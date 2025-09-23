México Deportes

Nacho Beristáin sorprende y reconoce a Canelo Álvarez tras perder ante Crawford: “Es histórico también”

El reconocido entrenador reconoció al tapatío y aseguró que fue un combate espectacular

Por César Márquez

Guardar
La derrota de Saúl Canelo
La derrota de Saúl Canelo Álvarez ante Terence “Bud” Crawford sigue dando de qué hablar a más de una semana de la pelea. Crédito: Max Alonso - Infobae México

La derrota de Saúl Canelo Álvarez ante Terence Bud” Crawford sigue dando de qué hablar a más de una semana de la pelea. En una reciente entrevista, Nacho Beristáin, voz autorizada en este deporte, sorprendió y reconoció al tapatío, de quien ha sido un reconocido crítico.

Álvarez perdió todos sus títulos de la división de los supermedianos (CMB, AMB, OMB y FIB) el pasado 13 de septiembre y con ello dejó de ser campeón indiscutido tras años de dominio. Tras 12 rounds muy intensos donde el mexicano fue dominado por Bud, los jueces dieron como resultado en sus tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113, todas a favor del estadounidense.

Los cuestionamientos a Canelo Álvarez
Los cuestionamientos a Canelo Álvarez tras perder ante Crawford siguen llegando (PRENSA ASOCIADA)

Nacho Beristáin y su opinión de la pelea Canelo vs Crawford

En entrevista con el Clinch, Nacho Beristáin aceptó que por primera vez Canelo Álvarez hizo una “buena” pelea. El histórico entrenador también añadió que le metieron grandes golpes al mexicano, sobre todo en los rounds 11 y 12, asegurando que fue un combate espectacular.

“Es histórico también (que un peso chico le pudiera ganar a un peso grande). Pero histórico también que por primera vez yo tengo que aceptar que el ‘pecoso’ se aventó un buen tiro. Le metieron las manos a lo cabrón, sobre todo en el round 11 y 12. Pero se aventó un buen tiro, o sea, fue una pelea espectacular", comentó.

Además, agregó que si había alguien que le exigiera a Canelo que se aventara una buena pelea que demostrara que es mexicano, era él.

“Si alguien le exigía a ese güey que diera una pelea que justificara su presencia era yo, porque yo decía ‘bueno, no me nace votar por él o decir esto, decir lo otro’, pero le hace falta algo. ¿Qué? Aventarse un pinche tiro que demuestre que es mexicano y que él está ahí, aunque no lo necesita porque un chingo de gente lo apoya, aunque ahora salieron con el cul* en la mano la mayoría”, finalizó Beristáin.

(Foto: Reuters/Henry Romero// Twitter/ @EngancheSup)
(Foto: Reuters/Henry Romero// Twitter/ @EngancheSup)

Cabe señalar que Bersitáin ha sido un constante crítico de la carrera de Saúl Álvarez, pues en múltiples ocasiones el forjador de campeones mundiales ha asegurado que el pugilista jalisciense ha llevado una carrera a “modo” y ha cuestionado el nivel de sus rivales.

¿Qué sigue para Canelo Álvarez tras la derrota ante Crawford?

El siguiente paso en la carrera de Saúl Álvarez sigue siendo una incertidumbre hasta el momento, el mismo pugilista confesó al término de su último combate que se tomará un descanso libre para pasar tiempo al lado de su familia.

Apesar esto, la baraja de posibles rivales ya comienzan a sonar, en su radar se encuentran nombres como el de Hamzah Sheeraz, Christian Mbilli, David Benavidez o el propio Terence Crawford, con quien podría haber una revancha luego de que el estadounidense renunciara a su título superwelter de la AMB.

Temas Relacionados

Nacho BeristáinIgnacio BeristáinCanelo ÁlvarezSaúl "Canelo" ÁlvarezSaúl ÁlvarezBoxeoCrawfordTerence Crawfordmexico-deportes

Más Noticias

San Luis vs América: IA revela al ganador del encuentro

Copilot anticipa escenario competitivo en duelo clave del Apertura 2025 con análisis estadístico y lectura táctica basada en rendimiento reciente

San Luis vs América: IA

Estadio Azteca anuncia pre registro para los dueños de palcos y así conservar su lugar en la Copa Mundial 2026

El Estadio Banorte llegó a un acuerdo con la FIFA para que los palcohabientes conserven sus lugares

Estadio Azteca anuncia pre registro

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Cruz Azul vs Querétaro de la jornada 10?

La Máquina Cementera viene invicta en el torneo, mientras que los Gallos rompieron quinielas al vencer al Pachuca

¿Cuándo, dónde y a qué

¡De vuelta a la F1! Así fue la primera visita de Checo Pérez a Cadillac

El piloto mexicano ya se encuentra trabajando en su preparación física antes de la temporada 2026

¡De vuelta a la F1!

Mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno: la lista completa de participantes históricos

Desde 1928, México ha tenido presencia en disciplinas como bobsleigh, esquí alpino, patinaje artístico y skeleton

Mexicanos en los Juegos Olímpicos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de la CDMX revela

Fiscalía de la CDMX revela cómo fue que los músicos colombianos B-King y Regio Clown llegaron al Estado de México

Hernán Bermúdez Requena comparece ante juez en audiencia: determinarán si será vinculado a proceso

¿Quién es Gabriela Ortega Molina? Esto se sabe sobre la alcaldesa ligada al sobrino de Caro Quintero en Veracruz

Alcalde de Uruapan advierte un levantamiento de armas por violencia de cárteles: “La gente está hasta la ching...”

Detienen en Cancún a “El Inge”, presunto autor intelectual del asesinato del líder hotelero Mario Machuca

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 23 de septiembre

Mamá de Aarón Mercury llama “chismoso” al periodista que aseguró que su hijo tuvo una relación con Wendy Guevara

Los Extraños Capítulo 2: esta es la fecha de estreno oficial en México

Laura Flores no quiere abrirse al amor tras mediática ruptura con Lalo Salazar: “Mi sanación necesita tiempo”

Acusan a Dalilah Polanco de ser la tercera entre Eugenio Derbez y Sarah Bustani: “Nunca ha dicho la verdad”

DEPORTES

San Luis vs América: IA

San Luis vs América: IA revela al ganador del encuentro

Estadio Azteca anuncia pre registro para los dueños de palcos y así conservar su lugar en la Copa Mundial 2026

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Cruz Azul vs Querétaro de la jornada 10?

¡De vuelta a la F1! Así fue la primera visita de Checo Pérez a Cadillac

Terence Crawford y su equipo descarta revancha con Canelo Álvarez tras victoria en Las Vegas