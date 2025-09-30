México Deportes

¿Cuándo volverá a pelear Canelo Álvarez luego de la operación a la que se someterá?

El tapatío será operado del codo y su regreso al ring se postergará más tiempo de lo esperado

Por César Márquez

Canelo Álvarez tendrá que ser
Canelo Álvarez tendrá que ser operado del codo y su regresó al ring tardará más de lo esperado (REUTERS)

Las malas noticias para Saúl Canelo Álvarez siguen llegando luego de haber perdido su campeonato indiscutido de las 168 libras el pasado 13 de septiembre ante Terence Bud Crawford, pues ahora, el pugilista tapatío será operado del codo debido a una lesión y su regreso al cuadrilátero tardará más de lo esperado.

El mexicano fue derrotado de manera contundente por el estadounidense el pasado 13 de septiembre, y luego de 12 asaltos los jueces terminaron por dar como resultado en sus tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113. Con esto, la era de Canelo como campeón absoluto de los supermedianos llegó a su fin tras de años de dominio.

¿Cuándo regresará Canelo luego de la operación a la que se someterá?

De acuerdo con información del periodista Mike Coppinger de The Ring durante el más reciente episodio de “Inside The Ring”, Canelo tenía planeado regresar a pelear en febrero de 2026. Sin embargo, queda en suspenso debido a la necesidad de recuperación. Coppinger también señaló que el retorno del tapatío a los cuadriláteros podría ser hasta el segundo o el tercer trimestre del año.

“Canelo Álvarez después de su dura derrota ante Terence Crawford, ahora he recibido informes de que se va a operar el codo. Tenía previsto regresar en febrero en Riad debido a la tercera pelea del acuerdo que sostienes con ellos, pero esa pelea se retrasará hasta el segundo o tercer trimestre del año debido a la operación de Canelo, pero volverá”, afirmó Coppinger.

Los cuestionamientos a Canelo Álvarez
Los cuestionamientos a Canelo Álvarez tras perder ante Crawford siguen llegando (PRENSA ASOCIADA)

¿A quién podría enfrentar Canelo Álvarez?

La incertidumbre sobre quién será el próximo rival del jalisciense se mantiene luego de la dolorosa derrota que sufrió. Al término del combate, el mismo dejó claro que se tomará un tiempo para disfrutar a su familia y luego verá que sigue para su carrera.

A pesar de esto, el primer peleador que se une a su baraja de oponentes es Hamzah Sheeraz, quien hace algunos días aseguró que le gustaría pelear contra Saúl, pues lo consideró uno de los mejores boxeadores. El pugilista británico derrotó de manera contundente a Edgar Berlanga el pasado 12 de julio en el Louis Armstrong Stadium de Nueva York. Sheeraz noqueó al boricua en el quinto asalto y se consolidó como el retador mandatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso supermediano.

Gennadiy “GGG” Golovkin y Canelo
Gennadiy “GGG” Golovkin y Canelo Álvarez se enfrentaron tres veces (REUTERS)

Otra de las opciones para el mexicano puede ser Christian Mbilli, quien cuenta con un récord impecable de 29-0-1, y que tendrá revancha contra Lester Martínez (19-0-1) tras el empate en la función de Canelo vs Crawford.

Finalmente, la opción más clara para el mexicano puede ser Terence Crawford, quien parece indicar que se quedará en la división de los supermedianos luego de que renunciara a su cinturón de superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

