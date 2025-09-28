Mexicanos en la NFL 2025-2026: Arroyo y Montaño buscan consolidarse en la liga

Elijah Arroyo y Abraham Montaño representan la nueva generación de jugadores mexicanos en la NFL, dispuestos a dejar su huella en la liga profesional. (Alexander Ortiz / Infobae México)

La temporada 2025-2026 de la NFL cuenta con la participación de dos jugadores con raíces mexicanas: Elijah Arroyo y Abraham Montaño.

Ambos jóvenes talentos intentan consolidar su lugar en la liga profesional y demostrar su potencial ante los exigentes estándares del fútbol americano estadounidense.

Arroyo fue seleccionado en el Draft por los Seattle Seahawks, mientras que Montaño recibió una invitación para integrarse al minicampamento de los New York Giants.

Esta oportunidad está permitiendo que ambos jugadores puedan medir su talento en el más alto nivel del deporte.

Quiénes son Elijah Arroyo y Abraham Montaño

Elijah Arroyo. (Darren Yamashita-Imagn Images)

Elijah Arroyo, ala cerrada de 22 años, fue seleccionado como la 18ª elección global del Draft 2025 por los Seattle Seahawks. Mide 1.96 metros y pesa 113 kilos; además se distingue por su versatilidad y capacidad atlética.

Durante su etapa universitaria con los Miami Hurricanes, acumuló 46 recepciones para 753 yardas y 8 touchdowns, mostrando su potencial como receptor.

Arroyo nació en Orlando, Florida, pero gran parte de su infancia transcurrió en Cancún, Quintana Roo, adonde se mudó con su familia a los 6 años por motivos laborales de su padre.

Fue en México donde tuvo su primer contacto con el fútbol americano, iniciando su formación deportiva y aprendiendo español, lo que le permitió conectar con la cultura mexicana y fortalecer su identidad tricolor.

“Apenas empezaba a jugar fútbol cuando nos mudamos, y le pregunté a mi mamá si había equipo de futbol americano; dijeron que sí y me buscaron uno”, recordó el ala cerrada para el portal de los Juegos Olímpicos.

Tras pasar sus primeros años de adolescencia en México, Elijah se trasladó a Frisco, Texas, para continuar sus estudios en la Independence High School.

Posteriormente firmó con el equipo universitario de Miami, dando los pasos necesarios que lo llevaron finalmente a la liga profesional y a representar a los Seattle Seahawks, mientras mantiene un fuerte vínculo con sus raíces mexicanas, incluso posando orgullosamente con la bandera del país.

Por otro lado, Abraham Montaño, de ascendencia jalisciense, llega a los New York Giants como pateador tras destacar con los New Mexico State Aggies. Mide 1.85 metros, pesa 90 kilos y se define como “100% mexicano”.

Su desempeño será clave para convencer al coordinador de equipos especiales, Michael Ghobrial, de que puede ser una alternativa confiable en caso de que Gano no esté al 100%.

Ambos jugadores buscan consolidarse en la NFL demostrando que la liga estadounidense no solo es una oportunidad profesional, sino también un escenario para visibilizar el talento mexicano en el fútbol americano.

Jugadores mexicanos que han dejado huella en la NFL

El talento mexicano sigue abriéndose paso en la NFL. Isaac Alarcón, originario de Monterrey, continúa su camino con los Dallas Cowboys en la temporada 2025-2026. (Instagram / @isaac_algar)

México ha tenido una presencia histórica en la liga estadounidense de fútbol americano, con atletas que han destacado por su talento y determinación en una liga dominada por estadounidenses.

Desde los pioneros hasta los jugadores actuales, estos atletas han llevado el nombre de México al máximo nivel del fútbol americano profesional.

Entre los primeros sobresalientes se encuentra Tom Fears, nacido en Guadalajara, receptor abierto de los Rams de Los Ángeles en 1945 y miembro del Salón de la Fama de la NFL. Le siguió Axel Esquivel, defensivo secundario de los Colts de Baltimore en 1955, quien llegó directamente desde el Mexico City College.

En décadas posteriores, figuras como Efrén Herrera, pateador de los Leones de Detroit y Cowboys de Dallas, conquistó el Super Bowl XII en 1977. Raúl Allegre, de Torreón, Coahuila, se destacó en Cowboys, Ravens y Giants, ganando dos Super Bowls y convirtiéndose hoy en comentarista en ESPN.

Finalmente, Isaac Alarcón, de los Borregos de Monterrey, busca consolidarse con los Cowboys de Dallas en la temporada 2025-2026, sumando a la lista de mexicanos que han marcado la historia de la liga.