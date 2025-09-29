Julio César Chávez es internado en un hospital en Culiacán: ¿Cuál es su estado de salud?

Julio César Chávez ingresó al hospital de emergencia (IG/ @omarchavezzbu)

La familia Chávez atraviesa otra situación complicada, luego de la detención y deportación de Julio César Chávez Jr., ahora, Julio César Chávez González tuvo problemas de salud, por lo que ingresó a un hospital en Culiacán, Sinaloa. Su hijo Omar Chávez se encargó de compartir detalles de cuál es el estado de salud del gran campeón mexicano.

Fue por medio de redes sociales que el Businessman publicó una grabación en la que se aprecia a su padre en una camilla de hospital, el video lo difundió la noche de este domingo 28 de septiembre. Omar explicó el motivo por el cual el César del boxeo tuvo que ser internado en una clínica en Culiacán, además, adelantó que se tendrá que someter a una cirugía.

En las imágenes se puede apreciar que el comentarista de boxeo está consciente y manda un saludo a la cámara; sin embargo, se aprecia cansado. Y es que, un dolor en la parte baja de la espalda fue el causante por el que su familia lo llevó a un hospital para su atención médica.

“¡Qué onda! Aquí estamos en el hospital Los Ángeles con el doc, van a operar a mi apá y estamos aquí con el doctor“, fueron las primeras palabras del video que subió Omar Chávez a sus redes sociales.

¿Cuál es el estado de salud de Julio César Chávez tras ingresar al hospital?

En el video, el doctor de Julio César Chávez explicó que le detectaron una piedra en las vías urinarias, por lo que requiere de un procedimiento quirúrgico y así aliviar el dolor que le ha causado malestar al boxeador retirado.

“Sí, fíjate pues yo desde hace mucho tiempo estoy pendiente de la salud del campeón acá en Culiacán y, este vez trae un dolorcito que es ocasionado por una piedra que está en la vía urinaria, en el uretero izquierdo, y ahorita el doctor Iván Aguilar, urólogo, se la va a quitar", explicó el médico sobre la situación de Chávez González.

Debido a que el Señor nocaut se encontraba consciente y estaba prestando atención a la explicación médica, le preguntaron: “¿Cómo te sientes, campeón? ¿Te quitamos el dolor?“. De manera breve, el actual comentarista de Box Azteca respondió: “Bien, bien, gracias, doctor. Ya, ya estamos listos”, expresó la leyenda viviente del boxeo.

Antes de que la situación del ex campeón mundial se complicara, anunció que su hijo Julio César Chávez Jr. regresará al boxeo. “Voy a dar una una primicia,va a pelear mi hijo Julio y mi hijo Omar. Van a pelear,van a aparecer en San Luis Potosí el 13 de diciembre. Y a lo mejor, como ahorita están limpios y sanos, a lo mejor voy a tener una exhibición ahí”, expresó el pugilista retirado ante la prensa.