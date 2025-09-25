Pokémon x CMLL: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la presentación de Mega-Hawlucha

Pokémon y CMLL unen fuerzas para ofrecer una experiencia inédita para fanáticos de todas las edades. (Ilustración: Jesús Aviles)

Este jueves 25 de septiembre de 2025, la Ciudad de México será testigo de un evento sin precedentes que combina el mundo de los videojuegos y la lucha libre: Pokémon x CMLL. La colaboración entre Pokémon y el Consejo Mundial de Lucha Libre promete una noche llena de emociones, donde la legendaria Arena México servirá como escenario para la presentación oficial de Mega-Hawlucha, la nueva forma del Pokémon inspirado en la lucha libre mexicana.

El evento, que fusiona cultura pop japonesa, videojuegos y tradición mexicana, contará con combates entre técnicos y rudos, organizados en los equipos Team Hawlucha y Team Machamp, nombres que rinden homenaje a dos de los más icónicos Pokémon del tipo Lucha. La presentación de Mega-Hawlucha será la atracción principal, destacando su megaevolución, que fortalece su físico y potencia movimientos emblemáticos como la Plancha Voladora, transmitiendo la esencia de los gladiadores enmascarados de México.

Entre los combates confirmados, destacan los enfrentamientos: Futuro & Max Star vs Felino Jr. & Stuka Jr., Kira, Catalina, Skadi vs Candela, Persephone, Reyna Isis, y Dulce Gardenia, Fuego, Templario vs Ángel de Oro, Los Villanos. Finalmente, el duelo estelar enfrentará a los equipos representativos: Team Hawlucha, compuesto por Máscara Dorada, Místico y Titán, contra Team Machamp, integrado por Bárbaro Cavernario, Hechicero y Volador Jr..

Un evento único que combina videojuegos, lucha libre y la emoción de la Arena México para un espectáculo sin precedentes. (X / CMLL)

Para quienes no puedan asistir a la Arena México, la transmisión se realizará en vivo a través de YouTube, por los canales oficiales del CMLL y de Pokémon LATAM, comenzando a partir de las 18:45 horas. Esto permitirá que fanáticos de todo el país y del extranjero vivan la experiencia en tiempo real, combinando la adrenalina de la lucha libre con la emoción de los videojuegos.

La colaboración entre Pokémon y CMLL representa un momento histórico al unir dos mundos aparentemente distintos: el competitivo y colorido universo de Pokémon con la intensidad y tradición de la lucha libre mexicana. Mega-Hawlucha, con su diseño y movimientos potenciados, no solo es un homenaje a los gladiadores enmascarados, sino también un puente entre culturas, generaciones y formas de entretenimiento.

El tráiler de Mega Hawlucha vs Machamp anticipa el espectáculo que vivirá la afición en septiembre. (X / CMLL_OFICIAL)

Con este evento, la Arena México se convierte en el epicentro de la innovación y la diversión, demostrando que la lucha libre puede expandirse hacia nuevos públicos mediante colaboraciones creativas. La presentación de Mega-Hawlucha marcará un antes y un después, dejando a los aficionados con una experiencia única que combina nostalgia, tecnología y espectáculo.