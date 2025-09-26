Andrés Guardado revela que Atlas impidió su fichaje con el Real Madrid tras el mundial Alemania 2006

El Principito reveló que los rojinegros bloquearon su salida pese al interés blanco. (Ilustración: Jovani Pérez)

El exfutbolista Andrés Guardado sorprendió al revelar que, tras el Mundial de Alemania 2006, estuvo muy cerca de llegar al Real Madrid, pero su club en ese entonces, el Atlas, rechazó la oferta por considerarla insuficiente.

En una conversación para el programa “El Cafelito” con Josep Pedrerol, el Principito compartió una de las anécdotas más sorprendentes de su carrera: el momento en que el Real Madrid mostró interés en ficharlo después de su destacada actuación en la Copa del Mundo 2006.

Guardado explicó que los Merengues enviaron una oferta de cesión, con la intención de que entrenara con el primer equipo, pero disputara sus partidos con el Castilla, el filial que participa en la segunda división. “Debuto, me va muy bien en el Mundial (Alemania) y de ahí surgió el interés, me buscó el Real Madrid. Mandaron la oferta de cesión, pero me querían para entrenar en el primer equipo y jugar en el Castilla”, recordó el mediocampista.

Atlas lo frenó por “falta de respeto”

Tras unas buenas temporadas en 2006, dejo al Atlas para jugar en Europa con el Deportivo La Coruña de España.

En aquel entonces, Andrés Guardado tenía apenas 19 años, pero ya era considerado un líder en el Atlas, gracias a su experiencia internacional en el Mundial de Alemania. Sin embargo, los dirigentes del club rechazaron la propuesta del Real Madrid.

Según relató el exseleccionado nacional, los directivos tapatíos consideraron la oferta como una “falta de respeto”, tanto por el aspecto económico como por la intención de colocarlo en el Castilla en lugar del primer equipo. “Solo avisarte que llegó esta oferta, pero no te vamos a dejar ir porque nos parece una falta de respeto la cifra y que vayas al filial”, le dijeron en su momento.

Guardado a su llegada al Deportivo La Coruña en el año de 2007.

Guardado también admitió que cometió un error al acudir a la negociación sin su representante, lo que pudo haberle costado una de las oportunidades más grandes de su carrera. “Mi falla, creo, es que fui a la oficina de los directivos solo; ya tenía mi representante, pero no le avisé. Estaban tres directivos, se sienta el entrenador, (Rubén Omar) Romano, me siento y me ponen el fax”, relató.

Marcelo, el elegido del Madrid

Finalmente, el Real Madrid desistió de fichar a Guardado y optó por incorporar a Marcelo, quien con el tiempo se convirtió en una de las máximas leyendas del club blanco, ganando múltiples Champions League y títulos de LaLiga.

El propio Principito reconoció que los madrileños no se equivocaron con la decisión: “¡Ficharon a Marcelo! Ese no salió mal, no se equivocaron tampoco. Me di cuenta que en todos los equipos de España había jugadores regados de la cantera del Madrid, miles que habían jugado en el Castilla; lo vi como una puerta, que me vea otro equipo”, señaló.

A pesar de no vestir nunca la camiseta del Real Madrid, Andrés Guardado consolidó una exitosa carrera en el futbol europeo, jugando para clubes como el Deportivo La Coruña, el Valencia, el PSV Eindhoven y el Real Betis, además de convertirse en un referente histórico de la Selección Mexicana.