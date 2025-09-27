México Deportes

Hija del beisbolista Óscar Rivera revela cómo fue el momento en que su padre asesinó a su familia: “Era muy explosivo”

El reciente testimonio de Pamela Rivera aporta detalles sobre el deterioro de la salud mental de su padre

Por César Márquez

Hija de Óscar Rivera revela
Hija de Óscar Rivera revela cómo fue el asesinato de su madre y su abuela (Especial)

El mundo del béisbol mexicano se vio sacudido por una tragedia que impactó tanto al deporte como a la sociedad: En 2023, Óscar Gerardo Rivera, reconocido beisbolista mexicano y único en lograr un juego perfecto, asesinó a su esposa y a su suegra en su departamento antes de suicidarse.

En una reciente entrevista, el testimonio de su hija, Pamela Rivera Zataráin, aporta detalles sobre el deterioro de la salud mental del deportista y los dramáticos momentos que vivió toda la familia previamente.

Óscar Rivera alcanzó la fama al ingresar al museo nacional de las leyendas del Rey de los Deportes y por su paso por los Dodgers de Los Ángeles en las Grandes Ligas. Sin embargo, fuera del deporte también fue protagonista de distintos problemas como la adicción al alcohol y las drogas, así como de conflictos familiares y episodios de violencia en el hogar.

Rivera se suicidó después de
Rivera se suicidó después de matar a su esposa y suegra (Facebook| Óscar Rivera )

Pamela revela cómo vivió el momento en el que Óscar Rivera asesinó a su familia

En una entrevista con el podcast pepe&chema, Pamela Rivera reveló detalles del momento en que su padre asesinó a su familia. Durante la noche de los hechos, la hija del beisbolista escuchó ruidos y gritos provenientes de otras habitaciones. Al salir de su cuarto, encontró a su abuela en el suelo, sin signos vitales. Enseguida intentó comunicarse con sus padres, pero solo obtuvo una respuesta de su padre, quien le aseguró que pronto se reunirían. En ese momento, el vigilante del edificio intervino para resguardar a Pamela y a su hermana en la caseta de seguridad.

“Como estabamos de vacaciones pues nos levantamos tarde. Esa vez me levantaron los ruidos. Yo pensé que eran los vecinos de arriba y me volví a dormir, hasta que me vuelvo a levantar y ahí fue cuando dije qué está pasando”, contó Pamela en parte de la entrevista.

Poco después, las autoridades irrumpieron en el departamento y hallaron los cuerpos de las dos mujeres. Rivera, quien se disparó antes de la llegada de la policía, fue trasladado con vida a un hospital. El propio exbeisbolista había contactado previamente al vigilante, así como a otros familiares, para que acudieran al lugar y protegieran a Pamela y a su hermana menor, en lo que resultó ser una maniobra previa a la comisión de los crímenes.

Pamela Rivera contó detalles del
Pamela Rivera contó detalles del crimen que cometió su padre, Óscar Rivera (Facebook | Óscar Rivera )

Pamela Rivera y las señales peligrosas que detectó de Óscar Rivera antes del crimen

El distanciamiento Óscar Rivera se profundizó luego de que su esposa empezó a destacar en el ámbito laboral, mientras que él veía fracasar sus proyectos tras su retiro del beisbol. La tensión familiar escaló hasta manifestaciones de violencia verbal contra la abuela materna de Pamela, quien intervenía en los conflictos de la pareja.

“Conmigo no se metía, pero sí era muy explosivo, por cualquier costa su paciencia por cualquier cosita no hablaba, siempre quería que lo vieran bien. Una vez se estaban peleando, pero mi abuela se metió que le dijo ‘mi hija es quien mantiene todo, tú ni tienes dinero’ fue ahí cuando lo vi muy muy enojado, ya no nos hablaba hasta lo que pasó”, señaló Pamela con la voz entrecortada.

Desde su llegada a San Diego, California, Rivera optó por ignorar a su familia y enfocarse en cubrir únicamente los gastos esenciales de las tres, situación que coincidió con el inicio de problemas graves de alcoholismo por su parte.

Temas Relacionados

Óscar RiveraPamela Rivera ZataráinBeisbolAsesinatosCrímenesmexico-deportes

