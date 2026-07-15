Federación Ecuatoriana de Futbol niega que el narco amenazó a sus jugadores antes de enfrentar a México en el Mundial 2026

La Federación Ecuatoriana de Futbol rompió el silencio y aclaró los rumores que apuntaban a que los jugadores habían sido amenazados por el crimen organizado previo a su juego con México en los deciseisavos del Mundial 2026. (REUTERS: Hannah Mckay/Mike Segar)

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF), descartó este lunes 14 de julio que jugadores de la Selección de Ecuador hayan recibido amenazas del crimen organizado antes de enfrentar a México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

En entrevista con el programa Del Día a la Noche de Radio Centro Ecuador, Egas afirmó que habló personalmente con los 26 convocados y que ninguno le dio “siquiera un indicio” de que ocurrió algo así. México venció 2-0 a Ecuador el 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

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El rumor nació días después del partido, cuando el periodista ecuatoriano Carlos Vera aseguró en la misma emisora que la familia de uno de los jugadores había sido contactada por miembros de la “mafia” mexicana.

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, en una fotografía de archivo. EFE/Andoni Berná

Vera añadió que existieron “factores externos” que afectaron a La Tri, pero dijo que no daría más detalles para proteger su integridad. La versión circuló en redes sociales y fue retomada por otros periodistas en Sudamérica.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya había desmentido las acusaciones antes de que Egas saliera a hablar.

¿Qué dijo la Federación Ecuatoriana de Futbol?

El directivo fue explícito al respaldar a su plantel. “Hasta que no me presenten una prueba defenderé a muerte a mis jugadores y defenderé a muerte que nada pasó y que lo que ellos me están contando es cierto”, dijo Egas al programa Del Día a la Noche.

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Jugadores de la Selección de Ecuador en su juego contra México en el Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Egas detalló que la investigación interna fue directa: “Nosotros hemos hablado con los 26 jugadores y ninguno de ellos nos ha dado siquiera un indicio de que hubo algo así. Mis coordinadores, toda la gente que está, y yo directamente también con dos o tres”.

Agregó que no puede “afirmar algo de lo que no tengo ningún conocimiento ni ninguna evidencia al respecto”.

El federativo dejó abierta, no obstante, la posibilidad de ahondar en el tema si en algún momento aparecen pruebas. “Si aparece, iremos a fondo en el tema”, señaló.

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Lo que sí reconoció la FEF: traslados y serenata mexicana

Egas sí reconoció que la previa al partido estuvo lejos de ser ideal. Describió el traslado del equipo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hasta su hotel en Santa Fe como un recorrido de cuatro horas que desgastó al plantel. Además, aficionados mexicanos se apostaron en la puerta del hotel durante aproximadamente cuatro horas en la noche anterior al partido.

El video muestra a una multitud de personas congregadas al aire libre frente a un edificio, identificado como un hotel, durante la noche. Se observa a individuos bailando y levantando los brazos, mientras un set de percusión es visible en primer plano. La iluminación urbana y luces de edificios adornan el fondo. Numerosos asistentes utilizan teléfonos móviles para grabar la escena. Esta cobertura documenta un evento festivo.

“El ambiente se configuró pesado. Se vivía un ambiente pesado”, dijo Egas. El directivo aclaró que esos fueron precisamente los hechos que la FEF llevó como reclamo formal ante la FIFA: la logística, la seguridad y el comportamiento de la afición, no las versiones sobre amenazas del narco.

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El 3 de julio, tres días después de la eliminación, la FEF emitió un comunicado en el que confirmó haber presentado una protesta ante la FIFA y solicitó “una investigación pormenorizada de los hechos ocurridos antes y durante el partido, incluidos todos aquellos que pueden haber comprometido temas de seguridad para nuestra hinchada y jugadores”.

En ese mismo comunicado, la federación señaló que el proceder de los aficionados mexicanos “dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un Mundial de futbol debería representar” y llamó a las autoridades a “adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad” de jugadores, cuerpo técnico e hinchas ecuatorianos.

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Además del incidente en el hotel, durante y después del partido en el Estadio Ciudad de México se registraron agresiones físicas y verbales contra aficionados ecuatorianos, incluidos periodistas. Entre los hechos documentados figuran empujones, golpes, lanzamientos de objetos e insultos de tono xenófobo. El caso que más circuló en redes ocurrió en los pasillos del estadio: una aficionada mexicana se burló de dos hombres ecuatorianos y les lanzó un vaso de cerveza.