abelito venció

El miedo que Abelito venció en La Casa de los Famosos México y ahora enfrenta con Aldo de Nigris

Las mejores canciones para escuchar en Spotify México en cualquier momento y lugar

Cuál fue la razón por la que fue suspendido una fecha del “90’s Pop Tour Antro” en el Auditorio Nacional

Alexis Ayala asegura no tener nada personal contra Dalílah Polanco pese a no darle la mano durante su salida de LCDLFMX

La Casa de los Famosos EN VIVO hoy 2 de octubre: sigue la tarde de los habitantes

DEPORTES

¿Por qué fue despedido el

¿Por qué fue despedido el luchador Andrade de WWE?

Juan Manuel Márquez revela los nombres de los boxeadores que podrían ocupar el lugar de Canelo cuando este se retire

NFL en México: cuándo y donde será el regreso del futbol americano a CDMX

Piovi renueva con La Máquina: contrato extendido hasta 2028

Así será TRIONDA, el balón oficial para el Mundial 2026 que se usará en el Estadio Azteca para la inauguración