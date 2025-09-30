Iván Zamorano revela que estuvo a punto de no ir al América: “Boca Juniors me dio un cheque en blanco”

El exjugador chileno recordó que rechazó al club argentino para respetar su acuerdo con América. (Ilustración: Jovani Pérez)

El América ha sido históricamente reconocido por sus fichajes estelares, y uno de los más recordados es la llegada del chileno Iván Zamorano, apodado “Bam Bam”, en 2001.

Tras una destacada trayectoria en Europa, donde jugó con el Real Madrid y el Inter de Milán, Zamorano decidió incorporarse al conjunto azulcrema, convirtiéndose en un refuerzo de alto impacto para la plantilla.

El delantero chileno fue una figura central de la selección de Chile durante la década de los 90 y los primeros años del 2000, y su incorporación al América se consideró uno de los movimientos más importantes del club en ese periodo. Sin embargo, la llegada de Bam Bam estuvo cerca de no concretarse. En una entrevista con DAZN, el exjugador recordó que en 2001 Boca Juniors trató de convencerlo para jugar en Argentina, buscando impedir su paso al equipo mexicano.

(NA)

“Vino Boca, vino Macri. Me presentó su proyecto y me dijo: ‘Iván, tú tienes las condiciones para que en tu tercer partido ya seas ídolo en Boca’”, relató Zamorano.

A pesar de la tentadora oferta, Zamorano decidió mantener su compromiso con América. El delantero explicó que incluso le ofrecieron un contrato en blanco para poner la cifra que quisiera, pero prefirió respetar el preacuerdo que había firmado con el club mexicano.

“Le dije que ya tenía un acuerdo con América y que mi palabra valía más que cualquier oferta. Agradezco mucho a un club tan grande como Boca, pero debía mantener mi compromiso”, comentó.

(Foto: Twitter/@History_America)

Durante la pretemporada de ese año, el América enfrentó a Boca Juniors en partidos amistosos realizados en Estados Unidos, y varios jugadores del equipo argentino intentaron persuadirlo de cambiar de camiseta. “Vinieron varios jugadores de Boca a hablarme, preguntándome por qué no había aceptado su propuesta”, recordó Zamorano.

En su etapa con el América, Iván Zamorano disputó 73 encuentros, anotando 38 goles en todas las competiciones, incluyendo la Copa Libertadores. Su desempeño fue clave para que el equipo alcanzara la gloria, y en 2002 se coronó campeón de la Liga MX tras derrotar al Necaxa en la final, dejando una marca imborrable en la historia del club.

El exfutbolista chileno confesó que el club xeneize le ofreció un cheque en blanco para que jugará en Argentina. Crédito: TikTok / @daznfutbol

Tras su paso por México, Zamorano regresó a Chile para integrarse al Colo Colo, cerrando un ciclo brillante de su carrera profesional. Su historia en América no solo se recuerda por los goles y títulos, sino también por la lealtad y profesionalismo que mostró al cumplir su palabra, incluso frente a una oferta tentadora de un club tan importante como Boca Juniors.

El paso de Bam Bam Zamorano por el América sigue siendo un ejemplo de fichaje de impacto, reflejando la combinación de talento, compromiso y ética profesional que caracteriza a los grandes jugadores que han vestido la camiseta azulcrema.