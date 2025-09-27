México Deportes

Este es el “Gigante” de Inglaterra que buscaría contratar a Gilberto Mora

El joven de 16 años se mantiene concentrado con la Selección Mexicana Sub-20 para disputar el Mundial que se celebrará en Chile

Por César Márquez

Gilberto Mora hizo historia
Gilberto Mora hizo historia con la Selección Mexicana. (X/@miseleccionmx)

Gilberto Mora se ha convertido en una de las más grandes promesas en el futbol mexicano a pesar de solo tener 16 años de edad. Su gran rendimiento con los Xolos de Tijuana y la Selección Nacional de México lo llevaron a disputar la Copa del Mundo Sub-20 que se celebrará en Chile y a ser pretendido por varios clubes de Europa.

Hace unas semanas Mora fue puesto en el radar del Real Madrid, incluso su representante, Rafaela Pimienta, habló del interés que ha despertado no solamente del conjunto merengue, sino también de otros clubes europeos de renombre.

Manchester United en busca de Gilberto Mora

De acuerdo con distintos reportes de medios ingleses, Manchester United enviará a sus visores al Mundial Sub-20 para que sigan de cerca a Gilberto Mora. Sin embargo, el joven mexicano no será el único al que verán durante la Copa del Mundo de la categoría, pues el portero nigeriano Ebeneezer Harcout también será observado por el equipo inglés.

El canterano de Tijuana será el jugador a seguir de México en este Mundial juvenil que comenzará a disputarse este 27 de septiembre, con ello, tendrá la oportunidad de seguir demostrando su talento en busca de cumplir su sueño de jugar en Europa.

Gilberto Mora ya se encuentra
Gilberto Mora ya se encuentra con la Selección Mexicana Sub-20. (Captura de pantalla, X/Claro Sports)

Gilberto Mora: una promesa del futbol mexicano

Gilberto Mora debutó con Xolos de Tijuana a los 15 años en la Liga MX, logró su primer salto al profesionalismo durante el torneo de agosto de 2024. Cabe recordar que su debut fue posible gracias a la confianza del entrenador colombiano Juan Carlos Osorio, quien lo convocó luego de destacar en las fuerzas básicas de la institución fronteriza. Luego de eso, no pasó mucho tiempo antes de que el centrocampista zurdo atrajera la atención internacional, pues sus llamados a la Selección Nacional Mayor han sido ya más constantes.

Y es que el jugador de 16 años ha irrumpido en la historia al lograr conquistar la Copa Oro con la Selección Mexicana en 2025, logro que superó marcas establecidas por figuras como Pelé y Lamine Yamal, ampliando los límites del fútbol de élite y estableciéndose como una de las grandes promesas del balompié nacional.

Aug 3, 2025; Commerce City,
Aug 3, 2025; Commerce City, CO, USA; Club Tijuana midfielder Gilberto Mora (19) controls the ball in the first half against the Colorado Rapids at DICK'S Sporting Goods Park. Mandatory Credit: Isaiah J. Downing-Imagn Images

El futuro de Mora se perfila brillante, no solo por su madurez y rendimiento en la cancha, sino también por la atención que ha captado a nivel internacional. Su talento y su temprana proyección lo convierten en un ejemplo de la nueva generación de futbolistas mexicanos que podrían trascender en Europa y en competiciones de élite.

