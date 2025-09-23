Nacho Beristáin sorprende y reconoce a Canelo Álvarez tras perder ante Crawford: “Es histórico también”

La derrota de Saúl Canelo Álvarez ante Terence “Bud” Crawford sigue dando de qué hablar a más de una semana de la pelea. Crédito: Max Alonso - Infobae México

La derrota de Saúl Canelo Álvarez ante Terence “Bud” Crawford sigue dando de qué hablar a más de una semana de la pelea. En una reciente entrevista, Nacho Beristáin, voz autorizada en este deporte, sorprendió y reconoció al tapatío, de quien ha sido un reconocido crítico.

Álvarez perdió todos sus títulos de la división de los supermedianos (CMB, AMB, OMB y FIB) el pasado 13 de septiembre y con ello dejó de ser campeón indiscutido tras años de dominio. Tras 12 rounds muy intensos donde el mexicano fue dominado por Bud, los jueces dieron como resultado en sus tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113, todas a favor del estadounidense.

Nacho Beristáin y su opinión de la pelea Canelo vs Crawford

En entrevista con el Clinch, Nacho Beristáin aceptó que por primera vez Canelo Álvarez hizo una “buena” pelea. El histórico entrenador también añadió que le metieron grandes golpes al mexicano, sobre todo en los rounds 11 y 12, asegurando que fue un combate espectacular.

“Es histórico también (que un peso chico le pudiera ganar a un peso grande). Pero histórico también que por primera vez yo tengo que aceptar que el ‘pecoso’ se aventó un buen tiro. Le metieron las manos a lo cabrón, sobre todo en el round 11 y 12. Pero se aventó un buen tiro, o sea, fue una pelea espectacular", comentó.

Además, agregó que si había alguien que le exigiera a Canelo que se aventara una buena pelea que demostrara que es mexicano, era él.

“Si alguien le exigía a ese güey que diera una pelea que justificara su presencia era yo, porque yo decía ‘bueno, no me nace votar por él o decir esto, decir lo otro’, pero le hace falta algo. ¿Qué? Aventarse un pinche tiro que demuestre que es mexicano y que él está ahí, aunque no lo necesita porque un chingo de gente lo apoya, aunque ahora salieron con el cul* en la mano la mayoría”, finalizó Beristáin.

Cabe señalar que Bersitáin ha sido un constante crítico de la carrera de Saúl Álvarez, pues en múltiples ocasiones el forjador de campeones mundiales ha asegurado que el pugilista jalisciense ha llevado una carrera a “modo” y ha cuestionado el nivel de sus rivales.

¿Qué sigue para Canelo Álvarez tras la derrota ante Crawford?

El siguiente paso en la carrera de Saúl Álvarez sigue siendo una incertidumbre hasta el momento, el mismo pugilista confesó al término de su último combate que se tomará un descanso libre para pasar tiempo al lado de su familia.

Apesar esto, la baraja de posibles rivales ya comienzan a sonar, en su radar se encuentran nombres como el de Hamzah Sheeraz, Christian Mbilli, David Benavidez o el propio Terence Crawford, con quien podría haber una revancha luego de que el estadounidense renunciara a su título superwelter de la AMB.