Rafael “Divino” Espinoza ya tendría fecha para regresar al ring ¿Peleará contra el Venado López?

Rafael “Divino” Espinoza continúa entrenando duro para regresar a los cuadriláteros y defender nuevamente su campeonato de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de la categoría pluma. Y aunque todavía no hace ningún anuncio oficial, parece ya tener la fecha de su próxima pelea.

En su más reciente combate, el pugilista mexicano se midió ante Edward Vázquez en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, durante el mes de mayo. Ese enfrentamiento culminó cuando Espinoza consiguió un triunfo por nocaut técnico en el séptimo asalto, afianzando así su posición como campeón y consolidando su nombre en la división pluma.

Rafael “Divino” Espinoza ya tendría fecha para regresar al ring

Según reportó The Ring, Rafael Divino Espinoza volverá a subirse al cuadrilátero para pelear el próximo 15 de noviembre en San Luis Potosí, México. Y aunque todavía se desconoce quién será su oponente, hay pocas posibilidades de que sea su compatriota Luis Alberto “El Venado” López, pues Zanfer, empresa que promueve al jalisciense, busca otro rival más adecuado para él.

“Rafael Espinoza tiene previsto regresar el 15 de noviembre en San Luis Potosí, México, según dijo a The Ring una fuente informada directamente de los planes del campeón de peso pluma de la OMB”, indicó el medio mencionado.

El paso de Scott por México lo hizo cruzarse con figuras del boxeo como Marco Antonio Barrera (recuadro superior derecho), Mario ‘El Azabache’ Martínez (recuadro inferior derecho) y Rafael ‘El Divino’ Espinosa (izquierda) - crédito @azabache_boxeador/IG | @boxingnewsandhistory/IG | @marcobarrerat/IG | @rafa_espinoza/IG

El oriundo de Guadalajara, Jalisco se consagró por primera vez como campeón de las 126 libras (57,15 kilogramos) al imponerse a Robeisy Ramírez en una contienda ajustada ocurrida en diciembre de 2023. Posteriormente, Espinoza demostró que su triunfo inicial no fue producto de la casualidad, ya que en la revancha disputada meses después, logró noquear al cubano en el sexto asalto, consolidando así su posición como monarca pluma de la OMB.

Además, en paralelo a los enfrentamientos con Ramírez, Espinoza también efectuó una exitosa defensa de su corona mundial frente a Sergio Chirino Sánchez, fortaleciendo aún más su reputación dentro de la élite del boxeo internacional.

Rafael "Divino" Espinoza tratará de sostener su campeonato mundial (X@trboxeo)

Divino Espinoza: uno de los campeones mundiales más sólidos del boxeo mexicano

Con 31 años de edad, el Divino se ha consolidado como uno de los campeones mundiales más sólidos que tiene el boxeo mexicano. Su récord invicto de 27 victorias (23 por la vía del nocaut) respaldan la calidad el pugilista tapatío ha demostrado en cada enfrentamiento.

La capacidad de finalizar la mayoría de sus peleas antes del límite ha permitido que la figura de Espinoza se consolide como referente en su categoría, siendo reconocido también fuera de territorio nacional.