Julio César Chávez reaparece tras ser operado de emergencia: “Me salvó la vida”

Chávez no estuvo presente cuando a su hijo se le dictó la fianza en su primera audiencia Foto: Cuartoscuro

En días recientes, el estado de salud de Julio César Chávez generó alarma entre sus fans y figuras del boxeo mexicano, el gran campeón mexicano se sometió a una operación de emergencia. Omar Chávez, su hijo, se encargó de revelar la situación en la que se encontraba el ex pugilista.

Una vez que salió de la cirugía, el propio César del boxeo reapareció en redes sociales y se encargó de mandar un mensaje a quienes se preocuparon por él. Además, evidenció el temor que sintió, pues aseguró que sus doctores le salvaron la vida.

"Hola amigos, estoy aquí con los tres doctores. Iván Aguilar, Juan Carlos y el doctor Sergio Sandoval, que fue mi doctor toda la vida“, fue lo que expresó en el inicio de su video que compartió en su cuenta de Instagram.

Julio César Chávez mandó un mensaje a sus seguidores para agradecer su preocupación, aseguró que los doctores le salvaron la vida. (Crédito: X/ @SpicyCanela_)

El señor Nocaut aseguró que sus médicos evitaron que su salud empeorara y se pusiera más grave, por lo que reafirmó que salvaron su vida, por ello mostró gratitud a sus doctores que estuvieron durante el proceso quirúrgico.

“Y aquí el doctor fue el que realmente me salvó la vida, porque lo que traía era un poco peligroso, la verdad. Ya se está, se estaba haciendo pus. Pero ¿qué fue lo que hiciste, doctor?“, confesó Julio César Chávez.

¿Qué le pasó a Julio César Chávez?

De acuerdo con la explicación de uno de sus doctores, el comentarista de Box Azteca tuvo una piedra en el riñón izquierdo, la gravedad de la situación fue que empezó a infectarse, lo que obligó a realizar una operación.

Julio César Chávez ingresó al hospital de emergencia (IG/ @omarchavezzbu)

“Le quitamos una pedrita del riñón izquierdo que ya estaba infectado, pero todo está muy bien. Ya el campeón está listo para regresar a entrenar lo más pronto posible”, precisó.

En un tono de broma, Chávez González se mostró optimista para su recuperación, así que aseguró que próximamente retomará sus entrenamientos. “Ya pasado mañana me van a ver pegándole ching**zos al costal. Saludos y bendiciones para los tres”, compartió.

¿Cuál es el estado de salud de Julio César Chávez?

Myriam Escobar, esposa del ex boxeador Julio César Chávez, actualizó el estado de salud del conocido como el César del boxeo. Por medio de su cuenta de Instagram informó que la operación a la que se sometió Chávez concluyó sin complicaciones y agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de amigos y aficionados.

Julio César Chávez fue operado de emergencia (Omar Martínez/ Cuartoscuro.com)

“Me están llamando mucha gente preocupada por Julio. Resulta que ya ven, ayer no me fui, él se fue, le agarró un dolor, y fue a checarse; resultó que trae unas piedritas ahí que necesitaban sacarlas porque dicen que es muy doloroso. Entonces es algo rápido, es algo sencillo, y él dijo: ‘No, de una vez, de una vez háganme lo que tengan que hacer’, pero todo está bien”.

Desde el 29 de septiembre Julio César Chávez permaneció en observación médica con el fin de descartar cualquier complicación adicional, se espera que deje el hospital próximamente.

La esposa de Julio César Chávez rectificó que las “piedritas” se encontraban en las vías urinarias y reiteró la molestia que generaron en el ex pugilista. “Las piedritas las traía en las vías urinarias […] antes de irse me dijo ‘Traigo un dolorcito, traigo un dolorcito’. Ayer parece ser que se le hizo más intenso y como les digo, él siempre va rápido. Ahorita, de hecho, el doctor ya me hizo el favor de decirme que ya la disolvieron y que están nada más cerciorándose de que no haya más cosas", concluyó Myriam Escobar.