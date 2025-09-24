México Deportes

Cruz Azul vs Querétaro: cuánto cuestan los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

La Máquina recibirá este miércoles en la cancha de CU a los Gallos Blancos

Por César Márquez

Cruz Azul pudo haber fichado a una de las grandes figuras de Chivas (REUTERS)

Cruz Azul y Querétaro se verán las caras este miércoles 24 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario para disputar lo que será la jornada número 10 del Apertura 2025.

Después de una victoria contundente contra Juárez, el cuadro cementero tendrá la oportunidad de volver a florearse en su estadio contra un conjunto queretano que viene motivado luego de derrotar a Pachuca 2 goles por 0 en el Estadio Hidalgo.

El enfrentamiento promete intensidad, ya que ambos clubes llegan tras ganar sus respectivos partidos anteriores y presentan diferentes necesidades: mientras la Máquina intenta continuar en la senda de la regularidad y el protagonismo,Querétaro está enfocado en sumar para alejarse de los últimos lugares.

El análisis estadístico y el rendimiento reciente posicionan a Cruz Azul como favorito indiscutible para el duelo en el Estadio Olímpico Universitario. Imagen cuenta de X @CruzAzul

Previo al duelo, se han publicado la lista de precios de las entradas, permitiendo a los seguidores planificar su asistencia con tiempo. El anuncio facilita que los aficionados del cuadro cementero y el conjunto queretano aseguren un lugar en la cancha de CU.

¿Cuánto cuestan los boletos para el partido entre Cruz Azul y Querétaro en el Olímpico Universitario?

A través de sus redes sociales, Cruz Azul dio a conocer los precios de los boletos para el partido que disputará contra Querétaro, estos van desde los 120 pesos (Cabecera sur) hasta los 550 pesos (Platea y Palcos).

  • Cabecera sur | 120 pesos.
  • Planta baja general | 170 pesos.
  • Planta alta pebetero | 250 pesos.
  • Palomar general | 250 pesos.
  • Platea | 550 pesos.
  • Palcos | 550 pesos.
Cruz Azul vs Querétaro: precios
Cruz Azul vs Querétaro: precios de los boletos (X@CruzAzul)

¿Cómo llegan Cruz Azul y Querétaro al partido en el Olímpico Universitario?

El cuadro cementero vive un buen momento en el torneo y se posiciona como líder absoluto con 23 puntos, manteniendo la única condición de invicto en el torneo. Hasta la fecha, ninguna escuadra ha sido capaz de derrotar al conjunto cementero, consolidando su campaña como la más regular en lo que va del Apertura 2025.

Por su parte, Querétaro enfrenta un escenario diametralmente opuesto, ocupando actualmente el penúltimo lugar de la tabla con apenas 7 unidades. Este puntaje resulta del saldo de dos victorias, un empate y múltiples derrotas, colocando al cuadro de los Gallos Blancos bajo presión para sumar y salir de la zona baja.

Cabe recordar que la última vez que ambos conjuntos se enfrentaron fue el 23 de febrero de 2025 en lo que fue la jornada número 8 del Clausura 2025. En aquella ocasión, la Máquina se impuso 1-0 gracias a una anotación de Ángel Sepúlveda.

