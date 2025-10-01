México Deportes

Pachuca Femenil vs Alajuelense: dónde y a qué hora ver a las Tuzas en la Concacaf W Champions Cup

El conjunto mexicano quiere meterse en las rondas finales y aspirar a ganar el primer torneo de esta envergadura para el fútbol femenil

Por Mariana Campos

Guardar
El conjunto hidalguense necesita los
El conjunto hidalguense necesita los 3 puntos si quiere continuar en el torneo. (Jesús Avilés / Infobae México)

El Estadio Hidalgo será escenario de un duelo crucial en la Concacaf W Champions Cup, donde Pachuca Femenil y Alajuelense se enfrentarán este miércoles en la Jornada 4. Ambos equipos llegan a este partido fuera de la zona de semifinales, por lo que el resultado influye directamente en su permanencia en el torneo internacional de la zona.

La presión recae especialmente sobre las dirigidas por Óscar Torres pues Pachuca ocupa el tercer lugar del Grupo A con tres puntos, obtenidos tras una victoria 6-0 ante Chorrillo FC.

Por su parte, Alajuelense sorprendió en su debut al empatar sin goles ante América, pero la derrota 3-0 frente a Orlando Pride en su segundo compromiso redujo considerablemente sus posibilidades de avanzar.

La delantera tuza deberá estar
La delantera tuza deberá estar atenta a los espacios que pueda dejar el conjunto tico. (Luz Coello/ Infobae México)

¿Qué necesita Pachuca Femenil para clasificar?

El panorama de clasificación en el Grupo A depende no solo del resultado entre Pachuca y Alajuelense, sino también de lo que ocurrió en el enfrentamiento entre América y Orlando Pride.

Gracias al triunfo de las Águilas 2-0 contra Orlando Pride, las hidalguenses tienen un margen de maniobra mayor, aunque la diferencia de goles sigue siendo un factor determinante. Actualmente, Pachuca cuenta con una diferencia de +5, mientras que América y Orlando Pride tienen +12 y +6 respectivamente. En caso de empate en puntos, las Tuzas quedarían relegadas frente a ambos rivales por este criterio.

La consigna para Pachuca es clara: ganar y hacerlo con la mayor diferencia posible, sin depender de lo que suceda en el otro encuentro del grupo. La urgencia de sumar puntos y mejorar la diferencia de goles se acentúa por el rendimiento reciente del equipo.

Tras la goleada 5-0 sobre Mazatlán en la Jornada 11 del Apertura 2025, el equipo cayó ante América en la Concacaf W Champions Cup, venció 2-0 a Rayadas de Monterrey en liga y empató 2-2 ante Cruz Azul, resultados que no han permitido ampliar significativamente su saldo goleador.

Las mexicanas quieren asegurar su
Las mexicanas quieren asegurar su pase a las semifinales y sumarse a los equipos de la Liga MX Femenil que están a un paso de instancias definitivas. (TW Pachuca Femenil)

En este contexto, la atención se centra en las jugadoras que pueden marcar la diferencia para Pachuca. Charlyn Corral, Nina Nicosia y Chinwendu Ihezuo se perfilan como las figuras clave a seguir en el compromiso, con la responsabilidad de liderar la ofensiva y buscar los goles que mantengan al equipo en la pelea por un lugar en las semifinales.

La exigencia es máxima para las Tuzas, que necesitan fortalecer su capacidad ofensiva para prolongar su participación en la Concacaf W Champions Cup y evitar que su primera experiencia internacional termine antes de lo esperado.

Temas Relacionados

Concacaf W Champions CupAlajuelenseFútbol femeninoÓscar TorresCharlyn CorralPachuca Femenilmexico-deportes

Más Noticias

Difunden agresión de aficionados del América contra seguidor de Pumas: así inició el pleito | Video

El episodio ocurrió a altas horas de la noche y expuso la vulnerabilidad de los asistentes a un espectáculo que, en primera instancia, busca ser familiar

Difunden agresión de aficionados del

Ni garra ni resultados: Efraín Juárez firma la peor temporada de Pumas tras rumores de su salida

Pese al éxito que tuvo en Colombia con el Atlético Nacional, su proyecto no ha podido figurar en el fútbol mexicano

Ni garra ni resultados: Efraín

Agustín Marchesín, ex portero del América, revela su top 5 de mejores porteros de la Liga MX y en este lugar puso a Corona

El ahora jugador de Boca Juniors colocó al arquero nacional dentro de los mejores cinco

Agustín Marchesín, ex portero del

Perro Bermúdez saldría del retiro para el Mundial 2026: esto se sabe del regreso del emblemático narrador a la tv

El experimentado cronista deportivo tendría posibilidades de volver a las transmisiones de la selección mexicana

Perro Bermúdez saldría del retiro

FIFA revela fecha en que presentará el balón oficial para la Copa Mundial 2026

En menos de nueve meses se realizará la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca

FIFA revela fecha en que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan presuntos videos del asesinato

Revelan presuntos videos del asesinato del oficial José Jacinto Ponce tras sufrir asalto en Edomex | Videos

Aseguran predio en Querétaro que guardaba camiones con carga de huachicol

SCJN suspende a Roberto Moreno Herrera por investigaciones de corrupción

Morena “aprieta” a la FGR: busca crear comisión especial para investigar huachicol fiscal en Semar

Caen 3 sicarios tras intento de homicidio contra una abogada en Tijuana, hay un menor de edad entre ellos

ENTRETENIMIENTO

Fallece Diana Marina López, actriz

Fallece Diana Marina López, actriz de ‘Como dice el dicho’ y doble de acción en Televisa

El Cervantino 2025 apuesta por públicos jóvenes y experimentación artística: “Queremos diálogo local y global”

“Te fuiste muy pronto”: Sylvia Pasquel vuelve a ‘abrazar’ a Viridiana Alatriste a casi 43 años de su muerte

“Todo le copia”: Fans acusan a Nodal de robarle la personalidad a Cazzu tras hablar de su salud mental

Florinda Meza defiende a Ángela Aguilar y compara el hate que reciben ambas en redes: “Es una chica noble”

DEPORTES

Difunden agresión de aficionados del

Difunden agresión de aficionados del América contra seguidor de Pumas: así inició el pleito | Video

Ni garra ni resultados: Efraín Juárez firma la peor temporada de Pumas tras rumores de su salida

Agustín Marchesín, ex portero del América, revela su top 5 de mejores porteros de la Liga MX y en este lugar puso a Corona

Perro Bermúdez saldría del retiro para el Mundial 2026: esto se sabe del regreso del emblemático narrador a la tv

FIFA revela fecha en que presentará el balón oficial para la Copa Mundial 2026