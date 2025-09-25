México Deportes

América vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Capitalino del Torneo de Apertura 2025

Las Águilas buscan mantener su racha positiva mientras los Universitarios necesita la victoria para seguir en la pelea por Play-In

Por Jesús F. Beltrán

El equipo de André Jardine
El equipo de André Jardine llega motivado tras vencer al Atlético de San Luis; los universitarios buscan recuperarse.

Este sábado 27 de septiembre, el Torneo de Apertura 2025 vivirá una edición más del denominado ‘Clásico Capitalino’, cuando las Águilas del América enfrenten a los Pumas de la UNAM en el Estadio Ciudad de los Deportes. El duelo corresponde a la jornada 11 y promete ser clave para las aspiraciones de ambos equipos en la Liga MX.

El América llega a este compromiso motivado tras vencer al Atlético de San Luis 1-0 como visitante, resultado que les permite mantener la pelea por el liderato general. Actualmente, el equipo dirigido por André Jardine ocupa la cuarta posición con 21 puntos y buscará asegurar su segundo triunfo en el clásico del torneo. La escuadra capitalina confía en su ofensiva consolidada y en la experiencia de sus jugadores para superar a los universitarios y sumar unidades que les permitan acercarse a la cima de la tabla.

Tras su victoria ante Atlético
Tras su victoria ante Atlético de San Luis, las Águilas quieren sumar puntos clave contra Pumas.

Por su parte, Pumas de la UNAM enfrenta una situación más complicada. Después de perder 3-1 contra Bravos de Juárez en su último partido, los dirigidos por Efraín Juárez llegan con la necesidad de obtener un resultado positivo. La ausencia de José Caicedo, expulsado en el encuentro anterior, representa un reto adicional para los universitarios, quienes buscan mantenerse en la lucha por los puestos de Play-In. Actualmente novenos con 13 puntos, una derrota podría alejarlos de la posibilidad de acceder a la fase final, lo que convierte este clásico en un partido determinante para sus aspiraciones.

Tras la derrota 3-1 ante
Tras la derrota 3-1 ante Bravos de Juárez y la ausencia de José Caicedo, el equipo universitario enfrenta un partido clave para sus aspiraciones en la Liga MX.

El partido se disputará a las 21:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes y será transmitido por canal 5 de TUDN, así como en la plataforma de streaming Vix Premium, permitiendo a los aficionados seguir la intensidad del clásico desde cualquier lugar.

El encuentro se jugará a
El encuentro se jugará a las 21:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes y se podrá ver por TUDN y Vix Premium.

Históricamente, los encuentros entre América y Pumas han sido sinónimo de emociones fuertes, goles y rivalidad intensa. Los seguidores esperan ver una confrontación táctica donde André Jardine intentará imponer la solidez defensiva y el juego ofensivo de sus Águilas, mientras que Efraín Juárez buscará sorprender con estrategias que puedan vulnerar la defensa capitalina y recuperar terreno en la tabla general.

Jardine celebra la victoria ante
Jardine celebra la victoria ante los Pumas de la UNAM. (Facebook Club América)

Ambos equipos cuentan con plantillas que combinan experiencia y juventud, lo que añade un ingrediente adicional de emoción al clásico. Jugadores clave de cada equipo podrían definir el resultado, y las decisiones técnicas durante el partido serán determinantes para inclinar la balanza hacia un bando u otro.

Efraín Juárez Pumas UNAM conferencia
Efraín Juárez Pumas UNAM conferencia (Christopher Carmona Iturbe)

Con el torneo en pleno desarrollo, el Clásico Capitalino no solo representa un duelo por puntos, sino también por prestigio y rivalidad histórica. Los fanáticos esperan un encuentro intenso, con ocasiones de gol, estrategias ajustadas y momentos de alta tensión que definirán no solo la jornada, sino también el ánimo de ambos conjuntos para el resto del campeonato.

Toluca golea a Rayados: así fue cómo el 'Turco' Mohamed guio a Hugo González para detener penal de Sergio Ramos

El timonel de los Diablos Rojos explicó a su portero cómo detener el penal del defensor español que se lamentó severamente tras errar su tiro

Toluca golea a Rayados: así

CMLL revela a las luchadoras mexicanas e internacionales del Grand Prix de Amazonas 2025

Dieciséis competidoras fueron anunciadas en el programa semanal, con representantes de empresas globales y trayectorias contrastantes

CMLL revela a las luchadoras

Jake Paul reconoce que un combate contra Canelo Álvarez está cada vez más cerca: "Es una de las peleas más grandes"

El también youtuber ha manifestado en diversas ocasiones que le gustaría enfrentar al campeón mexicano

Jake Paul reconoce que un

Christian Martinoli olvidó su antiamericanismo y así enalteció a Allan Saint-Maximin

El comentarista de TV Azteca reconoció el esfuerzo del francés con el equipo de André Jardine

Christian Martinoli olvidó su antiamericanismo

CMLL confirma cartelera para Noche de Campeones, los retadores fueron elegidos por los aficionados

Votación abierta definió los enfrentamientos titulares para una función especial que pondrá siete campeonatos en juego

CMLL confirma cartelera para Noche
Interpol activa ficha roja contra

Apariencia de Aaron Díaz a

Apariencia de Aaron Díaz a los 41 años causa asombro y desata crueles bromas en redes

Toluca golea a Rayados: así

Toluca golea a Rayados: así fue cómo el ‘Turco’ Mohamed guio a Hugo González para detener penal de Sergio Ramos

