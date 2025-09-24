Esta es la marca que podría romper Cruz Azul y cambiar la historia en el Olímpico Universitario

Cruz Azul está a un partido de igualar el récord de invictos en el Estadio Olímpico Universitario.

La Máquina Cementera está cerca de inscribir su nombre en uno de los registros más emblemáticos del Estadio Olímpico Universitario, inmueble que por décadas ha sido símbolo de identidad para el Club Universidad Nacional.

Cruz Azul suma 21 partidos invicto como local en ese escenario y se encuentra a un solo encuentro de igualar una marca que parecía intocable: la racha de 22 partidos sin derrota que Pumas logró entre 1979 y 1980.

El vínculo entre Cruz Azul y Ciudad Universitaria comenzó como una solución temporal. Ante la remodelación del Estadio Azteca, el club celeste optó por utilizar el Olímpico como sede alterna.

Lo que inició como una medida logística se transformó en una etapa de consolidación deportiva. Desde el Apertura 2020, cuando disputó dos partidos como local en CU, el equipo ha mantenido una tendencia positiva que se fortaleció en 2025.

El equipo cementero suma 21 partidos sin perder como local en Ciudad Universitaria. Imagen cuenta de X @CruzAzul

Durante el Clausura de este año, Cruz Azul jugó nueve partidos como local en CU sin conocer la derrota. A esa cifra se suman cinco encuentros correspondientes a la Liga de Campeones de Concacaf, torneo que terminó ganando en ese mismo estadio, y otros cinco compromisos del actual Apertura. En total, 19 partidos en 2025, más los dos de 2020, conforman la racha invicta de 21 juegos.

Más allá de los números, el impacto simbólico es evidente. Cruz Azul ha convertido el Olímpico Universitario en una fortaleza, desplazando momentáneamente la narrativa histórica que lo vincula exclusivamente con Pumas.

La afición cementera ha respondido con entusiasmo, llenando las gradas y haciendo sentir su presencia en cada jornada.

La afición de Cruz Azul llena las gradas y fortalece el vínculo con el Olímpico Universitario REUTERS/Eloisa Sánchez

Incluso se han realizado promociones para fortalecer el vínculo con la hinchada, lo que ha contribuido a consolidar el inmueble como territorio celeste.

La marca que está por igualar fue establecida por Pumas en una etapa dorada del club, cuando el Olímpico era sinónimo de dominio auriazul.

Cruz Azul, en pleno auge deportivo, tiene ahora la posibilidad de empatar ese registro y, eventualmente, superarlo. De lograrlo, no solo se apropiaría de una estadística relevante, sino que dejaría una huella simbólica en la memoria del recinto universitario.

El próximo partido de Cruz Azul en CU definirá si iguala la marca histórica de 22 partidos invictos REUTERS/Henry Romero

El próximo partido como local en CU será decisivo. Un resultado positivo permitiría a Cruz Azul igualar la marca de 22 partidos sin derrota.

Más allá del récord, el desafío representa una oportunidad para reafirmar su momento deportivo y consolidar su presencia en un estadio que, aunque ajeno en origen, ha sido testigo de sus más recientes logros.