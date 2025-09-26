México Deportes

Andrés Guardado revela que Atlas impidió su fichaje con el Real Madrid tras el mundial Alemania 2006

El exfutbolista contó cómo los Rojinegros rechazaron la oferta de los Merengues por considerarla una falta de respeto

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
El Principito reveló que los
El Principito reveló que los rojinegros bloquearon su salida pese al interés blanco. (Ilustración: Jovani Pérez)

El exfutbolista Andrés Guardado sorprendió al revelar que, tras el Mundial de Alemania 2006, estuvo muy cerca de llegar al Real Madrid, pero su club en ese entonces, el Atlas, rechazó la oferta por considerarla insuficiente.

En una conversación para el programa “El Cafelito” con Josep Pedrerol, el Principito compartió una de las anécdotas más sorprendentes de su carrera: el momento en que el Real Madrid mostró interés en ficharlo después de su destacada actuación en la Copa del Mundo 2006.

Guardado explicó que los Merengues enviaron una oferta de cesión, con la intención de que entrenara con el primer equipo, pero disputara sus partidos con el Castilla, el filial que participa en la segunda división. “Debuto, me va muy bien en el Mundial (Alemania) y de ahí surgió el interés, me buscó el Real Madrid. Mandaron la oferta de cesión, pero me querían para entrenar en el primer equipo y jugar en el Castilla”, recordó el mediocampista.

Atlas lo frenó por “falta de respeto”

Tras unas buenas temporadas en
Tras unas buenas temporadas en 2006, dejo al Atlas para jugar en Europa con el Deportivo La Coruña de España.

En aquel entonces, Andrés Guardado tenía apenas 19 años, pero ya era considerado un líder en el Atlas, gracias a su experiencia internacional en el Mundial de Alemania. Sin embargo, los dirigentes del club rechazaron la propuesta del Real Madrid.

Según relató el exseleccionado nacional, los directivos tapatíos consideraron la oferta como una “falta de respeto”, tanto por el aspecto económico como por la intención de colocarlo en el Castilla en lugar del primer equipo. “Solo avisarte que llegó esta oferta, pero no te vamos a dejar ir porque nos parece una falta de respeto la cifra y que vayas al filial”, le dijeron en su momento.

Guardado a su llegada al
Guardado a su llegada al Deportivo La Coruña en el año de 2007.

Guardado también admitió que cometió un error al acudir a la negociación sin su representante, lo que pudo haberle costado una de las oportunidades más grandes de su carrera. “Mi falla, creo, es que fui a la oficina de los directivos solo; ya tenía mi representante, pero no le avisé. Estaban tres directivos, se sienta el entrenador, (Rubén Omar) Romano, me siento y me ponen el fax”, relató.

Marcelo, el elegido del Madrid

zzzzinte1Real Madrid's Portuguese forward Cristiano
zzzzinte1Real Madrid's Portuguese forward Cristiano Ronaldo (R) and Real Madrid's Brazilian defender Marcelo celebrate after scoring a goal during the Champions League quarter-final second leg football match Real Madrid vs Wolfsburg at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on April 12, 2016. / AFP PHOTO / JAVIER SORIANOzzzz

Finalmente, el Real Madrid desistió de fichar a Guardado y optó por incorporar a Marcelo, quien con el tiempo se convirtió en una de las máximas leyendas del club blanco, ganando múltiples Champions League y títulos de LaLiga.

El propio Principito reconoció que los madrileños no se equivocaron con la decisión: “¡Ficharon a Marcelo! Ese no salió mal, no se equivocaron tampoco. Me di cuenta que en todos los equipos de España había jugadores regados de la cantera del Madrid, miles que habían jugado en el Castilla; lo vi como una puerta, que me vea otro equipo”, señaló.

A pesar de no vestir nunca la camiseta del Real Madrid, Andrés Guardado consolidó una exitosa carrera en el futbol europeo, jugando para clubes como el Deportivo La Coruña, el Valencia, el PSV Eindhoven y el Real Betis, además de convertirse en un referente histórico de la Selección Mexicana.

Temas Relacionados

Andrés GuardadoAtlasReal MadridDeportivo La Coruñamexico-deportes

Más Noticias

Andrés Guardado critica la falta de profesionalismo en jugadores mexicanos: “Una concentración se ve como un castigo”

El exjugador del Real Betis expuso la percepción negativa de los jugadores hacia las concentraciones

Andrés Guardado critica la falta

Cuál es la famosa taquería de una Estrella Michelín en donde la esposa de Aaron Ramsey devoró tacos de suadero

La influencer y esposa del futbolista de los Pumas se aventuró en la taquería más famosa de la Colonia Doctores, probando tacos auténticos de suadero

Cuál es la famosa taquería

Así fueron los atuendos que usaron los luchadores del CMLL como Pokémon en la función de la Arena México

Una noche en que la creatividad y la lucha libre se unieron con los icónicos personajes del universo Pokémon

Así fueron los atuendos que

MLB hoy: a qué hora juegan los Dodgers de Ohtani

La temporada de grandes ligas sigue con sus acciones este nuevo día con intensos partidos que moverán las posiciones en las diferentes divisiones

MLB hoy: a qué hora

Místico lidera al Team Hawlucha y vence al Team Machamp en la Arena Pokémon

El “Rey de Plata y Oro” conquistó la estelar acompañado por Máscara Dorada y Titán en la colaboración del CMLL con Pokémon Company

Místico lidera al Team Hawlucha
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Sigues tú, Paloma”: dejan amenazas

“Sigues tú, Paloma”: dejan amenazas de muerte en puerta del Palacio Municipal a alcaldesa de Acayucan, Veracruz

Así fue la ocasión cuando un líder de ‘La Barredora’ se sometió a cirugía plástica para evadir a la justicia y al CJNG | VIDEO

¿Detenida o desaparecida? Angie Miller, novia del músico colombiano B King, fue reportada en ambas circunstancias el mismo día

“No me siento mal por haber nombrado a Hernán Bermúdez”: Adán Augusto López por caso de La Barredora

Eneyda Rocha habla sobre el estado de salud de su hija menor por ataque armado en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Xavi acompañará a los habitantes durante la fiesta de hoy 26 de septiembre

Lupillo Rivera revela que ya no escucha de un oído: “En los conciertos me guío por la vibración del escenario”

Pati Chapoy reaccionan a los abucheos de estudiantes de la UANL contra Ángela Aguilar: “Muy mala educación”

Famosa ex conductora de Venga la Alegría se integra a Hoy con su esposo | Video

Las 10 mejores series que no puedes perderte este fin de semana en HBO Max México

DEPORTES

Andrés Guardado critica la falta

Andrés Guardado critica la falta de profesionalismo en jugadores mexicanos: “Una concentración se ve como un castigo”

Así fueron los atuendos que usaron los luchadores del CMLL como Pokémon en la función de la Arena México

Místico lidera al Team Hawlucha y vence al Team Machamp en la Arena Pokémon

La biología detrás de las mascotas del Mundial 2026: Clutch, Maple y Zayu

Rafael “Divino” Espinoza ya tendría fecha para regresar al ring ¿Peleará contra el Venado López?