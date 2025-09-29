Revelan detalles de Julio César Chávez y su estado de salud tras ser hospitalizado de emergencia en Culiacán

La esposa de Julio César Chávez explicó cómo se encuentra el ex boxeador tras una intervención quirúrgica. (Crédito: IG/ @myriamev09)

Julio César Chávez fue internado en un hospital en Culiacán de emergencia la noche del domingo 28 de septiembre, situación que alarmó a todos los seguidores del gran campeón mexicano. Y es que, recientemente tuvo diferentes apariciones ante los medios, por lo que la noticia de que fue hospitalizado generó alarma.

Myriam Escobar, esposa del ex boxeador, se encargó de actualizar el estado de salud del César del boxeo. Por medio de Instagram compartió que todo salió bien, la operación a la que se sometió Julio César Chávez no tuvo complicaciones, así que agradeció las muestras de cariño de sus amigos y fans.

“Oigan, me están llamando mucha gente preocupada por Julio. Resulta que ya ven, ayer no me fui, él se fue, le agarró un dolor, y fue a checarse; resultó que trae unas piedritas ahí que necesitaban sacarlas porque dicen que es muy doloroso. Entonces es algo rápido, es algo sencillo, y él dijo: ‘No, de una vez, de una vez háganme lo que tengan que hacer’, pero todo está bien”, explicó.

Julio César Chávez fue operado de emergencia (Omar Martínez/ Cuartoscuro.com)

¿Cuál es el estado de salud de Julio César Chávez tras ser operado de emergencia?

Según compartió la esposa del gran campeón mexicano, Julio César Chávez se atendió de manera rápida, pues cada que tiene algún malestar suele tomar el tratamiento lo más pronto posible. “Julio así es, cualquier cosa él se checa y rápido quiere hacer las cosas. Pero muchas gracias por sus bonitos deseos”, precisó Myriam Escobar.

En cuanto a su estado de salud tras salir del hospital, explicó que se encuentra establo, no tuvo complicaciones, por lo que evoluciona favorablemente.

“Él está super bien. Pero Julio así es, a él no le puede doler nada, nada, porque él inmediatamente, gracias a Dios, va y se checa. Y él dice ‘¿sabes qué?, ahorita, de una vez’. Entonces, yo mañana estoy allá con él temprano, pero todo está bien. Les vuelvo a repetir, gracias, gracias por, por estar preguntando", enfatizó.

Julio César Chávez ingresó al hospital de emergencia (IG/ @omarchavezzbu)

Por último, la esposa de Chávez González reiteró que todo salió bien. Julio César Chávez se mantiene en observación para descartar cualquier otro tipo de complicaciones.

“Las piedritas las traía en las vías urinarias, dicen que eso es muy doloroso. Y le dio ayer, antes de irse me dijo ‘Traigo un dolorcito, traigo un dolorcito’. Ayer parece ser que se le hizo más intenso y como les digo, él siempre va rápido. Ahorita, de hecho, el doctor ya me hizo el favor de decirme que ya la disolvieron y que están nada más cerciorándose de que no haya más cosas. Entonces, pues muchísimas gracias. Ahora sí que ya, como él dice, hay campeón para rato. Gracias de nuevo. Saludos”, finalizó.