Donovan Carrillo gana bronce en Beijing y obtiene pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

El patinador mexicano continúa refrendando su título como el mejor en nuestro país y buscará mejorar su marca en una nueva justa olímpica

Por Mariana Campos

Con otra buena actuación, el patinador azteca nuevamente se mete a unos nuevos juegos olímpicos. (TW COM)

El deporte mexicano continúa cosechando buenas noticias luego de que el patinador artístico, Donovan Carrillo, lograra obtener el tercer lugar en el clasificatorio de Beijing, China, ganando el bronce y el pase directo a los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026 en la categoría individual masculino.

Dentro del ‘Skate to Milano 2025’, uno de los mejores atletas aztecas de los últimos años dejo en claro que busca seguir haciendo historia en el deporte al consagrarse como el mejor en su ramo de América Latina.

Durante su participación, el jalisciense consiguió 137.39 puntos durante el programa libre y otros 84..97 puntos en el programa corto, lo que lo llevó a una sumatoria de 222.36 puntos suficientes para alcanzar uno de los cinco boletos que otorgaba la competencia para los próximos Juegos Olímpicos el próximo año.

Su actuación se quedó a escasos puntos de conseguir la plata. (TW Conade)

Un histórico del deporte de invierno en México

Con su pase asegurado a la justa, Donovan Carrillo se ha posicionado como uno de los representantes más destacados del deporte mexicano. No solo por sus constantes triunfos en varias competencias, el patinador ha llamado la atención por sobresalir en una disciplina que no es común en nuestro país y que históricamente ha sido dominada por atletas anglosajones y asiáticos que cuentan con un clima adecuado para su preparación.

Sin embargo, el carisma del tapatío lo ha llevado a ganarse el corazón de los seguidores del patinaje artístico quienes reconocen que, además de tener una buena técnica, conectar con los asistentes le ha valido posicionarse entre los favoritos de la categoría.

En esta ocasión, Donovan saltó a la pista el intro de la canción “My Way” para pasar directo a emocionar al público con varios pasos en conjunto con el “Jailhouse Rock”. Infundado en su traje negro elegante, Carrillo dio una de sus mejores actuaciones y finalizó agradeciendo con los brazos al aire, principalmente a todos aquellos que se encontraban en las gradas con banderas tricolor.

Su actuación se quedó a escasos puntos de conseguir la plata. (TW Conade)

Tras darse a conocer el resultado, el patinador corrió a abrazar a sus entrenadores: Gregorio Núñez y Benoît Richaud. Mientras que el Comité Olímpico Mexicano extendió su felicitación en redes sociales: ”Donovan Carrillo brilla en el Preolímpico de Patinaje Artístico sobre Hielo en Beijing, China, donde logró posicionarse en 3° lugar. Su logro nos inspira y pone en alto el nombre de nuestro país en esta disciplina. ¡Enhorabuena!“.

El patinaje artístico mexicano tendrá representación en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno. (TW COM)

¿Cómo quedaron los boletos en Beijing?

Tras una dura competencia, los números dejaron en claro que la delegación rusa (sin poder representar a su país debido a problemas externos) superó con creces a los demás competidores; no obstante, Donovan Carrillo se posicionó como el mejor latinoamericano por encima de competidores de EUA, europeos, canadienses, entre otras potencias. Así quedaron los puestos:

1. Petr Gumennik (Atleta Neutral que no representó oficialmente a Rusia) – 262.82 puntos

2. Hyungyeom Kim (Corea del Sur) – 228.60 puntos

3. Donovan Carrillo (México) – 222.36 puntos

4. Kyrylo Marsak (Ucrania) – 217.57 puntos

5. Yu-Hsiang Li (Taiwán) – 216.98 puntos

