Explosión de tanque de gas en Huixquilucan deja tres lesionados

Imágenes de la zona afectada tras la explosión de un tanque de gas estacionario en el residencial Los Yaqui, municipio de Huixquilucan, Estado de México. Se observan grandes cantidades de escombros en el suelo, edificios con daños y vehículos estacionados.

Una fuerte explosión provocada por un tanque estacionario de gas generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia la noche de este martes en el conjunto Residencial Los Yaquis, del municipio de Huixquilucan, Estado de México.

De acuerdo con información difundida por la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México, el incidente ocurrió en la azotea de un edificio de departamentos ubicado en la colonia Jesús del Monte, donde un tanque estacionario explotó, causando daños en el inmueble y activando los protocolos de atención de emergencias.

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Tras el reporte al número de emergencias, elementos de Protección Civil del Estado de México, en coordinación con la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Huixquilucan, así como efectivos de Seguridad Pública municipal, acudieron al lugar para controlar la situación, atender a los afectados y garantizar la seguridad de los habitantes del complejo habitacional.

Por su parte, la alcaldesa de Huixquilucan, Romina Contreras informó a través de sus redes sociales, que que se encuentra desplegado todo el Sistema Municipal de Emergencias 24/7, tras la explosión por acumulación de gas que se registró en la parte alta de una de las torres del Residencial Los Yaquis.

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“Puedo confirmar que la situación se encuentra bajo control y se trabaja para reducir los riesgos con el apoyo de personal y unidades del Cuerpo de Bomberos, Coordinación Municipal de Protección Civil, Unidad de Rescate, Dirección de Gobierno y Seguridad Pública”.

Reportan tres personas lesionadas y evacuación preventiva

Explosión tanque de gas edificio Huixquilucan Edomex (Romina Contreras/FB)

Las autoridades informaron de manera preliminar que el saldo del incidente es de tres personas lesionadas, quienes recibieron atención por parte de los servicios médicos de emergencia. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones ni si fue necesario su traslado a un hospital.

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Como parte de las medidas preventivas, aproximadamente 60 personas fueron evacuadas del edificio y de inmuebles cercanos, con el objetivo de evitar riesgos adicionales mientras se realizaba la inspección estructural y se verificaba que no existieran nuevas fugas de gas o daños que comprometieran la estabilidad del inmueble.

La zona fue acordonada para facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia y evitar que vecinos o curiosos se acercaran al área afectada.

Autoridades realizan evaluación de daños

Explosión tanque de gas edificio Huixquilucan Edomex (Romina Contreras/FB)

Personal especializado de Protección Civil continúa con la evaluación de los daños ocasionados por la explosión, tanto en la estructura del edificio como en las instalaciones de gas.

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De igual forma, se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el estallido del tanque estacionario. Entre las líneas de investigación se contempla una posible fuga de gas o alguna falla en las instalaciones, aunque hasta el momento no existe una versión oficial sobre el origen del incidente.

Las autoridades señalaron que los peritajes serán fundamentales para establecer si hubo alguna irregularidad en el mantenimiento del sistema de almacenamiento de gas o si el siniestro fue consecuencia de otro factor.

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Mientras continúan las labores de inspección y aseguramiento del inmueble, Protección Civil del Estado de México pidió a la población evitar transitar por la zona para no obstaculizar el trabajo de los equipos de emergencia.

Asimismo, hizo un llamado a los vecinos del conjunto habitacional a mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades y respetar los perímetros de seguridad establecidos.

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El operativo permanecerá activo hasta que concluyan las revisiones estructurales y se descarte cualquier riesgo para los habitantes.

Importancia del mantenimiento de los tanques de gas

Especialistas en Protección Civil recuerdan que los tanques estacionarios requieren mantenimiento periódico para garantizar su funcionamiento seguro. Entre las recomendaciones se encuentran revisar periódicamente las válvulas, conexiones y tuberías, verificar que no existan fugas mediante pruebas especializadas y evitar modificaciones no autorizadas en las instalaciones.

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También se recomienda que los equipos sean inspeccionados por personal certificado y que cualquier olor a gas sea reportado inmediatamente a los servicios de emergencia, evitando encender interruptores eléctricos o generar fuentes de ignición.

Las autoridades estatales reiteraron que la información sobre el incidente en Huixquilucan es preliminar y que el número de personas lesionadas, así como la magnitud de los daños, podría actualizarse conforme avancen las investigaciones y concluyan los trabajos de evaluación en el edificio afectado.

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