México Deportes

Iván Zamorano revela que estuvo a punto de no ir al América: “Boca Juniors me dio un cheque en blanco”

El exdelantero chileno logró consolidar su legado en el fútbol mexicano con títulos y goles decisivos

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
El exjugador chileno recordó que
El exjugador chileno recordó que rechazó al club argentino para respetar su acuerdo con América. (Ilustración: Jovani Pérez)

El América ha sido históricamente reconocido por sus fichajes estelares, y uno de los más recordados es la llegada del chileno Iván Zamorano, apodado “Bam Bam”, en 2001.

Tras una destacada trayectoria en Europa, donde jugó con el Real Madrid y el Inter de Milán, Zamorano decidió incorporarse al conjunto azulcrema, convirtiéndose en un refuerzo de alto impacto para la plantilla.

El delantero chileno fue una figura central de la selección de Chile durante la década de los 90 y los primeros años del 2000, y su incorporación al América se consideró uno de los movimientos más importantes del club en ese periodo. Sin embargo, la llegada de Bam Bam estuvo cerca de no concretarse. En una entrevista con DAZN, el exjugador recordó que en 2001 Boca Juniors trató de convencerlo para jugar en Argentina, buscando impedir su paso al equipo mexicano.

(NA)
(NA)
“Vino Boca, vino Macri. Me presentó su proyecto y me dijo: ‘Iván, tú tienes las condiciones para que en tu tercer partido ya seas ídolo en Boca’”, relató Zamorano.

A pesar de la tentadora oferta, Zamorano decidió mantener su compromiso con América. El delantero explicó que incluso le ofrecieron un contrato en blanco para poner la cifra que quisiera, pero prefirió respetar el preacuerdo que había firmado con el club mexicano.

Le dije que ya tenía un acuerdo con América y que mi palabra valía más que cualquier oferta. Agradezco mucho a un club tan grande como Boca, pero debía mantener mi compromiso”, comentó.
(Foto: Twitter/@History_America)
(Foto: Twitter/@History_America)

Durante la pretemporada de ese año, el América enfrentó a Boca Juniors en partidos amistosos realizados en Estados Unidos, y varios jugadores del equipo argentino intentaron persuadirlo de cambiar de camiseta. “Vinieron varios jugadores de Boca a hablarme, preguntándome por qué no había aceptado su propuesta”, recordó Zamorano.

En su etapa con el América, Iván Zamorano disputó 73 encuentros, anotando 38 goles en todas las competiciones, incluyendo la Copa Libertadores. Su desempeño fue clave para que el equipo alcanzara la gloria, y en 2002 se coronó campeón de la Liga MX tras derrotar al Necaxa en la final, dejando una marca imborrable en la historia del club.

El exfutbolista chileno confesó que el club xeneize le ofreció un cheque en blanco para que jugará en Argentina. Crédito: TikTok / @daznfutbol

Tras su paso por México, Zamorano regresó a Chile para integrarse al Colo Colo, cerrando un ciclo brillante de su carrera profesional. Su historia en América no solo se recuerda por los goles y títulos, sino también por la lealtad y profesionalismo que mostró al cumplir su palabra, incluso frente a una oferta tentadora de un club tan importante como Boca Juniors.

El paso de Bam Bam Zamorano por el América sigue siendo un ejemplo de fichaje de impacto, reflejando la combinación de talento, compromiso y ética profesional que caracteriza a los grandes jugadores que han vestido la camiseta azulcrema.

Temas Relacionados

Iván ZamoranoClub AméricaBoca Juniorsmexico-deportes

Más Noticias

Ileana Dávila denuncia acoso sexual en sus inicios como entrenadora de futbol: “Hacían caballito para ver cómo me bañaba”

La entrenadora mexicana reveló que durante sus estudios sufrió acoso cuando compañeros intentaban espiarla mientras se duchaba tras las prácticas y cómo Ares de Parga la discriminó por ser mujer

Ileana Dávila denuncia acoso sexual

¿Se adelanta su retiro? Canelo Álvarez deberá ser intervenido por grave lesión

El boxeador azteca ha hablado sobre su salida de los rings, pero parece que su salud podría influir de manera negativa

¿Se adelanta su retiro? Canelo

Dominik Mysterio vence a Rusev con trampa y recibe desafío de Penta Zero Miedo en WWE RAW

Dirty Dom retuvo el título Intercontinental con un faul, pero su celebración fue interrumpida por la amenaza del luchador de Ecatepec

Dominik Mysterio vence a Rusev

América Femenil vs Orlando Pride: cuándo, dónde y a qué hora ver a las Águilas en la Concacaf W Champions Cup

El conjunto de Coapa busca consolidarse en la primera fase del torneo como el mejor equipo de la Liga MX Femenil

América Femenil vs Orlando Pride:

Este es el millonario sueldo que Nacho Ambriz ganará en su regreso al club León

El estratega reconoció la presión que enfrenta y aseguró que James Rodríguez recuperará su protagonismo

Este es el millonario sueldo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo contra huachicol da con

Operativo contra huachicol da con mini refinería clandestina y 300 mil litros de combustible ilegal en Querétaro

Asesinato de Miguel de la Mora evidencia inseguridad en Polanco: 4 de cada 10 perciben peligro en Miguel Hidalgo

“Tienen derecho a atenderse”: Sheinbaum apoya atención a criminales en hospitales de Culiacán, Sinaloa

Civiles armados y militares se enfrentaron al sur de Culiacán; reportaron uso de helicóptero artillado

Grupo armado con rifles de alto poder despojan a civil de su camioneta último modelo en Guasave, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Martha Figueroa reacciona en plena

Martha Figueroa reacciona en plena transmisión en vivo de Hoy al ‘doble’ de Juan Gabriel en París: “Está igualito”

Final de LCDLFM 2025 en el cine: preventa, cuándo y dónde verla

La Casa de los Famosos México en vivo hoy martes 30 de septiembre: así van las encuestas de votos para el ganador

¿Juan Gabriel está vivo? Graban a hombre idéntico al Divo de Juárez en París y reviven teorías sobre su muerte

Tania Rincón presume medalla tras carrera y redes la cuestionan: “¿Ésta vez no hiciste trampa?"

DEPORTES

Ileana Dávila denuncia acoso sexual

Ileana Dávila denuncia acoso sexual en sus inicios como entrenadora de futbol: “Hacían caballito para ver cómo me bañaba”

¿Se adelanta su retiro? Canelo Álvarez deberá ser intervenido por grave lesión

Dominik Mysterio vence a Rusev con trampa y recibe desafío de Penta Zero Miedo en WWE RAW

América Femenil vs Orlando Pride: cuándo, dónde y a qué hora ver a las Águilas en la Concacaf W Champions Cup

Falla en juego mecánico deja lesionados en plena feria San Miguel de Arcángel: video se vuelve viral