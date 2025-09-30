Dominik Mysterio vence a Rusev con trampa y recibe desafío de Penta Zero Miedo en WWE RAW

Penta no quita el dedo del reglón y busca el Campeonato Intercontinental. (Captura de pantalla)

La edición de WWE Monday Night RAW de este lunes 29 de septiembre tuvo un tinte mexicano que encendió a la afición. Dos de los gladiadores nacionales, Penta Zero Miedo y Dragón Lee, fueron protagonistas de momentos clave que podrían marcar el rumbo de las próximas semanas en la empresa.

La noche inició con la polémica defensa del Campeonato Intercontinental a cargo de Dominik Mysterio, quien retuvo el cinturón ante el búlgaro Rusev. El combate estuvo cargado de tensión, pero el desenlace generó controversia, ya que Mysterio recurrió a un faul para salir con la victoria. Ante las críticas de la mesa de comentaristas, el propio Dominik declaró:

“No recuerdo que Rusev me haya dominado en todo el encuentro. ¿Seguro que estabas viendo lo mismo que sucedió en el cuadrilátero esta noche, Byron Saxton? Porque lo último que yo recuerdo es que salí como campeón Intercontinental y sigo siendo su doble campeón. Soy el más grande de los todos los ‘Mysterio’s y soy el Rey de los luchadores”.

Con un faul, Dominik Mysterio venció a Rusev. (Captura de pantalla)

Sin embargo, sus palabras fueron interrumpidas por la sorpresiva aparición de Penta Zero Miedo, quien no se guardó nada:

“¡Felicidades. Pero sabes algo, pende$%, el Campeonato Intercontinental es mío, y sabes qué, te veo pronto, porque yo soy el verdadero Rey de los Luchadores, cabrón. Y te lo voy a demostrar, y sabes por qué, porque yo soy Penta, el Zero Miedo”.

El reto encendió al público, mientras Mysterio respondió con indiferencia al afirmar que ya ha vencido a Penta “como cinco veces” y que no tiene nada de qué preocuparse. La tensión entre ambos deja el camino preparado para una nueva rivalidad que podría escalar en próximos eventos.

Dragón Lee junto AJ Styles acaban con Los Americanos

Dragón Lee y AJ Styles demostraron ser un gran equipo. (Captura de pantalla)

La participación mexicana no terminó ahí. Más tarde, Dragón Lee, originario de Tala, Jalisco, hizo equipo por primera vez con AJ Styles, enfrentando al poderoso grupo de El Grande Americano, integrado por Bravo y Rayo.

El duelo comenzó cuesta arriba para el tapatío, quien fue aislado en la esquina por la dupla estadounidense. La coordinación de sus rivales fue tan efectiva que incluso tuvieron tiempo de provocar al público. No obstante, el ingreso de “The Phenomenal One” cambió el panorama.

Los Americanos finalmente hicieron su debut en la WWE. (Captura de pantalla)

Styles descargó ofensiva con un Phenomenal Forearm sobre El Grande Americano y repitió la movida contra Rayo. Dragon Lee aprovechó para ejecutar un Tope hacia el exterior del ring, y finalmente, Styles selló la victoria con un Styles Clash sobre Bravo para la cuenta de tres.

La alianza entre Styles y Lee dejó gratas sensaciones, y su triunfo fue celebrado como un paso importante para consolidar al mexicano dentro de WWE.

Dragon Lee y AJ Styles acabaron con el grupo de Los Americanos. (Captura de pantalla)

La velada en RAW dejó claro que los gladiadores mexicanos no pasan desapercibidos: Penta Zero Miedo con un reto directo a Dominik Mysterio, y Dragón Lee, sumando una victoria internacional junto a uno de los íconos de la empresa.