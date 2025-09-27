México Deportes

CMLL Noche de Campeones 2025: resultados completos desde la Arena México

Siete títulos estuvieron en juego en una velada que dejó nuevos monarcas y defensas exitosas

Por Jesús F. Beltrán

Una noche histórica en la Arena México: Kemalito conquistó el título de Mini Estrellas, Templario y Atlantis Jr. defendieron con éxito sus campeonatos (CMLL / Óscar Reyes)

Este viernes 26 de septiembre, la Arena México volvió a vibrar con una función histórica del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Tras el reciente 92 aniversario celebrado en el pasado “Viernes Espectacular”, la afición capitalina respondió nuevamente con una gran entrada para presenciar la esperada “Noche de Campeones”, donde siete títulos estuvieron en juego.

La velada arrancó con una sorpresa mayúscula. Kemalito, uno de los ídolos consentidos de los seguidores del pancracio, se consagró como Campeón Mundial de Mini Estrellas del CMLL al destronar a Tengu. En un combate lleno de vuelos desde el ring, llaves, contrallaves y hasta azotes contra las bardas de protección, el “Rey de las Travesuras” selló su triunfo aplicando la famosa llave “La Mística”, inmortalizada por su padrino, Místico, lo que llevó a la rendición del hasta entonces campeón.

El ‘Rey de las Travesuras’ sorprendió al destronar a Tengu con la llave ‘La Mística’ para convertirse en Campeón Mundial de Mini Estrellas. (CMLL / Óscar Reyes)

Posteriormente, el público disfrutó de un intenso choque cuando Templario defendió con éxito su Campeonato Mundial de Peso Medio del CMLL ante Villano III Jr.. Aunque el heredero de los Villanos mostró resistencia y fortaleza, el actual monarca hizo valer su condición con un arsenal ofensivo que le permitió mantener la presea en su cintura. Acto seguido, Guerrero León también defendió su campeonato con un movimiento letal: el “Debario”, técnica que consiste en azotar al rival contra sus propias piernas para castigarle la espalda.

Con fuerza y técnica, Templario retuvo el Campeonato Mundial de Peso Medio del CMLL al superar a Villano III Jr. en un combate vibrante. (CMLL / Óscar Reyes)

La noche avanzaba y llegó el turno de los tríos. Los Herederos (Felino Jr., Stuka Jr. y El Cobarde) pusieron en juego los Campeonatos Nacionales de Tríos del CMLL frente a la aguerrida Fuerza Poblana (Arkalis, Stigma y Rayo Metálico). El encuentro fue muy parejo y en varios momentos pareció que habría nuevos monarcas, pero la sincronización de los Herederos, con huracarranas y un potente lazo, les permitió imponerse y salir del ring con las preseas en alto.

Los Herederos mostraron sincronía perfecta y retuvieron los Campeonatos Nacionales de Tríos ante la Fuerza Poblana. (CMLL / Óscar Reyes)

Otro combate destacado fue la defensa de Máscara Dorada, quien retuvo el Campeonato Mundial Histórico Welter NWA-CMLL tras derrotar a Capitán Suicida en una batalla llena de espectacularidad. El momento culminante se dio cuando Dorada ejecutó un mortal invertido desde la tercera cuerda, asegurando así su campeonato y confirmando su calidad internacional.

Con un mortal invertido desde la tercera cuerda, Máscara Dorada defendió el Campeonato Histórico Welter NWA-CMLL frente a Capitán Suicida. (CMLL / Óscar Reyes)

En la rama femenil, Kira, recordada por su traje de “Togepí” en la reciente Noche de Pokémon, no logró conquistar el título ante la experimentada India Sioux, actual Campeona Nacional Femenil.

La Campeona Nacional Femenil retuvo su presea tras vencer a Kira con un martillo. (CMLL / Óscar Reyes)

Con un devastador martillo, Sioux retuvo la presea y se llevó los aplausos del público. Sin embargo, la gran sorpresa llegó al finalizar el encuentro, cuando apareció la súperestrella de STARDOM, Maika, acompañada del CEO de Bushiroad, Takaaki Kidani, para entregar el cinturón a la mexicana en un gesto simbólico que refuerza los lazos internacionales entre empresas de Japón y México.

La Campeona Nacional Femenil retuvo su presea tras vencer a Kira recibió el cinturón de manos de Maika y Takaaki Kidani de Stagom y NJPW. (CMLL / Óscar Reyes)

El penúltimo combate de la noche dejó otro cambio titular. Angelito sorprendió al público al destronar a Último Dragoncito, conquistando así el Campeonato Mundial de las Pequeñas Estrellas. El triunfo llegó tras aplicar un bombazo desde la tercera cuerda, movimiento que dejó sin respuesta al ahora excampeón.

Angelito sorprendió a Último Dragoncito con un bombazo desde la tercera cuerda para coronarse Campeón Mundial de las Pequeñas Estrellas (CMLL / Óscar Reyes)

Finalmente, en la lucha estelar, Atlantis Jr. defendió el Campeonato Mundial Histórico de Peso Semicompleto frente a un aguerrido Xelhua. El “Heredero de la Atlántida” impuso su experiencia y agilidad para conectar la clásica huracarrana, con la que aseguró la victoria y mantuvo en su poder el título.

El Heredero de la Atlántida se impuso a Xelhua con una huracarrana para mantener el Campeonato Histórico Semicompleto (CMLL / Óscar Reyes)

El combate final fue un digno cierre de la “Noche de Campeones”, con un Xelhua que no bajó los brazos en ningún momento, pero que terminó cediendo ante la técnica y carisma del heredero de una de las dinastías más importantes de la lucha libre mexicana.

En resumen, la función dejó emociones, defensas exitosas y nuevos campeones que escribieron su nombre en la historia del CMLL. Una velada donde la tradición, la rivalidad y la espectacularidad se unieron para confirmar por qué la Arena México sigue siendo “La Catedral de la Lucha Libre”.

